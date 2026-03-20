Dematic redéfinit l'intelligence de l'entrepôt avec le lancement de Command Center

La solution d'analyse avancée sera dévoilée au LogiMAT 2026 et présentée au MODEX 2026.

ATLANTA, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Dematic, leader mondial de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, annonce Command Center, une plate-forme d'intelligence centralisée, indépendante des fournisseurs, pour les opérations d'entrepôt. La solution unifie la surveillance en temps réel, l'aide à la décision améliorée par l'IA et l'analyse opérationnelle dans une interface unique pour aider les centres de distribution et d'exécution à mieux comprendre et gérer les opérations complexes.

Dematic Command Center

« Les opérateurs d'entrepôts ont plus de données que jamais à leur disposition, mais les données seules ne sont pas un gage de performance », a déclaré Chris Steiner, vice-président senior de la gestion des produits chez Dematic. « Command Center de Dematic rassemble les informations provenant de l'automatisation, des systèmes logiciels et des processus manuels pour créer une couche unifiée d'intelligence opérationnelle permettant de prendre des décisions en toute confiance. Grâce à la capacité de comprendre rapidement non seulement ce qui s'est passé mais aussi pourquoi, les équipes peuvent résoudre les problèmes plus rapidement et maintenir leurs opérations à un niveau de performance optimal. »

Combler le déficit de données dans les entrepôts modernes

Les environnements d'entrepôt modernes génèrent d'importants volumes de données provenant d'équipements d'automatisation, de logiciels d'entrepôt et de systèmes d'entreprise. Cependant, ces informations sont souvent fragmentées entre plusieurs fournisseurs et outils de surveillance, ce qui rend difficile pour les opérateurs de diagnostiquer rapidement les problèmes et de comprendre les causes des changements de performance.

Comment le Command Center de Dematic soutient les opérations d'entreposage

La plateforme facilite les opérations de distribution et de traitement des commandes :

Prendre des décisions plus sûres grâce à des analyses centralisées et à la visibilité des performances

grâce à des analyses centralisées et à la visibilité des performances Détecter rapidement les problèmes émergents pour renforcer la résilience opérationnelle et protéger la productivité

pour renforcer la résilience opérationnelle et protéger la productivité Résoudre les problèmes plus rapidement en identifiant les causes profondes des baisses des performances.

en identifiant les causes profondes des baisses des performances. Optimiser les ressources et les flux de travail grâce à une meilleure compréhension des modèles opérationnels

grâce à une meilleure compréhension des modèles opérationnels Maintenir le débit et les niveaux de service grâce à un suivi en temps réel et à des informations opérationnelles

grâce à un suivi en temps réel et à des informations opérationnelles Connecter les systèmes existants et les technologies d'automatisation pour créer une vue opérationnelle unifiée sans remplacer les investissements technologiques actuels.

pour créer une vue opérationnelle unifiée sans remplacer les investissements technologiques actuels. Évolution des opérations en toute confiance grâce à une infrastructure cloud conçue pour la fiabilité des entreprises

Basée sur l'expérience

Command Center de Dematic intègre des informations opérationnelles issues de l'expérience de la société dans le cadre de plus de 9 000 projets d'automatisation à travers le monde. Cela permet au système de reconnaître les schémas de performance de l'entrepôt et de guider les opérateurs vers les réponses les plus efficaces.

La version initiale offre une visibilité opérationnelle unifiée et des informations sur les environnements d'entreposage. Les prochaines versions développeront cette base avec une aide à la décision optimisée par l'IA, une orchestration avancée et une modélisation de jumelage de données d'entrepôt avec analyse d'hypothèses, donnant aux opérations mono et multisites les outils pour traduire les idées en décisions coordonnées.

Dematic présentera son Command Center lors des prochaines conférences commerciales, LogiMAT (Hall 1/H61) et MODEX (Stand B11919), où les participants pourront assister à des démonstrations en direct de la plate-forme.

Pour plus d'informations sur Dematic, visitez dematic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram, et X.

A propos de Dematic

Dematic fournit des solutions d'automatisation intelligentes pour la chaîne d'approvisionnement qui s'adaptent au changement, maximisent la productivité et la capacité, réduisent les risques et créent un avantage concurrentiel durable. S'appuyant sur l'expertise combinée de plus de 10 000 employés dans le monde, Dematic développe, met en œuvre et soutient des opérations faisant appel à des technologies et des logiciels avancés. Avec des centres de conseil, de recherche, d'ingénierie, de fabrication et de service dans plus de 26 pays, Dematic est un partenaire de confiance pour les distributeurs, les entrepôts et les fabricants du monde entier. Basée à Atlanta, Dematic est membre de KION, la société de solutions pour la chaîne d'approvisionnement.

Notes aux rédacteurs

Des images haute résolution et des visuels de produits sont disponibles sur demande.

Pour plus d'informations, consultez le site www.dematic.com

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué et les informations qu'il contient sont uniquement destinés à des fins d'information et ne constituent pas un prospectus, une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Il contient des déclarations prospectives qui sont soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer substantiellement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives en raison de certains facteurs, par exemple l'évolution des conditions commerciales, économiques et concurrentielles, des réformes réglementaires, les résultats d'études techniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes liées aux procédures contentieuses ou d'enquête, et la disponibilité des moyens de financement. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

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