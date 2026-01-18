Desert X AlUla 2026：古代のオアシス都市アルウラを舞台とした壮大なランド・アート展が開幕

Desert X AlUla 2026では、国内外で高い評価を受けている11名のアーティストが集結し、多様な思想、素材、伝統を体現した作品を展示します。壮大なキネティック・スカルプチャー（動く彫刻）から、地上と地下にわたる音響的アプローチまで、すべての委嘱作品がアルウラの独自の自然環境との深い関係性に基づいて制作されています。それにより、場所の特性を生かしたランド・アートの世界的に重要な拠点として、「Desert X AlUla」の評価がいっそう高まります。

Desert X AlUlaは、毎年開催されるアルウラ・アーツ・フェスティバル（AlUla Arts Festival）の中核プログラムとして、2026年2月28日まで開催されます。本展の第4回目は、Wejdan RedaとZoé Whitleyがキュレーション、Neville WakefieldとRaneem Farsiがアーティスティック・ディレクションを担当し、「測りえぬ空間（Space Without Measure）」をテーマに展開されます。レバノン出身の詩人および思想家であるKahlil Gibranに着想を得たこのテーマは、アルウラの自然環境の中で想像力をめぐる思索を促します。アルウラの砂漠の渓谷を舞台に開催される本展は、ワディ・アルファンのプレオープニング・プログラムとして位置づけられており、恒久的なランド・アート拠点「アートの谷（Valley of the Arts）」の創設を目指すアルウラのビジョンを垣間見せてくれる催しとなります。

Royal Commission for AlUla（RCU）のアーツ＆クリエイティブ産業部門ディレクター、Hamad Alhomiedan氏は次のように述べています。「Desert X AlUla 2026では、アルウラならではの壮大な景観、豊かな遺産と深く響き合うアートを来場者に体験していただけます。今回委嘱した力強い作品群は、古代と現代の表現が融合する舞台として、アルウラが世界有数の拠点へと進化していることを鮮やかに示しています。本展は、住み、働き、訪れるのにふさわしい、文化的に豊かな場所にアルウラを作り替えていく包括的な取り組みの一環です。また、現代美術をめぐる国際的な対話の中でアルウラの存在感を高めながら、ワディ・アルファンのような壮大なプロジェクトへの布石となるものでもあります。」

参加アーティスト/アートワーク：

Sara Abdu 、 誰も死なない王国：共鳴の輪郭（ A Kingdom Where No One Dies: Contours of Resonance ）

、 Mohammad Alfaraj 、 問いは何だったのか？（ What Was the Question Again? ）

、 Mohammed AlSaleem 、 棘（ The Thorn ）、アル・シュルーフ・ユニット（AlShuruf Unit ）、トライアングル（The Triangles ）、花のつぼみ（Flower Bud ）、アル・アヒッラ（Al Ahilla 、Royal Commission for Riyadh City 提供）

、 Tarek Atoui 、水の歌（The Water Song ）

Bahraini-Danish 、 ブルーム（ Bloom ）

、 Maria Magdalena Campos-Pons 、 イモレ・レッド（ Imole Red ）

、 Agnes Denes 、 リビング・ピラミッド（ The Living Pyramid ）

、 Ibrahim El-Salahi 、 ハラザの木（ Haraza Tree ）

、 Basmah Felemban , 小石のささやき（Murmur of Pebbles ）

, Vibha Galhotra 、 未来の寓話（ Future Fables ）

、 Héctor Zamora、タール・ハイパー（Tar HyPar）

アルウラおよびArts AlUlaについて

サウジアラビア北西部のリヤドから1,100キロメートルに位置するアルウラは、大自然と人類の遺産が宿る地です。22,561平方キロメートルの広大な土地には、緑豊かなオアシス渓谷、そびえ立つ砂岩の山々、そしてリフヤン王国やナバテア王国が栄えた数千年前の古代文化遺跡があります。

アルウラの最も有名な場所はヘグラです。古代ナバテア王国の南におけるこの重要な都市は、サウジアラビア初のユネスコ世界遺産となりました。アルウラにはまた、古代都市ダダン（ダダン王国およびリヤン王国の首都、西暦100年代にアラビア半島で最も栄えていた街とされる）や、さまざまな言語で刻まれた数百点に及ぶ碑文や銘文を収蔵する屋外図書館ジャバル・イクマも存在します。900棟を超える日干し煉瓦造りの家屋が迷路のように連なるアルウラ旧市街は、12世紀にはすでに形成されていました。現在では、来訪者と住民が集う活気ある中心地としてよみがえっています。

Royal Commission for AlUla（RCU）内にArts AlUlaを設立したことは、数千年にわたる芸術創造の歴史に新たな章を刻むという取り組みであり、文化遺産を称えながら、アーティスト主導で創造される新たな未来を描くものです。Arts AlUlaの活動は、この遺産を守り継ぐことを目的としています。古いものと新しいもの、地域と世界を結びつけ、卓越した自然と人類の遺産を擁するアルウラの精神の中心に芸術を据え続けることを目指しています。

「アートの谷」を意味するワディ・アルファンは、ランド・アートに特化した世界的な文化デスティネーションです。世界各地のアーティストによる時代を画す作品群が、2028年以降に順次公開され、サウジアラビア北西部の特異な砂漠地帯、アルウラの壮大な景観の中に、恒久的に設置されます。

