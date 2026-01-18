Desert X AlUla 2026: se inaugura una exposición monumental de arte terrestre en el antiguo oasis de AlUla

Como destino principal abundante en historia antigua y naturaleza impresionante, AlUla, ubicado al noroeste de Arabia Saudita, consolida su posición en el escenario mundial como un destino dinámico y emergente de arte terrestre con Desert X AlUla, la primera bienal de arte público de la región y un punto culminante clave del Festival de Artes AlUla.

La edición de 2026 de Desert X AlUla reúne a 11 aclamados artistas cuyas diferentes obras reflejan un amplio espectro de ideas, materiales y tradiciones. Desde esculturas cinéticas monumentales hasta exploraciones sonoras, tanto en la superficie como bajo tierra, cada comisión está profundamente arraigada en las relaciones con el entorno distintivo de AlUla, lo que consolida aún más la reputación de Desert X AlUla como plataforma de importancia mundial para el arte terrestre sensible al sitio.

Desert X AlUla se exhibirá hasta el 28 de febrero de 2026, como pilar del Festival de Artes anual de AlUla. La cuarta edición es comisariada por Wejdan Reda, Zoé Whitley, con la dirección artística de Neville Wakefield y Raneem Farsi y explora "Space Without Measure" (Espacio sin medida). Inspirado en Kahlil Gibran, el tema promueve la contemplación de la imaginación en los entornos naturales de AlUla. La exposición, ubicada en los cañones del desierto de AlUla, sirve como un programa de inauguración anticipada para Wadi AlFann, que ofrece una visión fundamental de los planes de AlUla para crear un "Valley of the Arts" (Valle de las Artes) de arte terrestre permanente.

Hamad Alhomiedan, director de Artes e Industrias Creativas de la Royal Commission for AlUla (RCU), afirmó: "En Desert X AlUla 2026, el público se involucrará con el arte que conversa profundamente con los paisajes únicos y el rico patrimonio de AlUla. Estas atractivas comisiones destacan la transformación dinámica de AlUla en un importante destino mundial, donde confluyen expresiones antiguas y contemporáneas. Esta exposición forma parte de nuestra revitalización más amplia de AlUla como un destino culturalmente exquisito para vivir, trabajar y visitar y es un sitio integral para posicionar a AlUla en el diálogo mundial de arte contemporáneo y como precursor de proyectos monumentales como Wadi AlFann".

Los artistas y obras de arte participantes son:

Sara Abdu , "A Kingdom Where No One Dies: Contours of Resonance" (Un reino donde nadie muere: contornos de resonancia)

, Mohammad Alfaraj , "What was the Question Again?" (¿Cuál era la pregunta?)

, Mohammed AlSaleem , "The Thorn" (La espina), AlShuruf "Unit" (Unidad), "The Triangles" (Los triángulos),"Flower Bud" (Capullo de flor), y Al Ahilla (cortesía de la Royal Commission de la ciudad de Riad)

, y Tarek Atoui , "The Water Song" (Canción para el agua)

Bahraini-Danish , "Bloom" (Florecer)

, (Florecer) Maria Magdalena Campos-Pons , "Imole Red" (Imole rojo)

, Agnes Denes , "The Living Pyramid" (La pirámide viviente)

, Ibrahim El-Salahi , "Haraza Tree" (Árbol Haraza)

, Basmah Felemban , "Murmur of Pebbles" (Murmullo de guijarros)

, Vibha Galhotra , "Future Fables" (Fábulas del futuro)

, Héctor Zamora, Tar HyPar

Para obtener más información

Acerca de AlUla y Arts AlUla

AlUla es un lugar de extraordinario patrimonio natural y humano, situado a 1.100 km de Riad, al noroeste de Arabia Saudita. La vasta área, que abarca 22.561 km², incluye un frondoso valle de oasis, imponentes montañas de arenisca y antiguos sitios del legado cultural que datan de miles de años atrás, cuando reinaron los reinos de Lihyan y Nabateo.

El sitio más conocido y reconocido en AlUla es Hegra, la principal ciudad del sur del Reino Nabateo y el primer Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de Arabia Saudita. Asimismo, AlUla es el hogar de la antigua Dadan, la capital de los reinos de Dadan y Lihyan y es considerada una de las ciudades más desarrolladas del primer milenio a.C. de la Península Arábiga y Jabal Ikmah, una biblioteca al aire libre de cientos de inscripciones y obras en muchos idiomas diferentes. AlUla Old Town Village, laberinto de más de 900 casas de adobe que se desarrolló a partir de al menos el siglo XII y se ha revitalizado como el centro vibrante para visitantes y residentes.

La creación de Arts AlUla en The Royal Commission for AlUla (RCU) es un compromiso para elaborar los próximos capítulos en un milenio de creación artística: celebrar el legado cultural y dar forma a un futuro inspirado en artistas construidos por artistas. Las obras de Arts AlUla buscan preservar este legado: fusionar lo antiguo con lo nuevo; lo local con lo internacional y mantiene las artes como eje del espíritu de AlUla como un lugar de extraordinario patrimonio natural y humano.

Wadi AlFann, que significa "Valle de las Artes", será un destino cultural a nivel mundial para el arte terrestre, que se dará a conocer a partir de 2028, en el que las obras que definen la era de artistas de todo el mundo se ubicarán de forma permanente en el paisaje monumental de AlUla, la extraordinaria región desértica del noroeste de Arabia Saudita.

