巴塞羅那的 DISFRUTAR 位列 NO.1
06 6月, 2024, 20:21 CST
巴塞羅那的 DISFRUTAR在 THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2024 中位列 NO.1
拉斯維加斯2024年6月6日 /美通社/ -- 美食界今晚齊聚美國拉斯維加斯，慶祝和表彰由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 The World's 50 Best Restaurants 2024，而由 Oriol Castro、Eduard Xatruch 和 Mateu Casañas 這三位技藝高超大廚搭檔主理的巴塞羅那Disfrutar 餐廳被評為了 The World's Best Restaurant。頒獎典禮在 Wynn Las Vegas 舉行，旨在表彰來自五大洲 26 個地區的美食才俊。
在 2023 年排名 No.2 的 Disfrutar 以現代化技術和精美食材而聞名，致力於以令人耳目一新的方式顛覆傳統的奢華餐飲體驗。其品鑒菜單展示了融合了前衛風味的地中海特色，打造出大膽的現代美食，既富有思想性又具備趣味性。緊隨 Disfrutar 之後的是阿特克松多的Asador Etxebarri(No.2) 和巴黎的 Table by Bruno Verjus(No.3)。
欲查看完整的 1-50 名單，請單擊 此處 。
The World's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 評論道：「我們非常興奮地宣佈由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 The World's 50 Best Restaurants 2024 名單，並將顛覆性的 Disfrutar 評為 The World's Best Restaurant。該團隊展示出了精彩的專業技藝，其豐富的菜單上每道菜都令食客驚歎不已。」
利馬 Maido 的廚師老闆 Mitsuharu "Micha" Tsumura 獲得了 Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024，這是唯一一個由同行投票選出的獎項。擁有 40 多年職業履歷的澳大利亞廚師兼餐廳老闆Neil Perry獲得了 Woodford Reserve Icon Award。來自巴黎的Nina Métayer的作品激發了新一代麵點師的創新，其榮膺 Sosa 贊助的 The World's Best Pastry Chef 2024 大獎。
位於香港，由主廚 Vicky Cheng 主理的Wing(No.20) 榮膺 Highest New Entry Award 2024，而同在香港的The Chairman(No.26) 獲得了由 Highstreet World 贊助的 Highest Climber Award 2024。其他新晉榜單者包括首爾的Mingles(No.44) 和開普敦的La Colombe(No.49)。
布宜諾斯艾利斯 Don Julio 的侍酒師及餐廳主人 Pablo Rivero 榮獲 Beronia World's Best Sommelier Award，而柏林的 Nobelhart & Schmutzig (No.43) 榮獲 Sustainable Restaurant Award。
媒體中心：
https://mediacentre.theworlds50best.com
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2429161/50_Best_Restaurant_PDF.pdf
SOURCE 50 Best
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