바르셀로나 DISFRUTAR, THE WORLD'S BEST RESTAURANTS에 선정

라스베가스, 2024년 6월 6일 /PRNewswire/ -- 미식의 세계는 오늘 저녁 미국 라스베가스에서 S.Pellegrino & Acqua Panna의 후원으로 The World's 50 Best Restaurants 2024를 축하하고 인정하기 위해 모였으며, 솜씨 좋은 셰프 트리오 Oriol Castro, Eduard Xatruch와 Mateu Casañas가 운영하는 바르셀로나의 Disfrutar가 The World's Best Restaurant에 선정되었다. 윈 라스베가스에서 열린 시상식은 5개 대륙의 26개 지역에서 온 최고의 미식 인재들에게 경의를 표한다.

2023년에 No.2를 차지한 Disfrutar는 현대적인 테크닉과 아름다운 재료로 유명하여 전통적인 파인 다이닝을 신선한 방식으로 전복시키는 경험을 만든다. 시식 메뉴는 아방가르드한 맛을 가진 지중해의 정체성을 쇼케이스하며 생각을 떠올리게 하고 유쾌하며 대담한 컨템포러리 음식사를 제공한다. 아트손도의 Asador Etxebarri (No.2), 파리의 Table by Bruno Verjus (No.3)가 Disfrutar의 뒤를 이었다.

1-50 리스트 전체를 보려면 여기를 클릭하기 바란다.

The World's 50 Best Restaurants 콘텐츠 담당 디렉터 William Drew는 "S.Pellegrino & Acqua Panna가 후원하는The World's 50 Best Restaurants 리스트를 발표하고 종래의 방식을 타파하는Disfrutar에 The World's Best Restaurant의 영예를 주게 되어 매우 기쁘다"면서 "이 팀은 자신들의 예술 요리에 특별한 헌신을 보여왔으며 식사 손님들을 폭 넓은 메뉴의 모든 요리를 통해 놀라게 하며 즐겁게 해준다"고 말한다.

리마에 있는 Maido의 오너 셰프 Mitsuharu 'Micha' Tsumura는 동료들의 투표를 통해 수여하는 유일한 상 Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024를 수상한다. 호주 셰프 겸 레스토랑 경영자 Neil Perry는 40년 이상의 경력을 누려왔으며 Woodford Reserve Icon Award를 수상했다. 파리에 기반을 두고 있으며 자신의 요리가 신세대 파티시에들에게 영감을 주는 Nina Métaye가 Sosa가 후원하는 The World's Best Pastry Chef 2024를 수상했다.

홍콩을 기반으로 하는 셰프 Vicky Cheng의 Wing (No.20)이 Highest New Entry Award 2024를 수상했으며, 역시 홍콩 소재 The Chairman (No.26)은 Highstreet World의 후원을 받는 Highest Climber Award 2024을 수상했다. 다른 신규 진입자들로는 서울의 Mingles (No.44)와 케이프타운의 La Colombe (No.49)가 있다.

Beronia World's Best Sommelier Award는 소믈리에이자 부에노스아이레스 Don Julio의 오너인 Pablo Rivero에게 수여되며, 베를린의 Nobelhart & Schmutzig (No.43)는 Sustainable Restaurant Award 수상자로 발표된다.

