Desert X AlUla 2026：古老綠洲阿魯拉 (AlUla) 開幕紀念之土地藝術展

2026 年版 Desert X AlUla 匯聚了 11 位備受讚譽的藝術家，其多元作品展現了廣泛的理念、材質與傳統。從宏偉的動態雕塑到貫穿地表與地底的聲響探索，每件委託創作皆與阿魯拉 (AlUla) 獨特的環境深度交融，進一步鞏固「沙漠X阿盧拉」作為全球重要場域回應式大地藝術平台的聲譽。

Desert X AlUla 將持續舉辦至 2026 年 2 月 28 日，作為年度 AlUla Arts Festival 的核心活動。由 Wejdan Reda、Zoé Whitley 策展，並由 Neville Wakefield 與 Raneem Farsi 擔任藝術指導，第四屆活動以「無垠之境」(Space Without Measure) 為題。此主題受 Kahlil Gibran 啟發，引領人們在阿魯拉 (AlUla) 的自然景觀中沉思想像力的奧秘。這場於阿魯拉 (AlUla) 沙漠峽谷舉行的展覽，作為 Wadi AlFann 藝術區的開幕前序活動，為公眾提供了關鍵性的窺見——揭示阿魯拉 (AlUla) 打造永久性大地藝術「藝術谷」(Valley of the Arts) 的宏偉藍圖。

Royal Commission for AlUla (RCU) 藝術與創意產業總監 Hamad Alhomiedan 表示：「在 2026 年 Desert X AlUla 2026 中， 觀眾將與藝術作品產生共鳴，這些作品深刻呼應阿魯拉 (AlUla) 獨特的景觀和豐富的文化遺產。」這些引人入勝的委託項目彰顯了阿魯拉 (AlUla) 正經歷著動態轉型，蛻變為一座融合古今藝術表達的全球重要目的地。這次展覽，是我們振興阿魯拉 (AlUla) 計劃的重要環節，旨在將這座文化瑰寶打造成宜居宜業的旅遊勝地。此舉不僅將阿魯拉 (AlUla) 推向當代藝術的全球對話舞台，更為 Wadi AlFann 藝術區等宏偉項目的啟動奠定基礎。」

參與藝術家/藝術品包括：

Sara Abdu ， A Kingdom Where No One Dies: Contours of Resonance（無人死亡的王國：共鳴的輪廓）

， Mohammad Alfaraj ， What was the Question Again? （問題是什麼來著？）

， （問題是什麼來著？） Mohammed AlSaleem ， The Thorn, AlShuruf Unit, The Triangles, Flower Bud and Al Ahilla（荊棘、阿舒魯夫單元、三角群、花苞與阿希拉，由 Royal Commission for Riyadh City er 提供）

， and Tarek Atoui ，The Water Song （水之歌）

（水之歌） Bahraini-Danish ， Bloom （綻放）

， （綻放） MariaMagdalena Campos-Pons ， Imole Red （伊莫爾紅）

， （伊莫爾紅） Agnes Denes ， The Living Pyramid （活著的金字塔）

， （活著的金字塔） Ibrahim El-Salahi ， Haraza Tree （哈拉薩的樹）

， （哈拉薩的樹） Basmah Felemban ， Murmur of Pebbles （鵝卵石的低語）

， （鵝卵石的低語） Vibha Galhotra ， Future Fables （未來寓言）

， （未來寓言） Héctor Zamora，Tar HyPar

如需更多資訊，請聯絡：

多媒體畫廊：

所有 11 位藝術家及其作品的高解析度照片可在此處找到。

阿魯拉 (AlUla) 和 Arts AlUla 簡介

阿魯拉 (AlUla) 位於沙地阿拉伯西北部，距離利雅德 1,100 公里，是一處擁有非凡自然與人文遺產的所在。這片廣袤區域佔地 22,561 平方公里，涵蓋了鬱鬱蔥蔥的綠洲山谷、巍峨的砂岩山脈，以及可追溯至數千年前利希安 (Lihyan) 與納巴泰 (Nabataean) 王國統治時期的古老文化遺址。

阿魯拉 (AlUla) 最著名且廣為人知的遺址是希格拉 (Hegra)，這座納巴泰王國的主要南方城市，同時也是沙地阿拉伯首座獲聯合國教科文組織世界遺產認證的遺址。阿魯拉 (AlUla) 也是古代達丹 (Dadan) 和利希安 (Lihyan) 王國的首都，被認為是阿拉伯半島公元前 1 千年最發展的城市之一，而 Jabal Ikmah 是一座擁有數百種不同語言文字和書籍的露天圖書館。阿魯拉古城村 (AlUla Old Town Village) 由超過 900 棟泥磚屋構成的迷宮式聚落，其發展可追溯至最少 12 世紀；如今已重獲新生，成為遊客與居民共聚的活力樞紐。

The Royal Commission for AlUla (RCU) 內創立 Arts AlUla，是對延續千年藝術創作新篇章的承諾——既頌揚文化傳承，亦塑造由藝術家建構、受藝術家啟發的未來。Arts AlUla 的作品旨在保留這個遺產：融合古今，匯聚本土與國際元素，讓藝術始終蟬聯阿魯拉 (AlUla) 的核心精神，使這片非凡的自然與人文遺產之地永葆藝術靈魂。

Wadi AlFann 意思是「藝術之谷」，將成為全球土藝術文化目的地；從 2028 年起開幕，世界各地藝術家的作品將永久置於沙特阿拉伯西北部非凡沙漠地區阿魯拉 (AlUla) 的宏偉景觀中。

