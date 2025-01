TCL brille au CES 2025 et reçoit plusieurs prix pour ses écrans innovants et ses solutions pour la maison intelligente

LAS VEGAS, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et une des deux premières marques de téléviseurs au monde, a été récompensée par de multiples prix au CES 2025, démontrant son excellence technologique en matière d'écrans innovants et de solutions pour la maison intelligente. Parmi les nouveautés, le smartphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G a reçu le prestigieux prix de l'innovation CES 2025 dans la catégorie Appareils mobiles, accessoires et applications.

En outre, TCL a également reçu six distinctions lors de la cérémonie de remise des prix Global Top Brands 2024-2025 (GTB), dans un large éventail de catégories de produits, des téléviseurs aux climatiseurs en passant par les lave-linge. Le téléviseur haut de gamme QD-Mini LED X11K de TCL a reçu le « Mini LED Display Technology Innovation Award » pour ses détails visuels, sa clarté et sa profondeur inégalés. Le climatiseur de la série FreshIN a été récompensé par le « Smart Fresh Air Technology Innovation Award », tandis que le lave-linge à chargement frontal de la série Super Drum de TCL a reçu le « Clean Technology Innovation Gold Award ». En outre, TCL a été nommée dans le « 2024-2025 CE Brands Top 10 » et le « 2024-2025 Global TV Brands Top 10 », soulignant ainsi sa suprématie et son influence dans l'industrie.

Fondés par l'International Data Group (IDG) en 2006, ces prix, organisés par l'Asia Digital Group et l'Europe Digital Group, et co-présidés par TWICE avec le soutien d'IDC, comptent parmi les récompenses les plus influentes dans le secteur de l'électronique grand public. Bill Jiang, vice-président de TCL Industries et directeur général du Global Marketing Center, a accepté les prix au nom de l'entreprise.

D'autres catégories de produits TCL, telles que les serrures intelligentes, les lunettes RayNeo AR et les routeurs mobiles, ont également reçu plusieurs prix « Best of CES 2025 » de la part des médias internationaux. En outre, le dongle 5G RedCap de TCL, le LINKPORT IK511 deTCL , ainsi que le 50 PRO NXTPAPER 5G de TCL ont été récompensés par le prix 2025 CES Picks dans la catégorie TechRadar Pro. À la veille du CES, TCL s'est vu décerner le Circana Consumer Electronics Performance Award 2025 pour la plus forte augmentation de la part de marché des téléviseurs en Amérique du Nord.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public de premier plan et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. TCL est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. L'entreprise est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils ménagers, les appareils mobiles, les lunettes intelligentes, les écrans commerciaux, etc. Consultez le site web de TCL : https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2598570/Shining_CES_2025_TCL_Garners_Multiple_Awards_Display_Innovations_Smart.jpg