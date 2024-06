巴塞羅那的 DISFRUTAR 位列 NO.1

欲查看完整的 1-50 名單,請單擊 此處 。

The World's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 評論道:「我們非常興奮地宣佈由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 The World's 50 Best Restaurants 2024 名單,並將顛覆性的 Disfrutar 評為 The World's Best Restaurant。該團隊展示出了精彩的專業技藝,其豐富的菜單上每道菜都令食客驚歎不已。」

利馬 Maido 的廚師老闆 Mitsuharu "Micha" Tsumura 獲得了 Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024,這是唯一一個由同行投票選出的獎項。擁有 40 多年職業履歷的澳大利亞廚師兼餐廳老闆Neil Perry獲得了 Woodford Reserve Icon Award。來自巴黎的Nina Métayer的作品激發了新一代麵點師的創新,其榮膺 Sosa 贊助的 The World's Best Pastry Chef 2024 大獎。

位於香港,由主廚 Vicky Cheng 主理的Wing(No.20) 榮膺 Highest New Entry Award 2024,而同在香港的The Chairman(No.26) 獲得了由 Highstreet World 贊助的 Highest Climber Award 2024。其他新晉榜單者包括首爾的Mingles(No.44) 和開普敦的La Colombe(No.49)。

布宜諾斯艾利斯 Don Julio 的侍酒師及餐廳主人 Pablo Rivero 榮獲 Beronia World's Best Sommelier Award,而柏林的 Nobelhart & Schmutzig (No.43) 榮獲 Sustainable Restaurant Award。

