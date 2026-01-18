Desert X AlUla 2026: se inaugura una exposición monumental de land art en el antiguo oasis de AlUla

Como destino de primer nivel, rico en historia antigua y naturaleza impresionante, AlUla, ubicado en el noroeste de Arabia Saudita, consolida su posición en el escenario mundial como un destino de arte terrestre dinámico y emergente con Desert X AlUla, la primera bienal de arte público de la región y un punto destacado del Festival de Artes de AlUla.

La edición 2026 de Desert X AlUla reúne a 11 artistas aclamados cuyas diversas obras reflejan un amplio espectro de ideas, materiales y tradiciones. Desde esculturas cinéticas monumentales hasta exploraciones sonoras, tanto en la superficie como bajo tierra, cada encargo está profundamente arraigado en la relación con el entorno distintivo de AlUla, consolidando aún más la reputación de Desert X AlUla como una plataforma global de referencia para el land art adaptado al lugar.

Desert X AlUla estará abierta hasta el 28 de febrero de 2026 como pieza clave del Festival Anual de Artes de AlUla. Comisariada por Wejdan Reda, Zoé Whitley, con la dirección artística de Neville Wakefield y Raneem Farsi, su cuarta edición explora "Espacio sin medida". Inspirada en Kahlil Gibran, la temática fomenta la contemplación de la imaginación en los entornos naturales de AlUla. La exposición, ambientada en los cañones desérticos de AlUla, sirve como programa previo a la inauguración de Wadi AlFann y ofrece una visión crucial de los planes de AlUla para crear un "Valle de las Artes" de arte terrestre permanente.

Hamad Alhomiedan, director de Artes e Industrias Creativas de la Comisión Real para AlUla (RCU), afirmó: "En Desert X AlUla 2026, el público se conectará con arte que conecta profundamente con los paisajes únicos y el rico patrimonio de AlUla. Estos encargos cautivadores resaltan la dinámica transformación de AlUla en un importante destino global, donde convergen expresiones antiguas y contemporáneas. Esta exposición forma parte de nuestra revitalización más amplia de AlUla como un destino culturalmente rico para vivir, trabajar y visitar, y es fundamental para posicionar a AlUla en el diálogo global del arte contemporáneo y como precursora de proyectos monumentales como Wadi AlFann".

Los artistas / obras de arte participantes son:

Sara Abdu , A Kingdom Where No One Dies: Contours of Resonance

, Mohammad Alfaraj , What was the Question Again?

, Mohammed AlSaleem , The Thorn, AlShuruf Unit, The Triangles,Flower Bud, and Al Ahilla (courtesy of Royal Commission for Riyadh City)

, and Tarek Atoui , The Water Song

Bahraini-Danish , Bloom

, Maria Magdalena Campos-Pons , Imole Red

, Agnes Denes , The Living Pyramid

, Ibrahim El-Salahi , Haraza Tree

, Basmah Felemban , Murmur of Pebbles

, Vibha Galhotra , Future Fables

, Héctor Zamora, Tar HyPar

Para obtener más información, contacte con:

Galería multimedia:

Aquí se pueden encontrar fotografías de alta resolución de los 11 artistas y sus obras.

Acerca de AlUla y Arts AlUla

Ubicada a 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudita, Al-Ula es un lugar de extraordinario patrimonio natural y humano. Su extensa área, de 22.561 km², incluye un exuberante valle oasis, imponentes montañas de arenisca y antiguos sitios de patrimonio cultural que datan de miles de años atrás, cuando reinaban los reinos de Lihyan y Nabateo.

El sitio más conocido y reconocido de Al-Ula es Hegra, la principal ciudad meridional del Reino Nabateo y el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Arabia Saudita. Al-Ula también alberga la antigua Dadan, capital de los reinos de Dadan y Lihyan, considerada una de las ciudades más desarrolladas del primer milenio a. C. de la Península Arábiga, y Jabal Ikmah, una biblioteca al aire libre con cientos de inscripciones y escritos en diversos idiomas. El casco antiguo de Al-Ula, un laberinto de más de 900 casas de adobe, se construyó desde al menos el siglo XII y se ha revitalizado como un vibrante centro para visitantes y residentes.

La creación de Arts AlUla, dentro de la Comisión Real para AlUla (RCU), representa un compromiso con la creación de los próximos capítulos de un milenio de creación artística, celebrando el legado cultural y forjando un futuro inspirado por artistas creados por artistas. La obra de Arts AlUla busca preservar este legado: fusionar lo antiguo con lo nuevo, lo local con lo internacional, manteniendo las artes como un elemento central del espíritu de AlUla como un lugar de extraordinario patrimonio natural y humano.

Wadi AlFann, que significa "Valle de las Artes", será un destino cultural global para el land art, que se inaugurará a partir de 2028, donde obras que definen una era realizadas por artistas de todo el mundo se ubicarán de forma permanente en el paisaje monumental de AlUla, la extraordinaria región desértica del noroeste de Arabia Saudita.

