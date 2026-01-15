Wüste X AlUla 2026: Monumentale Land-Art-Ausstellung in der alten Oase von AlUla eröffnet

ALULA, Saudi-Arabien, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Heute findet die offizielle Eröffnung von Desert X AlUla 2026 statt, der bahnbrechenden vierten Ausgabe der internationalen, biennalen Freiluftausstellung. In Zusammenarbeit mit Desert X lädt Arts AlUla die Besucher ein, ein hochkarätiges Programm saudischer und internationaler Künstler zu erleben, die mit ihren Erdarbeiten, Skulpturen und Installationen einen Dialog mit den beeindruckenden Landschaften und dem vielschichtigen Erbe von AlUla führen werden.

Agnes Denes, Desert X AlUla 2026 Künstlerin, mit freundlicher Genehmigung von Lance Gerber

Das im Nordwesten Saudi-Arabiens gelegene AlUla, ein erstklassiges Reiseziel, das reich an alter Geschichte und atemberaubender Natur ist, festigt mit Desert X AlUla, der ersten öffentlichen Kunstbiennale der Region und einem der wichtigsten Höhepunkte des AlUla Arts Festival, seine Position auf der Weltbühne als dynamisches, aufstrebendes Land Art-Ziel.

Die Ausgabe 2026 von Desert X AlUla bringt 11 renommierte Künstler zusammen, deren vielfältige Werke ein breites Spektrum an Ideen, Materialien und Traditionen widerspiegeln. Von monumentalen kinetischen Skulpturen bis hin zu klangbasierten Erkundungen über und unter der Erde ist jeder Auftrag tief in der Beziehung zur unverwechselbaren Umgebung von AlUla verwurzelt und festigt den Ruf von Desert X AlUla als weltweit bedeutende Plattform für ortsbezogene Land Art.

Desert X AlUla läuft bis zum 28. Februar 2026 und ist ein Eckpfeiler des jährlichen AlUla Arts Festival. Die von Wejdan Reda, Zoé Whitley, unter der künstlerischen Leitung von Neville Wakefield, und Raneem Farsi kuratierte vierte Ausgabe steht unter dem Motto „Raum ohne Maß". Inspiriert von Kahlil Gibran fördert das Thema die Kontemplation der Vorstellungskraft innerhalb der natürlichen Umgebung von AlUla. Die Ausstellung, die in den Wüstenschluchten von AlUla stattfindet, dient als Voreröffnungsprogramm für Wadi AlFann und bietet einen entscheidenden Einblick in die Pläne von AlUla, ein dauerhaftes „Tal der Künste" zu schaffen.

Hamad Alhomiedan, Direktor für Kunst und Kreativwirtschaft bei der Royal Commission for AlUla (RCU), sagte: „Bei Desert X AlUla 2026 wird das Publikum mit Kunst konfrontiert, die sich intensiv mit den einzigartigen Landschaften und dem reichen Erbe von AlUla auseinandersetzt. Diese überzeugenden Aufträge unterstreichen den dynamischen Wandel von AlUla zu einem bedeutenden globalen Reiseziel, in dem antike und zeitgenössische Ausdrucksformen zusammenkommen. Diese Ausstellung ist Teil unserer umfassenderen Wiederbelebung von AlUla als kulturell reichhaltiges Reiseziel zum Leben, Arbeiten und Besuchen und ein wesentlicher Bestandteil der Positionierung von AlUla im globalen Dialog über zeitgenössische Kunst und als Vorläufer für monumentale Projekte wie Wadi AlFann".

Teilnehmende Künstler/Kunstwerke sind:

Sara Abdu , A Kingdom Where No One Dies: Konturen der Resonanz

, Mohammad Alfaraj , Wie lautete die Frage noch einmal?

, Mohammed AlSaleem , The Thorn, AlShuruf Unit, The Triangles, Flower Bud, und Al Ahilla (mit freundlicher Genehmigung der Royal Commission for Riyadh City)

, und Tarek Atoui , Das Wasserlied

Bahraini-Dänisch , Bloom

, Maria Magdalena Campos-Pons , Imole Red

, Agnes Denes , Die lebende Pyramide

, Ibrahim El-Salahi , Haraza Tree

, Basmah Felemban , Rauschen der Kieselsteine

, Vibha Galhotra , Zukunftsfabeln

, Héctor Zamora, Tar HyPar

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

[email protected]

[email protected]

Multimedia-Galerie:

Hochauflösende Fotos von allen 11 Künstlern und ihren Werken finden Sie unter hier.

Über AlUla und Kunst AlUla

AlUla liegt 1.100 km von Riad entfernt im Nordwesten Saudi-Arabiens und ist ein Ort mit einem außergewöhnlichen natürlichen und menschlichen Erbe. Das riesige Gebiet, das sich über 22 561 km² erstreckt, umfasst ein üppiges Oasental, hoch aufragende Sandsteinberge und uralte Kulturerbestätten, die auf die Jahrtausende alte Herrschaft der Lihyan- und Nabatäerreiche zurückgehen.

Die bekannteste und anerkannteste Stätte in AlUla ist Hegra, die wichtigste südliche Stadt des nabatäischen Königreichs und Saudi-Arabiens erste UNESCO-Weltkulturerbestätte. In AlUla befindet sich auch das antike Dadan, die Hauptstadt der Königreiche Dadan und Lihyan, die als eine der am weitesten entwickelten Städte des 1. Jahrtausends v. Chr. auf der arabischen Halbinsel gilt, sowie Jabal Ikmah, eine Freiluftbibliothek mit Hunderten von Inschriften und Schriften in vielen verschiedenen Sprachen. AlUla Old Town Village, ein Labyrinth aus mehr als 900 Lehmziegelhäusern, entstand mindestens ab dem 12. Jahrhundert und wurde als pulsierendes Zentrum für Besucher und Einwohner wiederbelebt.

Die Gründung von Arts AlUla im Rahmen der Königlichen Kommission für AlUla (RCU) ist eine Verpflichtung, die nächsten Kapitel eines Jahrtausends künstlerischen Schaffens zu gestalten - das kulturelle Erbe zu feiern und eine Zukunft zu gestalten, die von Künstlern inspiriert ist, die Künstler sind. Die Arbeit von Arts AlUla zielt darauf ab, dieses Erbe zu bewahren: das Alte mit dem Neuen, das Lokale mit dem Internationalen zu verschmelzen und die Künste in den Mittelpunkt des Geistes von AlUla als einem Ort mit einem außergewöhnlichen natürlichen und menschlichen Erbe zu stellen.

Wadi AlFann, was so viel wie „Tal der Künste" bedeutet, wird ab 2028 ein globales kulturelles Ziel für Land Art sein, in dem epochale Werke von Künstlern aus der ganzen Welt dauerhaft in der monumentalen Landschaft von AlUla, der außergewöhnlichen Wüstenregion im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu sehen sein werden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2863002/Desert_X_AlUla_2026.jpg