Dematic redefine la inteligencia de almacén con el lanzamiento de Command Center

La solución de análisis avanzado se presentará en LogiMAT 2026 y se exhibirá en MODEX 2026

ATLANTA, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Dematic, un líder mundial en automatización de la cadena de suministro, anuncia Command Center, una plataforma de inteligencia centralizada e independiente del proveedor para operaciones de almacén. Esta solución unifica la monitorización en tiempo real, el soporte a la toma de decisiones con IA y el análisis operativo en una única interfaz para ayudar a los centros de distribución y logística a comprender y gestionar mejor las operaciones complejas.

Dematic Command Center

"Los operadores de almacenes disponen de más datos que nunca, pero los datos por sí solos no garantizan el rendimiento", afirmó Chris Steiner, vicepresidente sénior de gestión de productos de Dematic. "Dematic Command Center integra información de sistemas automatizados, software y procesos manuales para crear una capa unificada de inteligencia operativa que permite tomar decisiones con confianza. Gracias a la capacidad de comprender rápidamente no solo qué sucedió, sino también por qué, los equipos pueden resolver problemas con mayor rapidez y mantener sus operaciones funcionando al máximo rendimiento".

Cómo abordar la brecha de datos en los almacenes modernos

Los almacenes modernos generan grandes volúmenes de datos provenientes de equipos de automatización, software de gestión de almacenes y sistemas empresariales. Sin embargo, esta información suele estar fragmentada entre múltiples proveedores y herramientas de monitorización, lo que dificulta que los operarios diagnostiquen rápidamente los problemas y comprendan las causas de las variaciones en el rendimiento.

Cómo Dematic Command Center da soporte a las operaciones de almacén

La plataforma ayuda a las operaciones de distribución y cumplimiento de pedidos:

Tome decisiones con mayor confianza gracias al análisis centralizado y la visibilidad del rendimiento.

gracias al análisis centralizado y la visibilidad del rendimiento. Detecte problemas emergentes con anticipación para fortalecer la resiliencia operativa y proteger la productividad.

para fortalecer la resiliencia operativa y proteger la productividad. Resuelva problemas más rápido identificando las causas raíz de las interrupciones del rendimiento.

identificando las causas raíz de las interrupciones del rendimiento. Optimice los recursos y los flujos de trabajo mediante una mejor comprensión de los patrones operativos.

mediante una mejor comprensión de los patrones operativos. Mantenga el rendimiento y los niveles de servicio con monitoreo en tiempo real e información operativa.

con monitoreo en tiempo real e información operativa. Conecte los sistemas y las tecnologías de automatización existentes para crear una visión operativa unificada sin reemplazar las inversiones tecnológicas actuales.

para crear una visión operativa unificada sin reemplazar las inversiones tecnológicas actuales. Escale las operaciones con confianza gracias a una infraestructura basada en la nube diseñada para la fiabilidad empresarial

Construido sobre la experiencia

Dematic Command Center incorpora información operativa derivada de la experiencia de la empresa en más de 9.000 proyectos de automatización en todo el mundo. Esto ayuda al sistema a reconocer patrones en el rendimiento del almacén y a guiar a los operarios hacia las respuestas más eficaces.

La versión inicial ofrece visibilidad operativa unificada e información valiosa en todos los entornos de almacén. Las futuras versiones ampliarán esta base con soporte mejorado para la toma de decisiones mediante IA, orquestación avanzada y modelado de datos gemelos del almacén con análisis de escenarios, lo que proporcionará a las operaciones en uno o varios sitios las herramientas necesarias para convertir la información en decisiones coordinadas.

Dematic presentará su Command Center en las próximas ferias comerciales LogiMAT (pabellón 1/H61) y MODEX (expositor B11919), donde los asistentes podrán presenciar demostraciones en vivo de la plataforma.

Para obtener más información sobre Dematic, visite dematic.com o síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram y X.

Acerca de Dematic

Dematic ofrece soluciones de automatización inteligente para la cadena de suministro que se adaptan al cambio, maximizan la productividad y la capacidad, reducen el riesgo y generan una ventaja competitiva duradera. Con la experiencia combinada de más de 10 000 empleados en todo el mundo, Dematic desarrolla, implementa y brinda soporte a operaciones con tecnologías y software avanzados. Con centros de consultoría, investigación, ingeniería, fabricación y servicio en más de 26 países, Dematic es un socio de confianza para distribuidores, almacenes y fabricantes a nivel global. Con sede en Atlanta, Dematic es miembro de KION, la empresa de soluciones para la cadena de suministro.

Notas a los redactores

Imágenes de alta resolución y representaciones visuales del producto disponibles bajo petición.

Para obtener más información, visite www.dematic.com

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