從 DUPLANTIS 到 PALTRINIERI，第 30 屆美納里尼公平競技獎揭開序幕

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Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

05 6月, 2026, 21:24 CST

羅馬2026年6月5日 /美通社/ -- 有人以非凡成就聞名天下，有人則在畢生堅守忠誠與尊敬之下成為典範。 這些體壇明星正是第 30 屆美納里尼國際公平競技獎 (Fair Play Menarini International Award) 的焦點，大會今日在意大利國家奧林匹克委員會 (CONI) 榮譽廳公佈了得獎名單。

從足球到游泳、劍擊和殘奧滑雪，以及田徑、籃球、速度滑冰和排球：2026 年獎項雲集眾多冠軍級人馬，他們不僅令世界各地的球迷和體育愛好者熱血沸騰，在比賽場外同樣繼續發光發亮。

第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的新聞發佈會
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第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的新聞發佈會
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的新聞發佈會
第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的新聞發佈會 第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的新聞發佈會

意大利國家奧林匹克委員會 (CONI) 主席 Luciano Buonfiglio 說：「我們很高興能夠聚首於意大利國家奧林匹克委員會榮譽大廳 (Hall of Honour)，這裡承載意大利體育的歷史及價值，一同見證美納里尼公平競技獎踏入 30 週年。 三十年是一大重要的里程碑，這就是歷史：一條在穩固基礎上鋪展的道路，表揚無數冠軍。我今天特別高興，因為有三位年輕榜樣獲得表彰，背後的訊息遠比賽場上的獎牌更為深遠。 他們展現出道德、尊重及誠信——這些價值彌足珍貴，應當守護和傳揚。 這三位年輕人就是優秀典範。」

第 30 屆的焦點人物是 Armand Duplantis，他既是世界紀錄保持者，也是撐竿跳的傳奇人物。 足球界代表則是 Gianfranco Zola，他是意大利體壇歷來最受愛戴的球星之一。 一同獲獎的還有泳壇翹楚 Gregorio Paltrinieri、意大利籃球代表人物 Achille Polonara、競走女王 Antonella Palmisano、殘奧滑雪之星 Chiara Mazzel，以及奧運金牌得主兼意大利劍擊大使 Daniele Garozzo

美納里尼公平競技獎活動上還會出現 Davide Ghiotto、Andrea GiovanniniMichele Malfatti，這些都是意大利速度滑冰成績斐然的關鍵人物。另外還有意大利排球界廣為熟悉的面孔 Simone Anzani

7 月 2 日，位於佛羅倫斯市的佛羅倫斯市立劇院 (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) 將迎來第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的頒獎典禮。 這是歌頌國際體壇多位巨星的精彩之夜，今年將再次聯手 Sky TG24 為觀眾轉播盛況。 大會司儀為 Rachele Sangiuliano、Michele Cagiano 和 Omar Schillaci，同場還有 Federico Buffa 等傳奇體育評述員。

公平競技不分年齡，Matteo Pasqualetti、Gloria Tinaburri 和 Alberto Belluzzi 這幾位美納里尼公平競技獎的「青年運動員」("Young Athletes") 得主便是最佳例證。 這三位年輕人提醒我們，無論在賽場上還是生活中，公平競技都是我們每日必須作出的選擇。

美納里尼公平競技基金會董事局成員Luca LastrucciValeria Speroni CardiFilippo Paganelli 說道：「三十年來，美納里尼國際公平競技獎一直嘉許那些不只靠勝利，更憑著對待體育的態度而名留青史的冠軍。今年得獎者的故事讓我們明白，尊重、忠誠與公平依然是能夠連繫不同世代，並與所有體育愛好者（無論在比賽場上或場外）產生共鳴的價值。」

在壓軸盛典舉行前，第 30 屆的前奏活動將於 6 月 15 日移師佛羅倫斯，頒發特別 Fiamme Gialle「學習與體育」(Study and Sport) 獎，表揚那些能夠兼顧學業與競技運動的年輕人才。

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

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