Dreame apresenta o futuro da limpeza com aspiradores de pó e líquidos na CES 2026

LAS VEGAS, 3 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Dreame Technology participará da CES 2026 em Las Vegas, de 6 a 9 de janeiro. Sua Unidade de Negócios de Aspiradores de Pó e Líquidos apresentará tecnologias centrais e novos produtos, destacando os avanços mais recentes na limpeza com aspiradores de pó e líquidos dentro do ecossistema inteligente de casa inteira da Dreame, sob a promessa da marca "All Dreams in One Dreame".

Tecnologias emblemáticas de aspiradores de pó e líquidos em exibição

Em duas áreas de exposição no Las Vegas Convention Center (Central Hall, estande 17726) e no Venetian Expo (estande 52323), a Dreame mostrará como suas inovações em aspiradores de pó e líquidos integram calor, vapor e assistência com IA para simplificar a limpeza e oferecer resultados consistentes em residências reais. Além dos recursos individuais, esses avanços reduzem o esforço manual, minimizam a necessidade de múltiplas passadas e enfrentam desafios persistentes de limpeza profunda vivenciados por lares em todo o mundo.

Essas abordagens tecnológicas estão refletidas em todo o portfólio de aspiradores de pó e líquidos premium da Dreame em exibição. O H15 Pro Heat, vencedor do Prêmio de Inovação da CES 2026, representa o primeiro aspirador da Dreame para limpeza de pisos com água quente, utilizando água a 85°C (185°F) e um braço robótico com IA para soltar resíduos de gordura e melhorar a limpeza sob móveis baixos e ao longo das bordas, graças ao design totalmente reclinável em 180°. Já o H16 Pro Steam conta com os primeiros braços robóticos duplos com IA do mundo e um sistema de limpeza com calor duplo, combinando vapor a 200°C (392°F) com água a 90°C (194°F) para proporcionar uma higienização mais profunda e sem produtos químicos em sujeiras difíceis no piso.

Por que os aspiradores de pó e líquidos são importantes

À medida que os lares modernos enfrentam necessidades cada vez mais diversas de limpeza de pisos, as rotinas tradicionais geralmente exigem várias ferramentas e etapas repetidas para lidar tanto com sujeira úmida quanto com sujeira seca. Os aspiradores de pó e líquidos resolvem esse desafio ao combinar aspiração e lavagem do piso em um único processo, permitindo que sujeiras do dia a dia — como líquidos, migalhas, poeira e pelos de animais — sejam removidas em uma única passada. Ao reduzir a necessidade de alternar entre dispositivos, essa categoria ajuda a simplificar os cuidados diários com o piso e a aumentar a eficiência da limpeza, sendo ideal para lares com rotinas agitadas, incluindo famílias com crianças e animais de estimação.

Sobre a Dreame Technology

Fundada em 2017, a Dreame Technology é líder global em eletrônicos de consumo de alto padrão e manufatura inteligente, com a visão de transformar vidas por meio da tecnologia. Siga-nos no Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Para mais informações, acesse https://www.dreametech.com/.

