Dematic definiert Lagerintelligenz mit der Einführung des Command Centers neu

Die fortschrittliche Analyselösung wird auf der LogiMAT 2026 vorgestellt und auf der MODEX 2026 zu sehen sein.

ATLANTA, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Dematic, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Supply-Chain-Automatisierung, kündigt mit dem Command Center eine herstellerunabhängige, zentralisierte Intelligenzplattform für den Lagerbetrieb an. Die Lösung vereint Echtzeitüberwachung, KI-gestützte Entscheidungsunterstützung und Betriebsanalysen in einer einzigen Schnittstelle, um Vertriebs- und Fulfillment-Zentren dabei zu unterstützen, komplexe Abläufe besser zu verstehen und zu verwalten.

Dematic Command Center

„Lagerbetreibern stehen mehr Daten zur Verfügung als je zuvor, aber Daten allein sorgen nicht für eine bessere Performance", so Chris Steiner, Senior Vice President, Product Management, Dematic. „Dematic Command Center führt Informationen aus der Automatisierung, aus Softwaresystemen und aus manuellen Prozessen zusammen, um eine einheitliche Ebene der operativen Intelligenz für eine sichere Entscheidungsfindung zu schaffen. Mit der Fähigkeit, nicht nur schnell zu verstehen, was passiert ist, sondern auch warum, können Teams Probleme schneller lösen und ihre Arbeitsabläufe mit maximaler Leistung aufrechterhalten.

Behebung der Datenlücke in modernen Lagern

Moderne Lagerumgebungen erzeugen große Datenmengen aus Automatisierungsanlagen, Lagersoftware und Unternehmenssystemen. Diese Informationen sind jedoch oft auf mehrere Anbieter und Überwachungswerkzeuge verteilt, was es den Betreibern erschwert, Probleme schnell zu diagnostizieren und zu verstehen, was die Ursache für Änderungen bei der Performance ist.

Wie Dematic Command Center den Lagerbetrieb unterstützt

Die Plattform unterstützt den Vertrieb und die Abwicklungsprozesse:

Treffen Sie sicherere Entscheidungen mit zentraler Analyse und Leistungstransparenz

mit zentraler Analyse und Leistungstransparenz Frühzeitiges Erkennen aufkommender Probleme zur Stärkung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit und zum Schutz der Produktivität

zur Stärkung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit und zum Schutz der Produktivität Schnellere Lösung von Problemen durch Identifizierung der Ursachen für Veränderungen bei der Performance

durch Identifizierung der Ursachen für Veränderungen bei der Performance Optimierung von Ressourcen und Arbeitsabläufen durch ein besseres Verständnis von Betriebsmustern

durch ein besseres Verständnis von Betriebsmustern Aufrechterhaltung des Durchsatzes und der Servicelevels mit Echtzeit-Überwachung und betrieblichen Einblicken

mit Echtzeit-Überwachung und betrieblichen Einblicken Verbinden Sie bestehende Systeme und Automatisierungstechnologien , um eine einheitliche betriebliche Sichtweise zu schaffen, ohne aktuelle Technologieinvestitionen zu ersetzen.

, um eine einheitliche betriebliche Sichtweise zu schaffen, ohne aktuelle Technologieinvestitionen zu ersetzen. Sichere Skalierung des Betriebs durch eine Cloud-basierte Infrastruktur, die auf die Zuverlässigkeit von Unternehmen ausgelegt ist

Auf Erfahrung gebaut

Das Dematic Command Center enthält betriebliche Erkenntnisse, die aus der Erfahrung des Unternehmens in mehr als 9.000 Automatisierungsprojekten weltweit abgeleitet wurden. Auf diese Weise kann das System Muster in der Lagerleistung erkennen und Mitarbeitende zu den effektivsten Maßnahmen anleiten.

Die erste Version bietet eine einheitliche operative Transparenz und Einblicke in alle Lagerumgebungen. Künftige Versionen werden diese Grundlage mit verbesserter KI-Entscheidungsunterstützung, fortschrittlicher Orchestrierung und Warehouse-Data-Twin-Modellierung mit Was-wäre-wenn-Analysen erweitern und so einzelnen und standortübergreifenden Betrieben die Werkzeuge an die Hand geben, um Erkenntnisse in koordinierte Entscheidungen umzusetzen.

Dematic wird sein Command Center auf den kommenden Fachkonferenzen LogiMAT (Halle 1/H61) und MODEX (Stand B11919) vorstellen, wo die Teilnehmenden Live-Demonstrationen der Plattform erleben können.

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Informationen zu Dematic

Dematic liefert intelligente Automatisierungslösungen für die Lieferkette, die sich dem Wandel anpassen, die Produktivität und Kapazität maximieren, Risiken reduzieren und dauerhafte Wettbewerbsvorteile schaffen. Mit dem gebündelten Fachwissen von mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit entwickelt, implementiert und unterstützt Dematic Betriebe mit fortschrittlichen Technologien und Software. Mit Beratungs-, Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Servicezentren in über 26 Ländern ist Dematic ein zuverlässiger Partner für Händler, Lagerhäuser und Hersteller weltweit. Dematic hat seinen Hauptsitz in Atlanta und ist ein Mitglied von KION, the Supply Chain Solutions Company.

Hinweise für Redakteure

Hochauflösende Bilder und Produktvisualisierungen sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dematic.com

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