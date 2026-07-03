TRINTA ANOS PARA LEMBRAR: O FAIR PLAY MENARINI AWARD BRILHA NO TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Notícias fornecidas por

Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

03 jul, 2026, 15:53 GMT

FLORENÇA, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Há trinta anos, o Fair Play Menarini International Award homenageia campeões que demonstraram que a maior vitória é baseada no respeito e na integridade. Ontem à noite, no palco do Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, o Prêmio marcou este importante marco com uma celebração memorável, homenageando alguns dos maiores nomes do esporte internacional.

Continue Reading

Entre os premiados desta edição especial estavam as lendas do futebol Diego Milito, Emilio Butragueño e Gianfranco Zola; Armand Duplantis, o atleta que redefiniu os limites do salto com vara; Gregorio Paltrinieri, um verdadeiro ícone da natação mundial; Bebe Vio, honrada por seu extraordinário compromisso em promover a inclusão e a determinação por meio do esporte paralímpico; Achille Polonara, um símbolo de força e resiliência; Antonella Palmisano, uma das principais figuras da corrida; Simone Anzani, um pilar do voleibol italiano; Chiara Mazzel, cujas realizações incorporam os valores do esporte paralímpico; Daniele Garozzo, um dos melhores esgrimistas da Itália; e Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini, cujas notáveis realizações marcaram um capítulo histórico na patinação de velocidade italiana. O Prêmio também reconheceu Fabio Caressa, uma das vozes mais respeitadas do jornalismo esportivo italiano.

Os vencedores deste ano ao celebrar o 30º aniversário do Prêmio foram os embaixadores da Fair Play Menarini, Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini e Andrea Zorzi, cujo apoio contínuo reflete a jornada e os valores que o Prêmio defendeu nas últimas três décadas.

A noite foi apresentada por Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano e Federico Buffa, e foi transmitida ao vivo pela Sky.

"Celebrar o 30º aniversário do Fair Play Menarini International Award é uma oportunidade de olhar para trás com orgulho tudo o que alcançamos, ao mesmo tempo em que renovamos nosso compromisso" , disseram Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini. "Nosso compromisso é continuar compartilhando as histórias daqueles que demonstram que o talento encontra seu significado mais verdadeiro quando combinado com respeito, integridade e justiça. Essa é a mensagem que queremos continuar passando para as próximas gerações."

Para acompanhar os vencedores do prêmio e se manter atualizado, visite o site oficial www.fairplaymenarini.com e siga os canais oficiais do Prêmio nas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube.

Foto 1: https://mma.prnewswire.com/media/3003780/1_Duplantis__Nigi.jpg
Foto 2: https://mma.prnewswire.com/media/3003779/2_Zola__Speroni.jpg
Foto 3: https://mma.prnewswire.com/media/3003778/3_Butragueno__Lotti.jpg
Foto 4: https://mma.prnewswire.com/media/3003777/4_Milito.jpg
Foto 5: https://mma.prnewswire.com/media/3003776/5_Bebe_Vio__Paganelli.jpg
Foto 6: https://mma.prnewswire.com/media/3003775/6_Paltrinieri__Thorpe__Lastrucci.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2973834/6021781/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Da mesma fonte

FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD: COMEÇA A 30ª EDIÇÃO

FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD: COMEÇA A 30ª EDIÇÃO

cidade de Florença abre suas portas para o 30º Prêmio Internacional Fair Play Menarini. Hoje marca a abertura do evento celebrando campeões que se...
Fair Play Menarini International Award

Fair Play Menarini International Award

A lista de vencedores do 30º Prêmio Internacional Fair Play Menarini, programado para 2 de julho em Florença, continua a incluir grandes lendas do...
More Releases From This Source

Explorar

Entertainment

Entertainment

General Sports

General Sports

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics