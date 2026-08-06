GEF 새 CEO 겸 의장에 디에고 메사 푸요씨

워싱턴, 2026년 8월 6일 /PRNewswire/ -- 글로벌환경기금(Global Environment Facility, GEF) 이사회가 산하 기금의 차기 최고경영자 겸 의장으로 디에고 메사 푸요씨를 선임했다고 8월 5일 발표했다. 푸요 신임 의장은 에너지 정책, 경제 개발 및 지속가능성 분야의 국제적 리더이자 콜롬비아 전 에너지광산부 장관을 역임한 인사로 GEF-9 재원 조성 기간과 2030년 핵심 환경 목표 달성을 향한 막바지 총력전의 시기에 첫 4년 임기를 시작하게 됐다.

Diego Mesa Puyo

메사 푸요씨는 GEF 차기 최고경영자 겸 의장으로 선임되기 전에는 국제통화기금(International Monetary Fund)에서 기후정책부 부부장을 역임했다. 2018∼2022년에는 콜롬비아 정부에서 에너지광산부 장관을 지내며 중남미에서 손에 꼽힐 정도로 원대한 에너지 전환 의제를 주도하기도 했다. 또 시장 개혁을 통해 30억 달러가 넘는 민간 투자를 유치하는가 하면 전무하다시피 했던 변동성 재생에너지 보급을 앞당겨 콜롬비아를 역내에서 손꼽히게 빠르게 성장하는 청정에너지 시장으로 발전시켰다. 아울러 에너지 전환 및 기후 행동 관련 입법을 진전시키고 경제, 개발 정책에 지속가능성 목표를 반영하는 데에도 중추적인 역할을 했다.

메사 푸요 신임 의장은 "국제사회에 매우 중요한 이 시기에 글로벌환경기금의 차기 최고경영자 겸 의장을 맡게 돼 더할 나위 없이 영광스럽다"며 "각국에는 비전을 실질적인 행동으로 전환하도록 도와주는 신뢰할 만한 파트너가 필요하다. GEF가 이룩한 탁월한 유산을 바탕으로 사무국, 회원국 및 전 세계 파트너들과 협력해 통합적 해결책을 마련하고 투자를 촉진하며 사람과 지구를 위한 측정 가능한 성과를 창출해 환경 및 개발 목표를 함께 달성해 나가기를 기대한다"고 말했다.

GEF는 세계 최대 규모의 공공 환경기금으로 생물다양성, 기후변화 및 오염에 관한 국제협약을 지원한다. 공여국들은 다자간 협력을 통해 자연을 보호하고 복원하겠다는 강력한 의지에 따라 일차로 39억 달러를 약정해 GEF 신탁기금의 원대한 제9차 재원을 보충했다.

글로벌환경기금은 환경을 보호하는 세계적인 기금이다. 6대 다자협약의 재정 메커니즘으로서 각국이 환경 훼손의 근본 원인을 해결하고 자연, 기후 및 오염에 관한 글로벌 목표를 진전시키도록 지원한다. GEF는 지난 30여 년간 세계 최대 규모의 공공 환경기금으로서 주로 보조금 형태로 270억 달러가 넘는 자금을 제공했으며, 국가 주도 우선순위 사업을 위해 추가로 1550억 달러를 동원했다.

영어, 스페인어 및 프랑스어로 된 보도자료 전문은 여기에서 확인할 수 있다.

SOURCE Global Environment Facility