Diego Mesa Puyo selecionado como o próximo CEO e presidente do GEF

WASHINGTON, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Conselho do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) anunciou hoje a seleção de Diego Mesa Puyo como o próximo CEO e Presidente do Conselho da família de fundos. Mesa Puyo, líder internacional em política energética, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, e ex-Ministro de Energia e Minas da Colômbia, cumprirá um mandato inicial de quatro anos, alinhado com o período de financiamento do GEF-9 e a reta final para alcançar as metas ambientais cruciais de 2030.

Diego Mesa Puyo

Antes de ser escolhido como o próximo CEO e presidente do GEF, Mesa Puyo atuou como vice-chefe da Divisão de Política Climática do Fundo Monetário Internacional. Como Ministro de Energia e Minas da Colômbia, no governo de 2018-2022, ele liderou uma das agendas de transição energética mais ambiciosas da América Latina, lançando reformas de mercado que mobilizaram mais de US$ 3 bilhões em investimentos privados e aceleraram a implantação de energias renováveis variáveis, de níveis próximos a zero para um dos mercados de energia limpa de crescimento mais rápido da região. Ele também desempenhou um papel central no avanço da transição energética e da legislação sobre ação climática, incorporando objetivos de sustentabilidade nas políticas econômicas e de desenvolvimento.

"Sinto-me profundamente honrado em servir como o próximo CEO e Presidente do Fundo Global para o Meio Ambiente neste momento crucial para a comunidade internacional", disse Mesa Puyo. "Os países precisam de parceiros confiáveis que possam ajudar a transformar a ambição em ação. Com base no notável legado do GEF, espero trabalhar com o Secretariado, os países membros e os parceiros em todo o mundo para alcançarmos juntos as metas ambientais e de desenvolvimento, integrando soluções, catalisando investimentos e gerando resultados mensuráveis para as pessoas e o planeta."

O GEF é o maior financiador público mundial para o meio ambiente e atua em convenções internacionais sobre biodiversidade, mudanças climáticas e poluição. Os países doadores prometeram inicialmente US$ 3,9 bilhõespara uma ambiciosa nona reposição do Fundo Fiduciário do GEF, refletindo um forte compromisso de proteger e restaurar a natureza por meio da cooperação multilateral.

O Fundo Global para o Meio Ambiente é a família mundial de fundos destinados ao meio ambiente. Como mecanismo financeiro de seis convenções multilaterais, apoia os esforços dos países para combater as causas profundas da degradação ambiental, promovendo metas globais para a natureza, o clima e a poluição. Ao longo das últimas três décadas, o GEF tem sido o maior financiador público para o meio ambiente, tendo fornecido mais de 27 bilhões de dólares em financiamento, principalmente na forma de doações, e mobilizado outros 155 bilhões de dólares para projetos prioritários definidos por cada país.

Leia o comunicado de imprensa completo aqui em inglês, espanhol e francês.

FONTE Global Environment Facility