Destacando-se na CES 2025, a TCL conquistou vários prêmios por inovações em monitores e soluções para casa inteligente

LAS VEGAS, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma das principais marcas de produtos eletrônicos de consumo e uma das duas maiores marcas de TV do mundo, foi homenageada com vários prêmios na CES 2025, comprovando sua excelência tecnológica em inovações de monitores e soluções para casa inteligente. Um dos destaques foi o smartphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G, que recebeu o prestiado prêmio CES 2025 de inovação na categoria dispositivos móveis, acessórios e aplicativos.

Além disso, a TCL também recebeu seis prêmios na cerimônia de premiação do Global Top Brands Awards (GTB) de 2024-2025, reconhecida em uma grande variedade de categorias de produtos, desde TVs e condicionadores de ar até máquinas de lavar. A TCL Premium QD-Mini LED TV X11K recebeu o prêmio "Mini LED Display Technology Innovation Award" por seus detalhes visuais, clareza e profundidade incomparáveis. O condicionador de ar da série FreshIN foi reconhecido com o prêmio "Smart Fresh Air Technology Innovation Award", enquanto a lavadora de roupas TCL Super Drum Series Front Load recebeu o prêmio "Clean Technology Innovation Gold Award". Além disso, a TCL foi incluída entre as "2024-2025 CE Brands Top 10" e as "2024-2025 Global TV Brands Top 10", reforçando sua liderança e influência no setor.

Criados pelo International Data Group (IDG) em 2006, esses prêmios, organizados pelo Asia Digital Group e pelo Europe Digital Group, e co-organizados pela TWICE com o apoio da IDC, são um dos principais reconhecimentos do setor de produtos eletrônicos de consumo. Bill Jiang, vice-presidente da TCL Industries e gerente geral do Global Marketing Center, recebeu os prêmios em nome da empresa.

Outras categorias de produtos da TCL, como fechaduras inteligentes, óculos RayNeo AR e roteadores móveis, também receberam vários prêmios "Best of CES 2025" da mídia internacional.Além disso, o dongle RedCap 5G da TCL, o TCL LINKPORT IK511, com o TCL 50 PRO NXTPAPER 5G receberam o prêmio 2025 CES Picks na categoria TechRadar Pro. Na véspera da CES, a TCL recebeu o prêmio Circana Consumer Electronics Performance Award 2025 pelo maior crescimento na participação de mercado de TVs na América do Norte.

