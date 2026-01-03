Dreame präsentiert die Zukunft des Nass- und Trockensaugens auf der CES 2026

LAS VEGAS, 3. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology wird auf der CES 2026 in Las Vegas vom 6. bis 9. Januar ausstellen. Der Geschäftsbereich Wet & Dry Vacuum wird Kerntechnologien und neue Produkte vorstellen und dabei die neuesten Fortschritte im Bereich Nass- und Trockensauger innerhalb des gesamten intelligenten Ökosystems von Dreame unter dem Markenversprechen „All Dreams in One Dreame" hervorheben.

Führende Nass- und Trockensaugtechnologien werden präsentiert

In zwei Ausstellungsbereichen im Las Vegas Convention Center (Central Hall, Stand 17726) und in der Venetian Expo (Stand 52323) wird Dreame präsentieren, wie seine innovativen Nass- und Trockensauger Wärme, Dampf und KI-gestützte Unterstützung integrieren, um die Reinigung zu vereinfachen und in realen Haushalten konsistente Ergebnisse zu erzielen. Über die einzelnen Funktionen hinaus reduzieren diese Fortschritte den manuellen Aufwand, minimieren wiederholte Durchgänge und lösen die anhaltenden Herausforderungen bei der Tiefenreinigung, mit denen Haushalte weltweit konfrontiert sind.

Diese technologischen Ansätze spiegeln sich in der gesamten Flotte der ausgestellten Nass- und Trockensauger von Dreame wider. Der H15 Pro Heat, Gewinner des CES 2026 Innovation Award, ist der erste Heißwasser-Bodenreinigungsstaubsauger von Dreame, der mit 85 °C heißem Wasser und einem KI-Roboterarm fettige Rückstände löst und durch sein 180°-Liegeflachdesign die Reinigung unter niedrigen Möbeln und entlang von Kanten verbessert. Der H16 Pro Steam verfügt über die weltweit ersten doppelten KI-Roboterarme und ein doppeltes Heißreinigungssystem, das 200 °C heißen Dampf mit 90 °C heißem Wasser kombiniert, um eine gründlichere, chemikalienfreie Desinfektion bei hartnäckigen Verschmutzungen auf dem Boden zu ermöglichen.

Warum Nass- und Trockensauger wichtig sind

Da moderne Haushalte mit immer vielfältigeren Anforderungen an die Bodenreinigung konfrontiert sind, erfordern herkömmliche Routinen häufig mehrere Werkzeuge und wiederholte Schritte, um sowohl nasse Verschmutzungen als auch trockene Rückstände zu beseitigen. Nass- und Trockensauger lösen dieses Problem, indem sie Staubsaugen und Bodenreinigung in einem einzigen Vorgang kombinieren, sodass alltägliche Verschmutzungen wie Flüssigkeiten, Krümel, Staub und Tierhaare in einem Durchgang beseitigt werden können. Durch die Reduzierung der Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Geräten zu wechseln, vereinfacht diese Kategorie die tägliche Bodenpflege und verbessert die Reinigungseffizienz. Damit eignet sie sich besonders für vielbeschäftigte Haushalte, einschließlich Familien mit Kindern und Haustieren.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertiger Unterhaltungselektronik und intelligenter Fertigung mit der Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, TikTok und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreametech.com/.

Medienkontakt:

Lin YANG

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851959/20251226_182151.jpg