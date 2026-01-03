Dreame muestra el futuro de la limpieza con aspiradoras en seco y húmedo en el CES 2026

LAS VEGAS, 3 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology tendrá una exhibición en el CES 2026 en Las Vegas del 6 al 9 de enero. Su unidad comercial de aspiradoras en seco y húmedo mostrará las principales tecnologías y los productos nuevos, y destacará los últimos avances en limpieza con aspiradoras en seco y húmedo dentro del ecosistema inteligente de todo el hogar de Dreame, bajo la promesa de la marca "All Dreams in One Dreame".

Se exhibirán las tecnologías emblemáticas para aspirar en seco y húmedo

En dos zonas de la exposición en el Centro de Convenciones de Las Vegas (Central Hall, stand 17726) y la Venetian Expo (stand 52323), Dreame mostrará cómo sus innovaciones en las aspiradoras en seco y húmedo integran calor, vapor y asistencia impulsada por IA para simplificar la limpieza y ofrecer resultados consistentes en hogares reales. Más allá de las particularidades de cada caso, estos avances reducen el esfuerzo manual, reducen el número de pasadas y abordan las dificultades constantes en la limpieza profunda que enfrentan los hogares en todo el mundo.

Estos enfoques tecnológicos se reflejan en la cartera insignia de aspiradoras en seco y húmedo de Dreame. La H15 Pro Heat, galardonada con el premio Innovation del CES 2026, representa la primera aspiradora de limpieza de pisos con agua caliente de Dreame que utiliza agua caliente a 85 °C (185 °F) y un brazo robótico de IA para aflojar los residuos grasos y mejorar la limpieza debajo de muebles bajos y a lo largo de los bordes con un diseño plano de 180°. Mientras tanto, la H16 Pro Steam cuenta con los primeros brazos robóticos de IA duales del mundo y un sistema de limpieza por calor dual, que combina vapor a 200 °C (392 °F) con agua a 90 °C (194 °F) para hacer una desinfección más profunda y sin usar productos químicos en caso de suciedad persistente en el suelo.

Por qué son importantes las aspiradoras en seco y húmedo

A medida que los hogares modernos se enfrentan a necesidades cada vez más diversas para la limpieza de los pisos, las rutinas tradicionales a menudo requieren el uso de múltiples herramientas y repetir pasos para lidiar tanto con los derrames de líquidos como de residuos secos. Las aspiradoras en seco y húmedo abordan este desafío al combinar aspiración y lavado del piso en un solo proceso, lo que permite limpiar de una sola vez los desastres cotidianos, como derrame de líquidos, migas, polvo y pelo de mascotas. Al reducir la necesidad de usar varios electrodomésticos para la limpieza, esta categoría ayuda a simplificar el cuidado diario del piso y mejorar la eficiencia de la limpieza, lo que la hace adecuada para hogares de personas ocupadas, incluidas las familias con niños y mascotas.

Acerca de Dreame Technology

Dreame Technology se fundó 2017 y es una empresa líder mundial en electrónica de consumo de alta gama y fabricación inteligente con la visión de empoderar vidas a través de la tecnología. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Para obtener más información, visite https://www.dreametech.com/.

