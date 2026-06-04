DE DUPLANTIS À PALTRINIERI, FAIR PLAY MENARINI DONNE LE COUP D'ENVOI DE SA 30E ÉDITION

ROME, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Il y a ceux qui ont conquis le monde par un exploit inoubliable et ceux qui ont fait de leur carrière un modèle de loyauté et de respect. Telles sont les vedettes de la 30e édition du prix international Fair Play Menarini, dont les lauréats ont été annoncés aujourd'hui dans la salle d'honneur du Comité national olympique italien (CONI).

Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award

Du football à la natation, de l'escrime au ski paralympique, en passant par l'athlétisme, le basket-ball, le patinage de vitesse et le volley-ball : L'édition 2026 du Prix réunit des champions qui ont enthousiasmé les fans et les amateurs de sport du monde entier et qui continuent à laisser leur marque en dehors du champ de la compétition.

« Nous sommes ravis d'être réunis ici, dans le hall d'honneur du CONI, un lieu chargé d'histoire pour le sport italien et ses valeurs, pour marquer le 30ème anniversaire du Prix Menarini du Fair Play. Trente ans, c'est une étape importante, c'est l'histoire : un chemin construit sur des bases solides qui a honoré de nombreux champions - dit Luciano Buonfiglio, Président du CONI - Je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce que trois personnes très jeunes sont honorées - un message qui est plus qu'une simple question de médailles. Ils font preuve d'éthique, de respect et d'intégrité - des valeurs importantes à défendre et à promouvoir. Ces trois jeunes gens en sont un bel exemple ».

Parmi les noms marquants de la 30e édition, on trouve Armand Duplantis, recordman du monde et légende du saut à la perche. Le monde du football sera représenté par Gianfranco Zola, l'un des talents les plus appréciés de l'histoire du sport italien. Ils sont rejoints par Gregorio Paltrinieri, figure de proue de la natation, Achille Polonara, visage du basket-ball italien, Antonella Palmisano, reine de la marche athlétique, Chiara Mazzel, star du ski paralympique, et Daniele Garozzo, champion olympique et ambassadeur de l'escrime italienne.

Seront également présents à l'événement Fair Play Menarini : Davide Ghiotto, Andrea Giovannini et Michele Malfatti, figures emblématiques des succès du patinage de vitesse italien, ainsi que Simone Anzani, l'un des visages les plus connus du volley-ball italien.

Le 2 juillet, le Teatro del Maggio Musicale Fiorentino de Florence accueillera la cérémonie de remise des prix de la 30e édition du prix international Fair Play Menarini. Une soirée pour célébrer certaines des figures les plus connues du sport international, diffusée cette année encore en collaboration avec Sky TG24. L'événement sera présenté par Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano et Omar Schillaci, ainsi que par des commentateurs sportifs légendaires tels que Federico Buffa.

Le fair-play ne connaît pas de limite d'âge, comme l'ont démontré Matteo Pasqualetti, Gloria Tinaburri et Alberto Belluzzi, lauréats du prix « Young Athletes » Fair Play Menarini. Trois jeunes qui nous rappellent que le fair-play est un choix que nous faisons tous les jours, en compétition comme dans la vie.

« Depuis trente ans, le Prix International Fair Play Menarini célèbre les champions qui ont laissé leur empreinte non seulement par leurs victoires, mais aussi par leur approche du sport - disent Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, Membres du conseil d'administration de la Fondation Menarini Fair Play - Les histoires des lauréats de cette année nous rappellent que le respect, la loyauté et l'équité restent des valeurs qui ont le pouvoir d'unir différentes générations et de trouver un écho auprès de ceux qui aiment le sport, tant sur le terrain qu'en dehors.. »

Avant la grande finale, les préparatifs de la 30e édition se dérouleront à Florence le 15 juin avec le prix spécial Fiamme Gialle « Étude et sport », dédié aux jeunes talents qui parviennent à concilier leurs études et le sport de compétition.

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