FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD: COMEÇA A 30ª EDIÇÃO

FLORENÇA, Itália, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- cidade de Florença abre suas portas para o 30º Prêmio Internacional Fair Play Menarini. Hoje marca a abertura do evento celebrando campeões que se destacaram não apenas por suas conquistas esportivas, mas também por respeito, ética e lealdade. O tradicional jantar de gala na Piazzale Michelangelo abre dois dias dedicados aos valores fundamentais do esporte, culminando amanhã com a cerimônia de premiação no Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Fair Play Menarini International Award Fair Play Menarini International Award

Entre os vencedores de 2026 estão: Achille Polonara, um símbolo de força e resiliência no basquete italiano; Antonella Palmisano, uma das estrelas mais brilhantes da corrida; e Armand Duplantis, o atleta que redefiniu os limites do salto com vara. Seus nomes estão ao lado dos de Bebe Vio e Chiara Mazzel, verdadeiros exemplos de determinação e inclusão nos esportes paralímpicos. Também subirão ao palco do Maggio Musicale Fiorentino Daniele Garozzo, uma estrela da esgrima internacional; Gregorio Paltrinieri, um verdadeiro ícone da natação mundial; e Simone Anzani, um pilar do voleibol. Além disso, o trio de Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini, que trouxe de volta à Itália a medalha de ouro olímpica na patinação de velocidade por equipes após 20 anos, será acompanhado pelo renomado jornalista esportivo Fabio Caressa. O futebol também será o centro das atenções, com lendas que emocionaram os fãs em toda a Europa: Diego Milito, Emilio Butragueño e Gianfranco Zola.

Ao lado deles, a noite trará de volta sob os holofotes do Fair Play Menarini vários vencedores de edições anteriores, incluindo Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini e Andrea Zorzi.

"Há trinta anos, nasceu um projeto com a ambição de colocar os valores do esporte no centro. Hoje, podemos dizer que essas mesmas ideias são mais relevantes do que nunca ", afirmaram Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini. "Ao longo dos anos, encontramos campeões extraordinários, mas, acima de tudo, seres humanos excepcionais que nos mostraram que respeitar as regras, os adversários e a si mesmo representa o maior sucesso de todos."

A noite será apresentada por Rachele Sangiuliano,Michele Cagiano e Omar Schillaci, que serão acompanhados por Federico Buffa para levar o público a uma jornada por algumas das maiores histórias do esporte. A cerimônia do Prêmio Fair Play Menarini 2026 será transmitida ao vivonoSky, canais 501 e 257.

Para acompanhar os vencedores do prêmio e se manter atualizado, visite o site oficial www.fairplaymenarini.com e siga os canais oficiais do Prêmio nas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube.

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FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite