Diego Mesa Puyo 獲選成為 GEF 下一任行政總裁兼董事長

華盛頓2026年8月7日 /美通社/ -- Global Environment Facility (GEF) Council 今日宣佈，Diego Mesa Puyo 當選為該基金體系的下一任行政總裁兼董事長。Mesa Puyo 是能源政策、經濟發展及可持續發展領域的國際領袖，也是哥倫比亞前能源及礦務部長。他的首任任期為四年，與 GEF-9 增資期以及實現 2030 年關鍵環境目標的最後衝刺階段相契合。

在獲選為 GEF 下一任行政總裁兼董事長之前，Mesa Puyo 曾擔任國際貨幣基金組織氣候政策部副部長。在 2018-2022 年任職能源及礦務部長期間，他領導了拉美地區最具雄心的能源轉型議程之一，透過推行市場化改革，不僅調動了超過 30 億美元的私人投資，還加速了可變可再生能源的部署，使該國從起步階段幾乎為零的水平，一躍成為本地區增長最快的清潔能源市場之一。他還在推動能源轉型和氣候行動立法方面發揮著重要作用，將可持續發展目標納入經濟和發展政策中。

Diego Mesa Puyo

Mesa Puyo 表示：「在當前國際社會的關鍵時刻，我很榮幸能擔任 Global Environment Facility 的下一任行政總裁兼董事長。各國需要值得信賴的合作夥伴，以協助將雄心轉化為行動。在 GEF 所取得卓越成就的基礎上，我期待與秘書處、成員國及全球各地的合作夥伴攜手共進，透過整合解決方案、拉動投資以及為人類與地球創造可衡量的成果，共同實現環境與發展目標。」

GEF 是全球最大的環境領域公共資金提供機構，服務於生物多樣性、氣候變遷及污染防治相關國際公約。捐助國已承諾為 GEF 信託基金雄心勃勃的第九期增資提供 39 億美元的初始資金，這反映了透過多邊合作保護與恢復自然的堅定承諾。

Global Environment Facility 致力於環境事業的全球性基金體系。作為六項多邊公約的財務機制，它支持各國從根源上解決環境退化問題，從而推動實現自然、氣候及污染治理方面的全球目標。在過去三十年中，GEF 一直是環境領域規模最大的公共資金提供機構，提供了超過 270 億美元的資金（主要以贈款形式），並為各國主導的優先項目調動了另外 1550 億美元的資金。

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SOURCE Global Environment Facility