Journée mondiale des villes 2025 : Zoomlion renforce le développement urbain mondial en mettant l'accent sur des villes intelligentes centrées sur l'humain

CHANGSHA, Chine, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) marque la Journée mondiale des villes 2025 par son soutien continu au développement urbain durable, aux transports interconnectés et aux villes intelligentes du futur. Grâce à sa participation permanente à des projets de construction emblématiques, l'entreprise contribue à accélérer l'évolution mondiale vers des modes de vie urbains plus inclusifs et axés sur la technologie.

Zoomlion's tower cranes supporting construction of a high-rise complex in New Alamein City, Egypt

L'urbanisation est devenue l'une des tendances mondiales les plus marquantes de notre époque. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, un chiffre qui devrait atteindre près de 70 % d'ici 2050. Cette croissance rapide s'accompagne de défis communs tels que la congestion du trafic, le vieillissement des infrastructures et la nécessité d'un développement durable. Conformément au thème de la Journée mondiale des villes 2025 des Nations unies, « Des villes intelligentes centrées sur l'humain », Zoomlion apporte sa contribution non seulement par la technologie et l'ingénierie, mais aussi par des approches intégrées du développement urbain qui donnent la priorité à l'humain.

Au Moyen-Orient, Zoomlion contribue à l'urbanisation moderne de l'Arabie Saoudite en travaillant sur le projet de la Quadrilateral City et sur le projet Mukaab à Riyad, l'un des plus hauts bâtiments à température contrôlée du monde. Sa foreuse rotative ZR420GW s'attaque aux fondations profondes dans des terrains rocheux durs, avec l'aide d'ingénieurs sur place, de conseils d'experts, d'un approvisionnement dédié en pièces détachées et d'une équipe d'intervention rapide. L'entreprise fournit également un support d'infrastructure pour la nouvelle ville de NEOM, où les équipes de service locales de Zoomlion fournissent une assistance technique en temps réel et des pièces de rechange.

En Afrique, Zoomlion a participé à l'achèvement de la nouvelle ville d'Alamein en Égypte, qui abrite la plus haute tour résidentielle en béton d'Afrique, et a également contribué à la nouvelle capitale administrative du pays. La portée de l'entreprise s'étend plus loin en Afrique grâce à des contributions au pont de Rosso reliant le Sénégal et la Mauritanie, à la construction de stades au Tchad et à un site phare pour la Coupe du monde de la FIFA 2030 au Maroc. Ces projets sont soutenus par la main-d'œuvre régionale croissante de Zoomlion, dont plus de 90 % des plus de 300 employés basés en Afrique sont recrutés localement.

En Asie, les plateformes de Zoomlion soutiennent l'autoroute Pan-Bornéo en Malaisie, un important corridor de transport régional conçu pour améliorer la connectivité entre les zones urbaines et rurales. Dans l'est de la Chine, la plateforme de forage à tubage intégral de l'entreprise, la plus grande de ce type au monde, fait progresser le projet d'eau potable de la rivière Suzhou à Xitang, une initiative vitale pour renforcer la sécurité hydrique et la résilience de l'environnement urbain.

Les efforts de Zoomlion vont au-delà de l'ingénierie et représentent un engagement durable dans la construction de villes plus agréables à vivre. Alors que le monde évolue vers des villes intelligentes, Zoomlion reste attachée à l'innovation et à la collaboration locale, ainsi qu'à des pratiques à long terme qui renforcent les communautés et soutiennent une transformation urbaine durable.

