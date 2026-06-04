DE DUPLANTIS A PALTRINIERI, FAIR PLAY MENARINI ARRANCA SU 30ª EDICIÓN

ROMA, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hay quienes han conquistado el mundo con una hazaña inolvidable y quienes han hecho de toda su carrera un modelo de lealtad y respeto. Estas son las estrellas de la 30ª edición del Premio Internacional Fair Play Menarini, cuyos ganadores fueron anunciados hoy en el Salón de Honor del Comité Olímpico Nacional Italiano (Coni).

Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award

Desde el fútbol hasta la natación, la esgrima y el esquí paralímpico, así como el atletismo, el baloncesto, el patinaje de velocidad y el voleibol: la edición 2026 del Premio reúne a campeones que han entusiasmado a los fanáticos y entusiastas del deporte de todo el mundo y que también continúan dejando su huella fuera del campo de la competencia.

"Estamos encantados de estar reunidos aquí en el Salón de Honor del Coni, un lugar lleno de historia del deporte italiano y sus valores, para conmemorar el 30 aniversario del Premio Fair Play Menarini. Treinta años es un hito importante; es historia: un camino construido sobre bases sólidas que ha honrado a muchos campeones - dice Luciano Buonfiglio, presidente de Coni - Estoy particularmente contento hoy porque tres personas muy jóvenes están siendo honradas - un mensaje que es más que solo medallas. Demuestran ética, respeto e integridad, valores importantes que deben defenderse y promoverse. Estos tres jóvenes son un buen ejemplo de ello ".

Entre los nombres más destacados de la 30ª edición se encuentra Armand Duplantis, poseedor del récord mundial y leyenda del salto con pértiga. En representación del mundo del fútbol estará Gianfranco Zola, uno de los talentos más queridos en la historia del deporte italiano. A ellos se unen Gregorio Paltrinieri, una figura destacada en el mundo de la natación, Achille Polonara, la cara del baloncesto italiano, Antonella Palmisano, reina de la marcha de carreras, Chiara Mazzel, estrella del esquí paralímpico, y Daniele Garozzo, campeón olímpico y embajador de la esgrima italiana.

También subirán al escenario en el evento Fair Play Menarini Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti, figuras clave en los éxitos del patinaje de velocidad de Italia, junto con Simone Anzani, una de las caras más reconocibles del voleibol italiano.

El 2 de julio, el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino de Florencia acogerá la ceremonia de entrega de premios de la 30ª edición del Premio Internacional Fair Play Menarini. Una velada para celebrar a algunas de las figuras más conocidas del deporte internacional, retransmitida este año una vez más en colaboración con Sky TG24. El evento será presentado por Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano y Omar Schillaci, junto a legendarios comentaristas deportivos como Federico Buffa.

El juego limpio no conoce límites de edad, como lo demuestran Matteo Pasqualetti, Gloria Tinaburri y Alberto Belluzzi, ganadores del Premio Fair Play Menarini "Jóvenes Atletas". Tres jóvenes que nos recuerdan a todos que el juego limpio es una elección que hacemos todos los días, tanto en la competición como en la vida.

"Durante treinta años, el Premio Internacional Fair Play Menarini ha celebrado a aquellos campeones que han dejado su huella no solo a través de sus victorias, sino también a través de la forma en que se acercan al deporte, dicen Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros de la Junta de la Fundación Fair Play Menarini. Las historias de los ganadores del premio de este año nos recuerdan que el respeto, la lealtad y la equidad siguen siendo valores con el poder de unir a diferentes generaciones y resonar con aquellos que aman el deporte, tanto dentro como fuera del campo de juego".

Antes de la gran final, el período previo a la 30ª edición llegará a Florencia el 15 de junio con el Premio Especial Fiamme Gialle "Estudio y Deporte", dedicado a los jóvenes talentos que logran equilibrar sus estudios con el deporte competitivo.

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FUENTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite