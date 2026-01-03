Dreame présente l'avenir de l'aspiration humide et sèche au CES 2026

LAS VEGAS, 3 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology exposera au CES 2026 à Las Vegas du 6 au 9 janvier. Son unité commerciale Wet & Dry Vacuum présentera ses principales technologies et ses nouveaux produits, mettant en évidence les dernières avancées en matière d'aspiration humide et sèche au sein de l'écosystème intelligent de la maison de Dreame, sous la promesse de la marque « All Dreams in One Dreame ».

Présentation des technologies phares de l'aspiration humide et sec

Dans deux zones d'exposition au Las Vegas Convention Center (Central Hall, stand 17726) et au Venetian Expo (stand 52323), Dreame présentera comment ses innovations en matière d'aspiration humide et sèche intègrent la chaleur, la vapeur et l'assistance alimentée par l'IA pour simplifier le nettoyage et fournir des résultats constants et concrets. Au-delà des caractéristiques individuelles, ces avancées réduisent l'effort manuel, minimisent les passages répétés et relèvent les défis persistants du nettoyage en profondeur auxquels sont confrontés les ménages du monde entier.

Ces approches technologiques se reflètent dans la gamme phare d'aspiration humide et sèche de Dreame. Le H15 Pro Heat, lauréat du CES 2026 Innovation Award, est le premier aspirateur de sol à eau chaude de Dreame. Il utilise de l'eau chaude à 85°C (185°F) et un bras robotisé IA pour décoller les résidus graisseux et optimiser le nettoyage sous les meubles bas et le long des bords grâce à une conception à plat à 180°. Quant au H16 Pro Steam, il est doté des premiers bras robotisés optimisés par l'IA au monde et d'un système de nettoyage à double chaleur, combinant de la vapeur à 200°C et de l'eau à 90°C pour une désinfection en profondeur et sans produits chimiques des sols récalcitrants.

L'importance de l'aspiration humide et sèche

Alors que les ménages modernes sont confrontés à des besoins de plus en plus variés en matière de nettoyage des sols, les routines traditionnelles nécessitent souvent des outils multiples et des passages répétés pour traiter à la fois les déversements humides et les débris secs. Les aspirateurs eau et poussière relèvent ce défi en combinant l'aspiration et le lavage des sols en un seul processus, ce qui permet de nettoyer en un seul passage les salissures quotidiennes telles que les liquides, les miettes, la poussière et les poils d'animaux. En réduisant la nécessité de passer d'un appareil à l'autre, cette catégorie permet de simplifier l'entretien quotidien des sols et d'améliorer l'efficacité du nettoyage, ce qui la rend parfaitement adaptée aux foyers occupés, y compris les familles avec des enfants et des animaux domestiques.

