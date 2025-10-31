Dia Mundial das Cidades 2025: Zoomlion incentiva o desenvolvimento urbano global, com foco nas cidades inteligentes que priorizam as pessoas

CHANGSHA, China, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está comemorando o Dia Mundial das Cidades 2025 oferecendo apoio contínuo ao desenvolvimento urbano sustentável, transporte interconectado e cidades inteligentes do futuro. Com sua participação permanente em projetos de construção emblemáticos, a empresa está ajudando a acelerar a mudança global em direção a uma vida urbana mais inclusiva e tecnológica.

Guindastes de torre da Zoomlion auxiliam na construção de um complexo de arranha-céus na cidade de New Alamein, no Egito

A urbanização tornou-se uma das tendências globais mais marcantes da nossa época. Hoje em dia, mais da metade da população mundial vive em cidades, um número que deverá subir para quase 70% até 2050. Esse acelerado crescimento traz os mesmos desafios para todos, como congestionamento de trânsito, deterioração da infraestrutura e a necessidade de desenvolvimento sustentável. Em sintonia com o tema do Dia Mundial das Cidades 2025 das Nações Unidas, "Cidades Inteligentes Centradas nas Pessoas", a Zoomlion está contribuindo não apenas com tecnologia e engenharia, mas também com abordagens integradas e que priorizam o ser humano no desenvolvimento urbano.

No Oriente Médio, a Zoomlion está promovendo a modernização urbana da Arábia Saudita com seu trabalho no Projeto Quadrilateral City e no Projeto Mukaab, em Riade, um dos edifícios mais altos do mundo com controle de temperatura. Sua perfuratriz rotativa ZR420GW está atuando em fundações profundas de rocha dura, com o apoio de engenheiros em campo, orientação especializada, fornecimento dedicado de peças e uma equipe de resposta rápida. A empresa também está fornecendo suporte de infraestrutura para a Nova Cidade NEOM, onde as equipes de serviço locais da Zoomlion prestam assistência técnica em tempo real e fornecem peças de reposição.

Na África, a Zoomlion ajudou a erigir a nova cidade de Alamein, no Egito, onde está a torre residencial mais alta do continente, construída inteiramente em concreto, e também contribuiu para a nova capital administrativa do país. O alcance da empresa vai mais além na África, com contribuições para a ponte Rosso, que liga o Senegal à Mauritânia, a construção de um estádio no Chade e um local de destaque para a Copa do Mundo da FIFA de 2030 no Marrocos. Esses projetos são apoiados pela crescente equipe regional da Zoomlion, com mais de 90% dos seus mais de 300 funcionários africanos, contratados localmente.

Na Ásia, as plataformas da Zoomlion atendem a Rodovia Pan-Borneo da Malásia, um importante corredor de transporte regional projetado para melhorar a conectividade entre áreas urbanas e rurais. No leste da China, a plataforma de perfuração totalmente revestida da empresa, a maior do gênero em todo o mundo, está promovendo o Projeto de Água Potável do Rio Suzhou Xitang, uma iniciativa essencial para aumentar a segurança hídrica e a resiliência ambiental urbana.

Os esforços da Zoomlion não se limitam à engenharia, mas representam também um compromisso permanente com a construção de cidades mais habitáveis. Em um mundo que caminha para as cidades inteligentes, a Zoomlion se mantém comprometida com a inovação e a colaboração local, além de práticas de longo prazo que capacitam as comunidades e contribuem para a transformação urbana sustentável.

FONTE Zoomlion