Desert X AlUla 2026: exposição monumental de land art é inaugurada no antigo oásis de AlUla

Como um destino de excelência, rico em história antiga e natureza deslumbrante, AlUla, localizada no noroeste da Arábia Saudita, consolida sua posição no cenário global como um destino dinâmico e emergente de arte terrestre com o Desert X AlUla, a primeira bienal de arte pública da região e um dos principais destaques do AlUla Arts Festival.

A edição de 2026 do Desert X AlUla reúne 11 artistas aclamados, cujas obras diversificadas refletem um amplo espectro de ideias, materiais e tradições. De esculturas cinéticas monumentais a explorações sonoras acima e abaixo do solo, cada obra encomendada está profundamente enraizada nas relações com o ambiente distinto de AlUla, consolidando ainda mais a reputação do Desert X AlUla como uma plataforma globalmente significativa para a land art sensível ao local.

O Desert X AlUla vai até 28 de fevereiro de 2026, como um marco do Festival de Artes de AlUla, que acontece anualmente. Com curadoria de Wejdan Reda e Zoé Whitley, e direção artística de Neville Wakefield e Raneem Farsi, sua quarta edição explora o tema "Espaço sem medida". Inspirado por Kahlil Gibran, o tema promove a contemplação da imaginação dentro dos cenários naturais de AlUla. A exposição, situada nos cânions do deserto de AlUla, serve como um programa de pré-inauguração para Wadi AlFann, oferecendo um vislumbre fundamental dos planos de AlUla para criar uma land art permanente, o "Vale das Artes".

Hamad Alhomiedan, diretor de Artes e Indústrias Criativas da Comissão Real para AlUla (RCU), disse: "Na Desert X AlUla 2026, o público irá interagir com arte que dialoga profundamente com as paisagens únicas e o rico patrimônio de AlUla. Essas comissões atraentes destacam a transformação dinâmica de AlUla em um importante destino global, onde expressões antigas e contemporâneas convergem. Esta exposição faz parte de nossa revitalização mais ampla de AlUla como um destino culturalmente rico para se viver, trabalhar e visitar, e é fundamental para posicionar AlUla no diálogo global da arte contemporânea e como precursora de projetos monumentais como Wadi AlFann."

Os artistas/obras de arte participantes são:

Sara Abdu , A Kingdom Where No One Dies: Contours of Resonance

, Mohammad Alfaraj , What was the Question Again?

, Mohammed AlSaleem , The Thorn, AlShuruf Unit, The Triangles,Flower Bud, e Al Ahilla (cortesia da Comissão Real para a Cidade de Riade)

, e Tarek Atoui , The Water Song

Bahraini-Danish , Bloom

, Maria Magdalena Campos-Pons , Imole Red

, Agnes Denes , The Living Pyramid

, Ibrahim El-Salahi , Haraza Tree

, Basmah Felemban , Murmur of Pebbles

, Vibha Galhotra , Future Fables

, Héctor Zamora, Tar HyPar

Sobre AlUla e Arts AlUla

Localizada a 1.100 km de Riade, no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um lugar com um patrimônio natural e humano extraordinário. A vasta área, com 22.561 km², inclui um vale-oásis exuberante, montanhas de arenito imponentes e locais de patrimônio cultural antigo que datam de milhares de anos, quando os reinos de Liã e Nabateu reinavam.

O local mais conhecido e reconhecido em AlUla é Hegra, a principal cidade do sul do Reino Nabateu e o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO da Arábia Saudita. AlUla também abriga a antiga Dadan, capital dos reinos Dadan e Liã e considerada uma das cidades mais desenvolvidas do primeiro milênio a.C. da Península Arábica, e Jabal Ikmah, uma biblioteca ao ar livre com centenas de inscrições e escritos em muitas línguas diferentes. A vila da cidade velha de AlUla, um labirinto de mais de 900 casas de tijolos de barro, foi desenvolvida a partir do século XII e foi revitalizada como um centro vibrante para visitantes e residentes.

A criação da Arts AlUla dentro da Comissão Real para AlUla (RCU) é um compromisso com a elaboração dos próximos capítulos de um milênio de criação artística – celebrando a herança cultural e moldando um futuro inspirado por artistas e construído por artistas. O trabalho da Arts AlUla busca preservar esse legado: fundir o antigo com o novo; o local com o internacional, mantendo as artes no centro do espírito de AlUla como um lugar de extraordinário patrimônio natural e humano.

Wadi AlFann, que significa "Vale das Artes", será um destino cultural global para a land art, com inauguração prevista para 2028, onde obras marcantes de artistas de todo o mundo serão permanentemente expostas na paisagem monumental de AlUla, a extraordinária região desértica do noroeste da Arábia Saudita.

