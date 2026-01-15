Désert X AlUla 2026 : Une exposition monumentale de land art s'ouvre dans l'ancienne oasis d'AlUla

ALULA, Arabie Saoudite, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui marque l'ouverture officielle de Desert X AlUla 2026, la quatrième édition historique de l'exposition biennale internationale en plein air. Arts AlUla, en collaboration avec Desert X, invite les visiteurs à découvrir une série d'artistes saoudiens et internationaux multigénérationnels dont les travaux de terrassement, les sculptures et les installations adaptées au site engageront un dialogue puissant avec les paysages impressionnants et l'héritage stratifié d'AlUla.

Agnes Denes, artiste de Desert X AlUla 2026, avec l'aimable autorisation de Lance Gerber

Destination de choix, riche d'une histoire ancienne et d'une nature à couper le souffle, AlUla, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, consolide sa position sur la scène mondiale en tant que destination dynamique et émergente du land art avec Desert X AlUla, la première biennale d'art public de la région, et l'un des temps forts du festival d'art d'AlUla.

L'édition 2026 de Desert X AlUla réunit 11 artistes de renom dont les œuvres diverses reflètent un large éventail d'idées, de matériaux et de traditions. Qu'il s'agisse de sculptures cinétiques monumentales ou d'explorations sonores en surface ou en sous-sol, chaque commande est profondément ancrée dans l'environnement particulier d'AlUla, consolidant ainsi la réputation de Desert X AlUla en tant que plateforme mondiale d'art terrestre adapté au site.

Desert X AlUla se déroule jusqu'au 28 février 2026 et constitue la pierre angulaire du festival annuel des arts d'AlUla. Organisée par Wejdan Reda, Zoé Whitley, sous la direction artistique de Neville Wakefield, et Raneem Farsi, cette quatrième édition explore le thème de « l'espace sans mesure ». Inspiré par Kahlil Gibran, ce thème encourage la contemplation de l'imagination dans le cadre naturel d'AlUla. L'exposition, qui se déroule dans les canyons du désert d'AlUla, sert de programme de préouverture pour Wadi AlFann et donne un aperçu des projets d'AlUla visant à créer une « vallée des arts » permanente dans le domaine de l'art terrestre.

Hamad Alhomiedan, directeur des arts et des industries créatives à la Commission royale pour AlUla (RCU), a déclaré : « Lors de Desert X AlUla 2026, le public découvrira des œuvres d'art qui s'inspireront des paysages uniques et du riche patrimoine d'AlUla. Ces commandes attrayantes soulignent la transformation dynamique d'AlUla en une destination mondiale majeure, où convergent les expressions anciennes et contemporaines. Cette exposition s'inscrit dans le cadre plus large de la revitalisation d'AlUla en tant que destination culturellement riche où il fait bon vivre, travailler et visiter, et fait partie intégrante du positionnement d'AlUla dans le dialogue mondial sur l'art contemporain et en tant que précurseur de projets monumentaux tels que Wadi AlFann ».

Les artistes/œuvres d'art participants sont les suivants

Sara Abdu , Un royaume où personne ne meurt : Contours de la résonance

, Mohammad Alfaraj , Quelle était la question déjà ?

, Mohammed AlSaleem , L'épine, l'unité AlShuruf, les triangles, Bourgeon de fleur, et Al Ahilla (avec l'autorisation de la Commission royale pour la ville de Riyad).

, et Tarek Atoui , La chanson de l'eau

Bahraini-Danois , Bloom

, Maria Magdalena Campos-Pons , Imole Red

, Agnes Denes , La pyramide vivante

, Ibrahim El-Salahi , Haraza Tree

, Basmah Felemban , Murmure des galets

, Vibha Galhotra , Future Fables

, Héctor Zamora, Tar HyPar

À propos d'AlUla et des arts AlUla

Située à 1 100 km de Riyad, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, AlUla est un lieu au patrimoine naturel et humain extraordinaire. La vaste région, qui s'étend sur 22 561 km², comprend une vallée oasienne luxuriante, d'imposantes montagnes de grès et d'anciens sites du patrimoine culturel remontant à des milliers d'années, à l'époque où régnaient les royaumes de Lihyan et de Nabatae.

Le site le plus connu et le plus reconnu d'AlUla est Hegra, la principale ville méridionale du royaume nabatéen et le premier site d'Arabie saoudite inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. AlUla abrite également l'ancienne Dadan, capitale des royaumes de Dadan et de Lihyan et considérée comme l'une des villes les plus développées de la péninsule arabique au cours du premier millénaire avant notre ère, ainsi que Jabal Ikmah, une bibliothèque en plein air contenant des centaines d'inscriptions et d'écrits dans de nombreuses langues différentes. Le village d'AlUla, un labyrinthe de plus de 900 maisons en brique crue, s'est développé au moins à partir du XIIe siècle et a été revitalisé pour devenir un centre dynamique pour les visiteurs et les résidents.

La création d'Arts AlUla au sein de la Commission royale pour l'AlUla (RCU) est un engagement à écrire les prochains chapitres d'un millénaire de création artistique - en célébrant l'héritage culturel et en façonnant un avenir inspiré par des artistes construits pour être des artistes. Le travail d'Arts AlUla vise à préserver cet héritage : fusionner l'ancien et le nouveau, le local et l'international, en gardant les arts au cœur de l'esprit d'AlUla en tant que lieu de patrimoine naturel et humain extraordinaire.

Wadi AlFann, qui signifie « vallée des arts », sera une destination culturelle mondiale pour le land art, dévoilée à partir de 2028, où des œuvres marquantes d'artistes du monde entier seront installées de manière permanente dans le paysage monumental d'AlUla, l'extraordinaire région désertique du nord-ouest de l'Arabie saoudite.

