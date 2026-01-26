DeepBlue 5.0 de JA Solar ofrece rendimiento bancable en un mercado de energía fotovoltaica mundial en constante cambio

PEKÍN, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar, socio global de confianza en energía ecológica, está ampliando con rapidez la implementación de sus módulos DeepBlue 5.0 a nivel mundial en los sectores de servicios públicos, comercial e industrial y residenciales, a medida que los desarrolladores otorgan cada vez más prioridad al valor a largo plazo, la rentabilidad y la mitigación de riesgos en un mercado mundial de energía fotovoltaica más volátil.

DeepBlue 5.0 de JA Solar ofrece rendimiento rentable en un mercado de energía fotovoltaica mundial en constante cambio (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

Para cumplir la promesa de "Rendimiento en el que puede confiar", DeepBlue 5.0 ofrece un mayor rendimiento energético gracias a cuatro puntos fuertes fundamentales: aprovechamiento del espacio, calidad, rendimiento y adaptabilidad a distintas situaciones. Su selección para el proyecto Haenam Bukil de 410 MW en Corea del Sur, la mayor planta de energía fotovoltaica sobre suelo del país, pone de manifiesto la creciente confianza en su valor como inversión a largo plazo.

Aprovechamiento más inteligente del espacio: más potencia por módulo

DeepBlue 5.0 adopta un diseño frontal de pantalla completa que elimina las áreas inactivas, gracias a una interconexión flexible sin espacios, barras colectoras ocultas y tecnología de celdas multicorte.

Hasta 15 mm más de longitud de celda activa y ~25 mm más de utilización de bordes.

más de longitud de celda activa y más de utilización de bordes. Aumento de 1,82 % en el área de generación efectiva.

en el área de generación efectiva. Hasta 20 W más de potencia

Con potencias nominales de hasta 670 W y una eficiencia de 24,8 %, los desarrolladores obtienen mayor densidad de potencia sin necesidad de aumentar el espacio de instalación.

Ingeniería estructural más sólida: confiabilidad desde el diseño

Una nueva plataforma estructural mejora la densidad, la uniformidad y la durabilidad en condiciones de estrés reales. Las principales mejoras son:

Encapsulación CSE mejorada para un mejor sellado y resistencia a la humedad.

Diseño triangular de la caja de conexiones para una dispersión optimizada de la carga.

Control de fabricación a nivel micrométrico para reducir las pérdidas por corte y aumentar el rendimiento.

En conjunto, estas mejoras en el diseño y la fabricación reducen la incertidumbre sobre el rendimiento a largo plazo, lo que refuerza la confianza financiera y bancaria en proyectos a gran escala y de comercio e industria.

Mayor rendimiento durante toda la vida útil: más energía en todo tipo de condiciones

DeepBlue 5.0 aumenta el rendimiento energético en diferentes niveles de irradiación y a lo largo de todo su ciclo de vida.

La arquitectura multicorte reduce el impacto del sombreado.

La optimización para condiciones de poca luz ofrece hasta 3,26 % más de rendimiento por las mañanas, las tardes y en días nublados.

más de rendimiento por las mañanas, las tardes y en días nublados. La bifacialidad de hasta 85 % mejora la generación en la parte trasera.

Esta mejora se traduce en un menor costo nivelado de la electricidad (LCOE) y flujos de caja más predecibles a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ventajas fundamentales a medida que aumentan los costos de los insumos y el escrutinio del financiamiento.

Mayor adaptabilidad a distintos escenarios: preparado para entornos diversos

DeepBlue 5.0 está diseñado para ofrecer un rendimiento estable en instalaciones eléctricas, techos y climas adversos.

El marco patentado para la reducción de polvo reduce la suciedad

Mayor resistencia al calor húmedo, las cargas mecánicas y los puntos calientes

La superficie frontal sin juntas favorece la integración arquitectónica

El resultado es una menor necesidad de operación y mantenimiento, una mejor estabilidad de la producción y mayor idoneidad para múltiples escenarios.

Opción confiable en un mercado que enfrenta un aumento de costos

A medida que los precios de los módulos aumentan debido a las presiones sobre las materias primas, los cambios en la cadena de suministro y la evolución de las políticas comerciales, el costo inicial ya no es el único factor decisivo. Los desarrolladores se centran cada vez más en la certeza a largo plazo, el rendimiento predecible y la confiabilidad de los socios.

DeepBlue 5.0 es respaldado por validación de terceros independientes y un riguroso control de calidad y ofrece mayor rendimiento con la misma confianza, lo que refleja el compromiso de larga data de JA Solar de proporcionar productos confiables y de alta calidad. Sobre esta base, JA Solar sigue siendo un socio mundial de confianza, que ofrece a los desarrolladores seguridad, estabilidad y rentabilidad en un mercado de energía fotovoltaica mundial cada vez más dinámico y sensible a los costos.

