Diego Mesa Puyo zum neuen Geschäftsführer und Vorsitzenden der GEF ernannt

WASHINGTON, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Rat der Global Environment Facility (GEF) gab heute bekannt, dass Diego Mesa Puyo zum nächsten CEO und Vorsitzenden der Fondsfamilie ernannt wurde. Mesa Puyo, eine international führende Persönlichkeit in den Bereichen Energiepolitik, wirtschaftliche Entwicklung und Nachhaltigkeit sowie ehemalige kolumbianische Ministerin für Energie und Bergbau, wird zunächst für eine Amtszeit von vier Jahren tätig sein, die mit dem Förderzeitraum von GEF-9 und dem Endspurt zur Erreichung der entscheidenden Umweltziele für 2030 zusammenfällt.

Diego Mesa Puyo

Vor seiner Ernennung zum nächsten Geschäftsführer und Vorsitzenden der GEF war Mesa Puyo stellvertretender Leiter der Abteilung für Klimapolitik beim Internationalen Währungsfonds. Als kolumbianischer Minister für Energie und Bergbau in der Regierungsperiode 2018–2022 leitete er eines der ehrgeizigsten Programme zur Energiewende in Lateinamerika und leitete Marktreformen ein, die private Investitionen in Höhe von mehr als 3 Milliarden US-Dollar mobilisierten und den Ausbau variabler erneuerbarer Energien von nahezu null auf einen der am schnellsten wachsenden Märkte für saubere Energie in der Region beschleunigten. Zudem spielte er eine zentrale Rolle bei der Förderung von Gesetzen zur Energiewende und zum Klimaschutz, indem er Nachhaltigkeitsziele in der Wirtschafts- und Entwicklungspolitik verankerte.

„Es ist mir eine große Ehre, in dieser für die internationale Gemeinschaft so entscheidenden Phase als nächste Geschäftsführerin und Vorsitzende der Global Environment Facility zu fungieren", sagte Mesa Puyo. „Länder brauchen vertrauenswürdige Partner, die ihnen dabei helfen können, ihre Ziele in die Tat umzusetzen. Aufbauend auf dem bemerkenswerten Vermächtnis der GEF freue ich mich darauf, mit dem Sekretariat, den Mitgliedsländern und Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Umwelt- und Entwicklungsziele zu erreichen – durch die Integration von Lösungen, die Mobilisierung von Investitionen und die Erzielung messbarer Ergebnisse für die Menschen und unseren Planeten."

Die GEF ist der weltweit größte öffentliche Geldgeber im Umweltbereich und unterstützt internationale Übereinkommen zu den Themen Biodiversität, Klimawandel und Umweltverschmutzung. Die Geberländer haben im Rahmen derzunächst 3,9 Milliarden US-Dollar für eine ehrgeizige neunte Wiederauffüllung des GEF-Treuhandfonds zugesagt, was ihr starkes Engagement für den Schutz und die Wiederherstellung der Natur durch multilaterale Zusammenarbeit widerspiegelt.

Die Globale Umweltfazilität ist die weltweite Vereinigung von Umweltfonds. Als Finanzierungsmechanismus für sechs multilaterale Übereinkommen unterstützt er die Bemühungen der Länder, die Ursachen der Umweltzerstörung zu bekämpfen – und treibt damit die globalen Ziele in den Bereichen Natur, Klima und Umweltverschmutzung voran. In den vergangenen drei Jahrzehnten war die GEF der größte öffentliche Geldgeber im Umweltbereich und stellte Finanzmittel in Höhe von mehr als 27 Milliarden US-Dollar bereit, vorwiegend in Form von Zuschüssen, und mobilisierte weitere 155 Milliarden US-Dollar für von den Ländern selbst vorrangig eingestufte Projekte.

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier auf Englisch, Spanisch und Französisch.