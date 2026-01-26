베이징 2026년 1월 26일 /PRNewswire/ -- 신뢰받는 글로벌 녹색 에너지 파트너인 JA 솔라(JA Solar)가 유틸리티, 상업 및 산업용(C&I), 주거용 시장 전반에 걸쳐 DeepBlue 5.0 모듈의 글로벌 공급을 빠르게 확대하고 있다. 이는 최근 변동성이 커진 글로벌 태양광 시장에서 개발사들이 장기적인 가치, 투자 신뢰성 및 리스크 완화를 점차 중요하게 고려하고 있는 추세를 반영한 것이다.

'신뢰할 수 있는 성능(Performance You Can Bank On)'이라는 슬로건을 내세운 DeepBlue 5.0은 면적 활용도, 품질, 성능, 시나리오 적응성이라는 네 가지 핵심 강점을 통해 더 높은 에너지 수율을 제공한다. 특히, 한국 최대 규모의 지상형 태양광 발전소인 410MW급 해남 북일 프로젝트에 채택되면서 장기 투자 가치에 대한 신뢰가 커지고 있음을 증며했다.

JA 솔라의 DeepBlue 5.0, 변동성 커진 글로벌 태양광 시장에서 검증된 투자 신뢰성 입증 (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

더 스마트한 면적 활용 – 모듈당 더 높은 출력

DeepBlue 5.0은 제로 갭(zero-gap) 플렉시블 인터커넥션, 숨겨진 버스바, 멀티컷 셀 기술을 적용해 비활성 영역을 제거한 풀 스크린 전면 설계를 채택했다.

활성 셀 길이 최대 15mm 증가 및 가장자리 활용도 약 25mm 증가

증가 및 가장자리 활용도 약 증가 유효 발전 면적 1.82% 증가

증가 모듈당 출력 최대 20W 향상

출력은 최대 670W, 효율은 24.8%에 달해, 개발사들은 설치 면적을 늘리지 않고도 더 높은 전력 밀도를 확보할 수 있다.

구조 공학 강화 – 설계를 통한 신뢰성 확보

새로운 구조 플랫폼은 실제 환경에서의 하중과 스트레스 조건을 고려해 밀도, 균일성, 내구성을 강화한다. 주요 개선 사항은 다음과 같다.

밀봉 성능과 내습성 향상을 위한 CSE 캡슐화 공법 개선

하중 분산을 최적화한 삼각형 정션 박스 배치

절단 손실을 줄이고 수율을 높이기 위한 마이크론 단위 제조 공정 제어

이러한 설계 및 제조 공정의 업그레이드는 장기적인 성능 불확실성을 줄여 대규모 및 C&I 프로젝트 전반에서 자금 조달 확신과 투자 신뢰성을 뒷받침한다.

수명 성능 향상 – 모든 조건에서 에너지 생산 극대화

DeepBlue 5.0은 일조량 변화 전반과 제품 수명 전체에 걸쳐 에너지 수율을 높인다.

멀티컷 구조로 음영 영향 최소화

저조도 최적화를 통해 아침, 저녁, 흐린 날씨에서 최대 3.26% 발전량 향상

발전량 향상 최대 85%의 양면 계수로 후면 발전량 증대

이는 프로젝트 수명주기 전반에서 균등화발전비용(LCOE)을 낮추고 현금흐름 예측 가능성을 높이는 효과로 이어지며, 투입 비용 상승과 금융 심사가 강화되는 환경에서 결정적인 강점으로 작용한다.

폭넓은 시나리오 적응성 – 다양한 환경에 대응하는 설계

DeepBlue 5.0은 유틸리티, 옥상형, 까다로운 기후 조건 등 전반에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계됐다.

오염을 줄이는 특허 받은 방진 프레임 적용

고온다습 환경, 기계적 하중, 핫스폿에 대한 내구성 강화

건축적 통합을 지원하는 매끄러운 전면 표면 설계

그 결과 유지•보수(O&M) 수요가 줄어들고 출력 안정성이 강화되며, 다양한 적용 시나리오에 적합한 솔루션을 제공한다.

비용 상승 국면에서도 신뢰할 수 있는 선택지

원자재 압박, 공급망 변화, 무역 정책의 변동으로 모듈 가격이 상승하는 가운데, 초기 비용만으로는 더 이상 의사결정을 내릴 수 없는 상황이다. 이에 따라 개발사들은 장기적 확실성, 예측 가능한 성능, 파트너의 신뢰성을 점점 더 중시하고 있다.

DeepBlue 5.0은 독립적인 제삼자 검증과 엄격한 품질 관리를 기반으로, 동일한 신뢰 수준에서 더 높은 성능을 제공하며 신뢰성과 고품질 제품에 대한 JA 솔라의 오랜 약속을 구현한다. 이러한 토대를 바탕으로 JA 솔라는 점점 더 역동적이고 비용 민감도가 높아지는 글로벌 태양광 시장에서 개발사에 신뢰, 안정성, 투자 적합성이 입증된 수익을 제공하는 글로벌 파트너로서의 역할을 이어가고 있다.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.