TRINTA ANOS PARA LEMBRAR: O FAIR PLAY MENARINI AWARD BRILHA NO TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

FLORENÇA, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Há trinta anos, o Fair Play Menarini International Award homenageia campeões que demonstraram que a maior vitória é baseada no respeito e na integridade. Ontem à noite, no palco do Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, o Prêmio marcou este importante marco com uma celebração memorável, homenageando alguns dos maiores nomes do esporte internacional.
Entre os premiados desta edição especial estavam as lendas do futebol Diego Milito, Emilio Butragueño e Gianfranco Zola; Armand Duplantis, o atleta que redefiniu os limites do salto com vara; Gregorio Paltrinieri, um verdadeiro ícone da natação mundial; Bebe Vio, honrada por seu extraordinário compromisso em promover a inclusão e a determinação por meio do esporte paralímpico; Achille Polonara, um símbolo de força e resiliência; Antonella Palmisano, uma das principais figuras da corrida; Simone Anzani, um pilar do voleibol italiano; Chiara Mazzel, cujas realizações incorporam os valores do esporte paralímpico; Daniele Garozzo, um dos melhores esgrimistas da Itália; e Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini, cujas notáveis realizações marcaram um capítulo histórico na patinação de velocidade italiana. O Prêmio também reconheceu Fabio Caressa, uma das vozes mais respeitadas do jornalismo esportivo italiano.
Os vencedores deste ano ao celebrar o 30º aniversário do Prêmio foram os embaixadores da Fair Play Menarini, Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini e Andrea Zorzi, cujo apoio contínuo reflete a jornada e os valores que o Prêmio defendeu nas últimas três décadas.
A noite foi apresentada por Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano e Federico Buffa, e foi transmitida ao vivo pela Sky.
"Celebrar o 30º aniversário do Fair Play Menarini International Award é uma oportunidade de olhar para trás com orgulho tudo o que alcançamos, ao mesmo tempo em que renovamos nosso compromisso", disseram Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini. "Nosso compromisso é continuar compartilhando as histórias daqueles que demonstram que o talento encontra seu significado mais verdadeiro quando combinado com respeito, integridade e justiça. Essa é a mensagem que queremos continuar passando para as próximas gerações."
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