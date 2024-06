DISFRUTAR, BARCELONA, É O NO.1 NA LISTA DOS THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2024

LAS VEGAS, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O mundo da gastronomia se reuniu esta noite em Las Vegas, nos Estados Unidos, para celebrar e reconhecer os The World's 50 Best Restaurants 2024, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna, com o Disfrutar de Barcelona, administrado pelo habilidoso trio de chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, eleito o The World's Best Restaurant. A cerimônia de premiação, realizada no Wynn Las Vegas, homenageia os melhores talentos gastronômicos de 26 territórios nos cinco continentes.

Classificado como o No.2 em 2023, Disfrutar é famoso por técnicas modernas e belos ingredientes, resultando em uma experiência que subverte a gastronomia tradicional de uma forma refrescante. O cardápio de degustação apresenta uma identidade mediterrânea com sabores de vanguarda para oferecer uma comida contemporânea ousada que é instigante e divertida. Disfrutar é seguido no ranking pelo Asador Etxebarri (No.2) em Atxondo e pelo Table by Bruno Verjus (No.3) em Paris.

Para ver a lista completa de 1-50, clique aqui.

William Drew, diretor de Conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, comenta: "É com grande entusiasmo que anunciamos a lista dos The World's 50 Best Restaurants 2024, patrocinada pela S.Pellegrino & Acqua Panna, e homenageamos o iconoclasta Disfrutar como o The World's Best Restaurant. A equipe demonstrou uma dedicação extraordinária à sua arte, surpreendendo e encantando os clientes com cada prato do seu extenso cardápio."

Mitsuharu 'Micha' Tsumura, chef-proprietário do Maido em Lima, ganha o Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024, o único prêmio votado por seus colegas. O chef e proprietário de restaurante australiano Neil Perry teve uma carreira de mais de quatro décadas e foi premiado com o Woodford Reserve Icon Award. Nina Métayer, radicada em Paris, cujo trabalho está inspirando uma nova geração de confeiteiros, foi eleita a The World's Best Pastry Chef 2024, patrocinada pela Sosa.

Com sede em Hong Kong, o Wing (No.20) da chef Vicky Cheng foi reconhecido com o prêmio Highest New Entry Award 2024, e o The Chairman (No.26) – também em Hong Kong – recebe o Highest Climber Award 2024, patrocinado pela Highstreet World. Outras novas entradas incluem Mingles (No.44) em Seul e La Colombe (No.49) na Cidade do Cabo.

O prêmio Beronia World's Best Sommelier Award i é entregue a Pablo Rivero, sommelier e proprietário do Don Julio, Buenos Aires, enquanto o Nobelhart & Schmutzig de Berlim (No.43) é anunciado como o vencedor do o Sustainable Restaurant Award

