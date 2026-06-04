DO DUPLANTIS AO PALTRINIERI, O FAIR PLAY MENARINI INICIA SUA 30ª EDIÇÃO

ROMA, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Há aqueles que conquistaram o mundo com um feito inesquecível e aqueles que fizeram de toda a sua carreira um modelo de lealdade e respeito. Estas são as estrelas da 30ª edição do Fair Play Menarini International Award, cujos vencedores foram anunciados hoje no Hall of Honour do Comitê Olímpico Nacional Italiano (CONI).

Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award

Do futebol à natação, esgrima e esqui paralímpico, bem como atletismo, basquete, patinação de velocidade e voleibol: a edição de 2026 do Prêmio reúne campeões que emocionaram fãs e entusiastas do esporte em todo o mundo e que também continuam a deixar sua marca fora do campo de competição.

"Estamos muito satisfeitos por estarmos reunidos aqui no Salão de Honra do CONI, um lugar mergulhado na história do esporte italiano e seus valores, para marcar o 30º aniversário do Prêmio Fair Play Menarini. Trinta anos é um marco significativo; é história: um caminho construído sobre bases sólidas que homenageou muitos campeões - diz Luciano Buonfiglio, presidente do CONI - estou particularmente satisfeito hoje porque três jovens estão sendo homenageados - uma mensagem que é mais do que apenas sobre medalhas. Eles demonstram ética, respeito e integridade - valores importantes a serem defendidos e promovidos. Esses três jovens são um bom exemplo disso."

Entre os nomes de destaque da 30ª edição está Armand Duplantis, recordista mundial e lenda da salto com vara. Representando o mundo do futebol estará Gianfranco Zola, um dos talentos mais queridos da história do esporte italiano. Juntam-se a eles Gregorio Paltrinieri, uma figura de destaque no mundo da natação, Achille Polonara, o rosto do basquetebol italiano, Antonella Palmisano, rainha da marcha atlética, Chiara Mazzel, estrela do esqui paralímpico, e Daniele Garozzo, campeã olímpica e embaixadora da esgrima italiana.

Também subindo ao palco do evento Fair Play Menarini estarão Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, figuras-chave nos sucessos da patinação de velocidade na Itália, juntamente com Simone Anzani, um dos rostos mais reconhecidos do voleibol italiano.

No dia 2 de julho, o Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, em Florença, sediará a cerimônia de premiação da 30ª edição do Fair Play Menarini International Award. Uma noite para celebrar algumas das figuras mais conhecidas do esporte internacional, este ano transmitida mais uma vez em colaboração com a Sky TG24. O evento será apresentado por Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano e Omar Schillaci, ao lado de lendários comentaristas esportivos, como Federico Buffa.

O fair play não conhece limites de idade, como demonstrado por Matteo Pasqualetti, Gloria Tinaburri e Alberto Belluzzi, vencedores do Prêmio Fair Play Menarini "Jovens Atletas". Três jovens que nos lembram que o fair play é uma escolha que fazemos todos os dias, tanto na competição quanto na vida.

"Há trinta anos, o Fair Play Menarini International Award celebra os campeões que deixaram sua marca não apenas por meio de suas vitórias, mas também pela maneira como abordam o esporte – dizem Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membros do conselho da Fundação Fair Play Menarini – As histórias dos vencedores do prêmio deste ano nos lembram que respeito, lealdade e justiça continuam sendo valores com o poder de unir diferentes gerações e ressoar com aqueles que amam o esporte, dentro e fora do campo."

Antes do grande final, a preparação para a 30ª edição chegará a Florença em 15 de junho com o Prêmio Especial Fiamme Gialle "Estudo e Esporte", dedicado a jovens talentos que conseguem equilibrar seus estudos com o esporte competitivo.

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FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite