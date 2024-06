تم تصنيف DISFRUTAR ، برشلونة، في المرتبة NO.1 في قائمة THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2024

لاس فيجاس, 6 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- اجتمع عالم الطبخ في لاس فيجاس في الولايات المتحدة هذا المساء للاحتفال والاعتراف بِـThe World's 50 Best Restaurants 2024، برعاية S.Pellegrino & Acqua Panna، مع Disfrutar في برشلونة، الذي يديره ثلاثة طهاة ماهرين Oriol Castro وEduard Xatruch وMateu Casañas، والذي تم تسميته The World's Best Restaurant. يكرم حفل توزيع الجوائز، الذي استضافه Wynn Las Vegas، أفضل المواهب الغذائية من 26 منطقة عبر خمس قارات.

يشتهر مطعم Disfrutar، المصنف No.2 في عام 2023، بالتقنيات الحديثة والمكونات الجميلة، مما يؤدي إلى تجربة تقلب تناول الطعام الفاخر التقليدي بطريقة منعشة. تظهر قائمة التذوق هوية البحر الأبيض المتوسط مع النكهات الطليعية لتقديم طعام معاصر جريئ مثير للتفكير وممتع. يلي Disfrutar في التصنيف Asador Etxebarri الرتبة (No.2) في Atxondo وTable by Bruno Verjus الرتبة (No.3) في باريس.

للحصول على القائمة الكاملة 50-1، انقر هنا.

ومن جانبه، صرّح William Drew، مدير تطوير المحتوى الخاصّ بجوائز The World's 50 Best Restaurants، قائلًا: "بإثارة كبيرة نعلن عن قائمة The World's 50 Best Restaurants 2024، برعاية S.Pellegrino & Acqua Panna، ونكرم Disfrutar الأيقوني كـThe World's Best Restaurant. أظهر الفريق تفانيًا استثنائيًا في صناعتها، وجبات الطعام المدهشة والمبهجة مع كل طبق في قائمته الواسعة."

فازMitsuharu 'Micha' Tsumura، كبير الطهاة مالك Maido في ليما، بجائزة Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024، وهي الجائزة الوحيدة التي صوت عليها نظرائه. استمتع الطاهي وصاحب المطعم الأسترالي Neil Perry بمهنة امتدت لأكثر من أربعة عقود وتم مكافأته بجائزة Woodford Reserve Icon Award. تم تسمية Nina Métayerالقاطنة بباريس، والتي يلهم عملها جيلاً جديداً من المعجنات، بِـThe World's Best Pastry Chef 2024، برعاية Sosa.

يتم الاعتراف بالطاهية Vicky Cheng's Wing (No.20) القاطنة بهونغ كونغ، بِـHighest New Entry Award 2024، وحصل The Chairman (No.26) المتواجد أيضًا في هونغ كونغ، على جائزة Highest Climber Award 2024، برعاية Highstreet World. وتشمل المشاركات الجديدة الأخرى(No.44) Mingles في سيول و (No.49) La Colombe في كيب تاون.

يتم تقديم جائزة Beronia World's Best Sommelier Award إلى Pablo Rivero، الساقي ومالك Don Julio، بوينس آيرس، في حين يتم الإعلان عنNobelhart & Schmutzig (No.43) في برلين كفائز بجائزة Sustainable Restaurant Award.

https://mediacentre.theworlds50best.com