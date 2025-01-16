Сияние на выставке CES 2025: компания TCL завоевала множество наград за инновации в области дисплеев и решения для умного дома

ЛАС-ВЕГАС, 16 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL Electronics, ведущий бренд потребительской электроники и телевизионный бренд номер два в мире, удостоена многочисленных наград на выставке CES 2025, демонстрируя свое технологическое превосходство в области инновационных технологий дисплеев и решений для умного дома. Среди основных экспонатов — смартфон TCL 50 PRO NXTPAPER 5G, получивший престижную награду CES 2025 Innovation Award в категории «Мобильные устройства, аксессуары и приложения».

Кроме того, компания TCL также получила шесть наград на церемонии вручения наград Global Top Brands Awards (GTB) 2024–2025, свидетельствующих о признании в широком спектре категорий изделий, от телевизоров и кондиционеров до стиральных машин. Светодиодный телевизор TCL Premium QD-Mini X11K получил награду в категории «Инновационные технологии дисплеев Mini LED» за беспрецедентные визуальные детали, четкость и глубину изображения. Кондиционер серии FreshIN был отмечен наградой в категории «Инновационные технологии интеллектуального кондиционирования воздуха», а стиральная машина с фронтальной загрузкой серии TCL Super Drum получила золотую награду в категории «Инновационные технологии чистоты». Кроме того, компания TCL была названа в числе «10 лучших брендов потребительской электроники 2024–2025» и «10 лучших мировых телевизионных брендов 2024–2025», что подчеркивает ее лидерство и влияние в отрасли.

Эти награды, учрежденные группой International Data Group (IDG) в 2006 году, организованные группами Asia Digital Group и Europe Digital Group и ДВАЖДЫ врученные при поддержке IDC, являются одними из самых влиятельных наград в секторе потребительской электроники. Билл Цзян (Bill Jiang), вице-президент TCL Industries и генеральный менеджер Центра глобального маркетинга, принял награды от имени компании.

Другие категории продуктов TCL, такие как умные замки, очки дополненной реальности RayNeo AR и мобильные маршрутизаторы, также получили ряд наград «Best of CES 2025» от международных СМИ. Кроме того, модуль TCL 5G RedCap, TCL LINKPORT IK511, а также TCL 50 PRO NXTPAPER 5G были удостоены награды «CES Picks Award 2025» в категории TechRadar Pro. Накануне выставки CES компания TCL была удостоена награды «Circana Consumer Electronics Performance Award 2025» за максимальное увеличение доли рынка телевизоров в Северной Америке.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте бытовой электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

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