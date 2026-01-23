DeepBlue 5.0 de JA Solar ofrece rendimiento bancable en un mercado fotovoltaico global en constante evolución

PEKÍN, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- JA Solar, un socio global fiable en energía verde, está expandiendo rápidamente la implementación global de sus módulos DeepBlue 5.0 en los mercados de servicios públicos, comercial, industrial y residencial, a medida que los desarrolladores priorizan cada vez más el valor a largo plazo, la viabilidad financiera y la mitigación de riesgos en un mercado fotovoltaico global más volátil.

Reflejando la promesa de "Rendimiento Fiable", DeepBlue 5.0 ofrece un mayor rendimiento energético gracias a cuatro puntos fuertes: utilización del área, calidad, rendimiento y adaptabilidad a diferentes escenarios. Su selección para el proyecto Haenam Bukil de 410 MW de Corea del Sur, la planta fotovoltaica terrestre más grande del país, demuestra la creciente confianza en el valor de su inversión a largo plazo.

Utilización del área más inteligente: más potencia por módulo

DeepBlue 5.0 adopta un diseño frontal de pantalla completa que elimina las áreas inactivas, gracias a la interconexión flexible sin espacio, las barras colectoras ocultas y la tecnología de celdas multicorte.

Hasta 15 mm más de longitud de celda activa y ~25 mm más de aprovechamiento del borde

más de longitud de celda activa y más de aprovechamiento del borde 1,82% más de área de generación efectiva

más de área de generación efectiva Hasta 20 W más de potencia

Con potencias nominales de hasta 670 W y una eficiencia del 24,8%, los desarrolladores obtienen una mayor densidad de potencia sin aumentar el espacio de instalación.

Ingeniería estructural más robusta: fiabilidad por diseño

Una nueva plataforma estructural mejora la densidad, la uniformidad y la durabilidad en condiciones reales de estrés. Las mejoras clave incluyen:

Encapsulado CSE mejorado para un mejor sellado y resistencia a la humedad.

Disposición triangular de la caja de conexiones para una óptima dispersión de la carga.

Control de fabricación a nivel micrométrico para reducir las pérdidas de corte y aumentar el rendimiento.

En conjunto, estas mejoras de diseño y fabricación reducen la incertidumbre sobre el rendimiento a largo plazo, lo que fomenta la confianza financiera y la rentabilidad en proyectos comerciales e industriales a gran escala.

Mayor rendimiento durante toda la vida útil: más energía en todas las condiciones

DeepBlue 5.0 aumenta el rendimiento energético con diferentes niveles de irradiación y a lo largo de su ciclo de vida.

La arquitectura multicorte reduce el impacto del sombreado.

La optimización con poca luz ofrece hasta un 3,26% de aumento en la iluminación por la mañana, por la tarde y en días nublados.

de aumento en la iluminación por la mañana, por la tarde y en días nublados. La bifacialidad mejora hasta un 85% la generación de luz trasera.

Esto se traduce en un menor LCOE y flujos de caja más predecibles a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ventajas cruciales a medida que aumentan los costes de insumos y el escrutinio financiero.

Mayor adaptabilidad a escenarios: preparado para diversos entornos

DeepBlue 5.0 está diseñado para un rendimiento estable en servicios públicos, azoteas y climas adversos.

Marco patentado que mitiga el polvo y reduce la suciedad.

Mayor resistencia al calor húmedo, las cargas mecánicas y los puntos calientes.

Superficie frontal sin costuras que facilita la integración arquitectónica.

El resultado son menores necesidades de operación y mantenimiento, mayor estabilidad de la producción y compatibilidad con múltiples escenarios.

Una opción fiable en un mercado con costes crecientes

A medida que los precios de los módulos aumentan debido a la presión sobre las materias primas, los cambios en la cadena de suministro y la evolución de las políticas comerciales, el coste inicial por sí solo ya no es el factor decisivo. Los desarrolladores se centran cada vez más en la certeza a largo plazo, el rendimiento predecible y la fiabilidad de sus socios.

Respaldado por la validación independiente de terceros y un riguroso control de calidad, DeepBlue 5.0 ofrece mayor rendimiento con la misma confianza, lo que refleja el compromiso a largo plazo de JA Solar con productos fiables y de alta calidad. Sobre esta base, JA Solar continúa siendo un socio global de confianza, brindando a los desarrolladores confianza, estabilidad y rentabilidad financiable en un mercado fotovoltaico global cada vez más dinámico y sensible a los costes.