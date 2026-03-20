Dematic redefine la inteligencia de almacenes con el lanzamiento de Command Center

La solución de analítica avanzada se presentará en LogiMAT 2026 y se exhibirá en MODEX 2026.

ATLANTA, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Dematic, líder global en automatización de la cadena de suministros, anuncia Command Center, una plataforma centralizada de inteligencia para operaciones de almacén, independiente de proveedores. La solución unifica el monitoreo en tiempo real, el soporte de decisiones mejoradas con IA y la analítica operativa en una sola interfaz para ayudar a los centros de distribución y cumplimiento a comprender y gestionar mejor las operaciones complejas.

Command Center de Dematic (PRNewsfoto/Dematic)

"Los operadores de almacén tienen más datos al alcance de la mano que nunca, pero los datos por sí solos no impulsan el rendimiento", expresó Chris Steiner, vicepresidente sénior, Gestión de Productos de Dematic. "Command Center de Dematic reúne información sobre la automatización, los sistemas de software y los procesos manuales a fin de crear una capa unificada de inteligencia operativa para una toma de decisiones con confianza. Con la capacidad de comprender rápidamente no solo qué ocurrió, sino también por qué, los equipos pueden resolver problemas con mayor rapidez y mantener sus operaciones funcionando al máximo rendimiento".

Abordaje de la brecha de datos en los almacenes modernos

Los entornos de almacenes modernos generan grandes volúmenes de datos a partir de equipos automatizados, software de almacenes y sistemas empresariales. No obstante, esta información a menudo se fragmenta entre múltiples proveedores y herramientas de monitoreo, lo que dificulta que los operadores diagnostiquen rápidamente los problemas y comprendan qué impulsa los cambios en el rendimiento.

Cómo Command Center de Dematic optimiza las operaciones de almacén

La plataforma asiste las operaciones de distribución y cumplimiento:

Toma de decisiones con más confianza con analítica centralizada y visibilidad de rendimiento

con analítica centralizada y visibilidad de rendimiento Detección temprana de problemas emergentes para fortalecer la resiliencia operativa y proteger la productividad

para fortalecer la resiliencia operativa y proteger la productividad Resolución más rápida de los problemas mediante la identificación de las causas raíz de las interrupciones en el rendimiento

mediante la identificación de las causas raíz de las interrupciones en el rendimiento Optimización de recursos y flujos de trabajo a través de una mejor comprensión de los patrones operativos

a través de una mejor comprensión de los patrones operativos Mantenimiento del rendimiento y los niveles de servicio con monitoreo en tiempo real y conocimientos operativos

con monitoreo en tiempo real y conocimientos operativos Conexión de los sistemas existentes y las tecnologías de automatización para crear una vista operativa unificada sin reemplazar las inversiones actuales en tecnología

para crear una vista operativa unificada sin reemplazar las inversiones actuales en tecnología Escalabilidad operativa con confianza a través de una infraestructura basada en la nube diseñada para ofrecer confiabilidad a nivel empresarial

Basada en la experiencia

Command Center de Dematic incorpora conocimiento operativo derivado de la experiencia de la compañía en más de 9.000 proyectos de automatización en todo el mundo. Esto permite al sistema reconocer patrones en el rendimiento del almacén y guiar a los operadores hacia las respuestas más eficaces.

La versión inicial ofrece visibilidad operativa unificada e información clave en todos los entornos de almacén. Las futuras versiones ampliarán esta base con soporte mejorado para la toma de decisiones mediante IA, orquestación avanzada y modelado de gemelos digitales del almacén con análisis hipotético (what-if), brindando a las operaciones de uno o múltiples sitios las herramientas necesarias para traducir los insights en decisiones coordinadas.

Dematic exhibirá su Command Center en los próximos eventos del sector, LogiMAT (Sala 1/H61) y MODEX (Stand B11919), donde los asistentes pueden experimentar demostraciones en vivo de la plataforma.

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Acerca de Dematic

Dematic brinda soluciones de automatización inteligente para la cadena de suministro que se adaptan al cambio, optimizan la productividad y la capacidad, reducen los riesgos y generan una ventaja competitiva sostenible. Aprovechando la experiencia combinada de más de 10.000 empleados en todo el mundo, Dematic desarrolla, implementa y da soporte a operaciones que incorporan tecnologías y software avanzados. Con centros de consultoría, investigación, ingeniería, fabricación y servicio en más de 26 países, Dematic es un socio de confianza para distribuidores, almacenes y fabricantes a nivel mundial. Con sede en Atlanta, Dematic es miembro de KION, la empresa de soluciones para la cadena de suministro.

Notas para los editores

Imágenes de alta resolución e imágenes de productos disponibles bajo petición.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937295/Dematic_Command_Center.jpg

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FUENTE Dematic