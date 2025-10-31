-Día Mundial de las Ciudades 2025: Zoomlion impulsa el desarrollo urbano global, centrándose en ciudades inteligentes centradas en las personas

CHANGSHA, China, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) celebra el Día Mundial de las Ciudades 2025 reafirmando su apoyo al desarrollo urbano sostenible, el transporte interconectado y las ciudades inteligentes del futuro. Mediante su participación constante en proyectos de construcción emblemáticos, la empresa contribuye a acelerar la transición global hacia una vida urbana más inclusiva y tecnológicamente avanzada.

Zoomlion's tower cranes supporting construction of a high-rise complex in New Alamein City, Egypt

La urbanización se ha convertido en una de las tendencias globales más importantes de nuestra época. Hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, una cifra que se espera que alcance casi el 70% para 2050. Este rápido crecimiento conlleva desafíos comunes como la congestión del tráfico, el envejecimiento de las infraestructuras y la necesidad de un desarrollo sostenible. En consonancia con el lema del Día Mundial de las Ciudades 2025 de las Naciones Unidas, 'Ciudades inteligentes centradas en las personas', Zoomlion contribuye no solo a través de la tecnología y la ingeniería, sino también mediante enfoques integrados y centrados en las personas para el desarrollo urbano.

En Oriente Medio, Zoomlion impulsa la modernización urbanística de Arabia Saudí con su trabajo en el Proyecto Ciudad Cuadrilateral y el proyecto Mukaab en Riad, uno de los edificios climatizados más altos del mundo. Su perforadora rotativa ZR420GW trabaja en cimientos profundos de roca dura con el apoyo de ingenieros in situ, asesoramiento experto, suministro especializado de repuestos y un equipo de respuesta rápida. La compañía también proporciona soporte de infraestructura para la Nueva Ciudad NEOM, donde los equipos de servicio locales de Zoomlion aportan asistencia técnica en tiempo real y soporte de repuestos.

En África, Zoomlion contribuyó a la finalización de la Ciudad Nueva de Alamein en Egipto, donde se encuentra la torre residencial de hormigón más alta de África, y también participó en la construcción de la Nueva Capital Administrativa del país. La presencia de la compañía se extiende aún más en África mediante contribuciones al Puente Rosso, que une Senegal y Mauritania, la construcción de un estadio en Chad y una sede emblemática para la Copa Mundial de la FIFA 2030 en Marruecos. Estos proyectos cuentan con el respaldo de la creciente plantilla regional de Zoomlion, con más del 90 % de sus más de 300 empleados en África contratados localmente.

En toda Asia, las plataformas de Zoomlion dan soporte a la Carretera Pan-Borneo de Malasia, un importante corredor de transporte regional diseñado para mejorar la conectividad urbano-rural. En el este de China, la plataforma de perforación de revestimiento completo de la compañía, la más grande de su tipo a nivel mundial, impulsa el Proyecto de Agua Potable del Río Xitang de Suzhou, una iniciativa vital para mejorar la seguridad hídrica y la resiliencia ambiental urbana.

Los esfuerzos de Zoomlion van más allá de la ingeniería, representando un compromiso permanente con la construcción de ciudades más habitables. A medida que el mundo avanza hacia las ciudades inteligentes, Zoomlion mantiene su compromiso con la innovación, la colaboración local y las prácticas a largo plazo que empoderan a las comunidades y apoyan la transformación urbana sostenible.

