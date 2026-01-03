Dreame presenta el futuro de la limpieza en seco y húmedo en CES 2026

LAS VEGAS, 3 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Technology exhibirá en CES 2026 en Las Vegas del 6 al 9 de enero. Su unidad de negocios de aspiración en seco y húmedo exhibirá tecnologías clave y nuevos productos, destacando los últimos avances en aspiración en seco y húmedo dentro del ecosistema inteligente para todo el hogar de Dreame, bajo la promesa de marca "todos los sueños en un solo Dreame".

Tecnologías insignia de aspiradoras en seco y húmedo en exhibición

En dos zonas de exhibición en el Centro de Convenciones de Las Vegas (Salón Central, Stand 17726) y la Venetian Expo (Stand 52323), Dreame exhibirá cómo sus innovaciones en aspiradoras en seco y húmedo integran calor, vapor y asistencia con inteligencia artificial para simplificar la limpieza y ofrecer resultados consistentes en hogares reales. Más allá de las características individuales, estos avances reducen el esfuerzo manual, minimizan las pasadas repetidas y abordan los desafíos persistentes de la limpieza profunda a la que se enfrentan los hogares de todo el mundo.

Estos enfoques tecnológicos se reflejan en la gama insignia de aspiradoras en seco y húmedo de Dreame en exhibición. La H15 Pro Heat, galardonada con el Premio a la Innovación CES 2026, representa la primera aspiradora de Dreame para limpiar pisos con agua caliente que utiliza agua caliente a 85 °C (185 °F) y un brazo robótico con inteligencia artificial para disolver los residuos de grasa y mejorar la limpieza debajo de los muebles bajos y en los bordes gracias a su diseño plano de 180°. Mientras tanto, H16 Pro Steam cuenta con los primeros brazos robóticos de IA duales del mundo y un sistema de limpieza de calor dual, que combina vapor de 392 °F (200 °C) con agua de 194 °F (90 °C) para lograr una desinfección más profunda y sin productos químicos para suciedades difíciles en el piso.

Por qué son importantes las aspiradoras en seco y húmedo

A medida que los hogares modernos se enfrentan a necesidades de limpieza de pisos cada vez más diversas, las rutinas tradicionales suelen requerir múltiples herramientas y pasos repetidos para manejar tanto derrames húmedos como residuos secos. Las aspiradoras en seco y húmedo abordan este desafío combinando la aspiración y el lavado de pisos en un solo proceso, lo que permite limpiar la suciedad cotidiana, como líquidos, migas, polvo y pelos de mascotas, en una sola pasada. Al reducir la necesidad de cambiar de dispositivo, esta categoría simplifica el cuidado diario de los pisos y mejora la eficiencia de la limpieza, lo que la hace ideal para hogares con mucha actividad, incluyendo familias con niños y mascotas.

Acerca de Dreame Technology 

Fundada en 2017, Dreame Technology es líder mundial en electrónica de consumo de alta gama y fabricación inteligente, con la visión de empoderar vidas a través de la tecnología. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Para más información, visite https://www.dreametech.com/.

