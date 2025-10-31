Día Mundial de las Ciudades 2025: Zoomlion impulsa el desarrollo urbano mundial, al centrarse en ciudades inteligentes orientadas en las personas

CHANGSHA, China, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) celebra el Día Mundial de las Ciudades 2025 mediante su apoyo continuo al desarrollo urbano sostenible, el transporte interconectado y las ciudades inteligentes del futuro. Mediante su participación continua en proyectos de construcción emblemáticos, la empresa está contribuyendo a acelerar el cambio mundial hacia una vida urbana más inclusiva e impulsada por la tecnología.

Grúas de torre de Zoomlion utilizadas para la construcción de un complejo de rascacielos en la ciudad de Nueva Alamein, Egipto

La urbanización se ha convertido en una de las tendencias mundiales que definen nuestra época. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, una cifra que se espera que aumente hasta casi el 70 % para 2050. Este rápido crecimiento trae consigo desafíos comunes, como congestión de tráfico, envejecimiento de infraestructuras y necesidad de desarrollo sostenible. En consonancia con el tema del Día Mundial de las Ciudades 2025 de las Naciones Unidas, "Ciudades inteligentes centradas en las personas", Zoomlion contribuye no solo por medio de la tecnología e ingeniería, sino también mediante enfoques integrados y centrados en las personas para el desarrollo urbano.

En Medio Oriente, Zoomlion está impulsando la modernización urbana de Arabia Saudita con las obras del Proyecto Cuadrilátero Urbano y el proyecto Mukaab en Riad, uno de los edificios con control de temperatura más altos del mundo. Su plataforma de perforación rotativa está abordando cimientos profundos de roca dura con el apoyo de ingenieros in situ, asesoramiento experto, suministro de piezas específicas y un equipo de respuesta rápida. Además, la empresa ofrece apoyo en materia de infraestructuras a la nueva ciudad de NEOM, donde los equipos de servicio locales de Zoomlion ofrecen asistencia técnica y suministro de piezas en tiempo real.

En África, Zoomlion ayudó a completar la nueva ciudad egipcia de Alamein, donde se encuentra la torre residencial de hormigón más alta de África y también ha contribuido a la nueva capital administrativa del país. El alcance de la empresa se extiende aún más en África gracias a sus contribuciones al puente Rosso, que une Senegal y Mauritania, la construcción de un estadio en Chad y un recinto emblemático para la Copa Mundial de la FIFA 2030 en Marruecos. Estos proyectos cuentan con el respaldo de la creciente plantilla regional de Zoomlion, con más del 90 % de sus más de 300 empleados contratados de forma local en África.

En toda Asia, las plataformas de Zoomlion prestan apoyo a la autopista Pan-Borneo de Malasia, un importante corredor de transporte regional diseñado para mejorar la conectividad entre las zonas urbanas y rurales. En el este de China, la plataforma de perforación con revestimiento completo de la empresa, la mayor de su tipo a nivel mundial, está impulsando el proyecto de agua potable del río Suzhou Xitang, una iniciativa vital para mejorar la seguridad hídrica y la resiliencia medioambiental urbana.

Los esfuerzos de Zoomlion van más allá de la ingeniería y representan un compromiso duradero con la construcción de ciudades más habitables. A medida que el mundo avanza para construir ciudades inteligentes, Zoomlion sigue comprometida con la innovación y la colaboración local, y con una práctica a largo plazo que empodera a las comunidades y apoya la transformación urbana sostenible.

