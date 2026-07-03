TRINTA ANOS PARA LEMBRAR: O FAIR PLAY MENARINI AWARD BRILHA NO TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

Entre os premiados desta edição especial estavam as lendas do futebol Diego Milito, Emilio Butragueño e Gianfranco Zola; Armand Duplantis, o atleta que redefiniu os limites do salto com vara; Gregorio Paltrinieri, um verdadeiro ícone da natação mundial; Bebe Vio, honrada por seu extraordinário compromisso em promover a inclusão e a determinação por meio do esporte paralímpico; Achille Polonara, um símbolo de força e resiliência; Antonella Palmisano, uma das principais figuras da corrida; Simone Anzani, um pilar do voleibol italiano; Chiara Mazzel, cujas realizações incorporam os valores do esporte paralímpico; Daniele Garozzo, um dos melhores esgrimistas da Itália; e Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini, cujas notáveis realizações marcaram um capítulo histórico na patinação de velocidade italiana. O Prêmio também reconheceu Fabio Caressa, uma das vozes mais respeitadas do jornalismo esportivo italiano.

Os vencedores deste ano ao celebrar o 30º aniversário do Prêmio foram os embaixadores da Fair Play Menarini, Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini e Andrea Zorzi, cujo apoio contínuo reflete a jornada e os valores que o Prêmio defendeu nas últimas três décadas.

A noite foi apresentada por Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano e Federico Buffa, e foi transmitida ao vivo pela Sky.

"Celebrar o 30º aniversário do Fair Play Menarini International Award é uma oportunidade de olhar para trás com orgulho tudo o que alcançamos, ao mesmo tempo em que renovamos nosso compromisso" , disseram Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini. "Nosso compromisso é continuar compartilhando as histórias daqueles que demonstram que o talento encontra seu significado mais verdadeiro quando combinado com respeito, integridade e justiça. Essa é a mensagem que queremos continuar passando para as próximas gerações."

Para acompanhar os vencedores do prêmio e se manter atualizado, visite o site oficial www.fairplaymenarini.com e siga os canais oficiais do Prêmio nas redes sociais Instagram, Facebook e YouTube.

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Foto 2: https://mma.prnewswire.com/media/3003779/2_Zola__Speroni.jpg

Foto 3: https://mma.prnewswire.com/media/3003778/3_Butragueno__Lotti.jpg

Foto 4: https://mma.prnewswire.com/media/3003777/4_Milito.jpg

Foto 5: https://mma.prnewswire.com/media/3003776/5_Bebe_Vio__Paganelli.jpg

Foto 6: https://mma.prnewswire.com/media/3003775/6_Paltrinieri__Thorpe__Lastrucci.jpg

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FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite