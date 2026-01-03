Dreame、CES 2026で乾湿両用掃除機の未来を披露

ラスベガス、2026年1月4日 /PRNewswire/ -- Dreame Technologyは、1月6日から9日までラスベガスで開催されるCES 2026に出展します。同社の乾湿両用掃除機事業部は、ブランド・プロミス「すべての夢を、一つのDreameに（All Dreams in One Dreame）」の下、Dreameの全体的なスマートホームエコシステムにおける乾湿両用掃除機分野の最新の進化を強調し、コア技術および新製品を披露します。

乾湿両用掃除機のフラッグシップ技術を展示

ラスベガス・コンベンション・センター（セントラルホール、ブース17726）およびベネチアン・エキスポ（ブース52323）の2つの展示ゾーンにおいて、Dreameは、乾湿両用掃除機の革新技術が、熱、スチーム、AIを活用したアシスト機能をどのように統合し、清掃作業を簡素化するとともに、実際の住環境で一貫した清掃効果を実現するかを紹介します。個々の機能にとどまらず、これらの進化は、手作業による負担を軽減し、同じ箇所を何度も掃除する必要を最小限に抑えるとともに、世界中の家庭が直面する根深いディープクリーニングの課題に対応します。

こうした技術的アプローチは、展示されるDreameのフラッグシップ乾湿両用掃除機の製品ラインナップ全体に反映されています。CES 2026 Innovation Awardを受賞したH15 Pro Heatは、185°F（85°C）の温水とAIロボティックアームを採用したDreame初の温水床洗浄用掃除機であり、油汚れを効果的に浮かせるとともに、180°フラット設計により、低い家具の下や壁際の清掃性能を向上させます。一方、H16 Pro Steamは、世界初のデュアルAIロボティックアームとデュアル加熱クリーニングシステムを搭載し、392°F（200°C）のスチームと194°F（90°C）の温水を組み合わせることで、頑固な床汚れに対して化学薬品を使わない、より深いレベルの除菌清掃を可能にします。

乾湿両用掃除機が重要な理由

現代の家庭では床清掃のニーズがますます多様化しており、従来の清掃方法では、濡れた汚れと乾いたゴミの両方に対応するために、複数の道具を使い分け、作業を何度も繰り返す必要がありました。乾湿両用掃除機は、吸引と床洗浄を一つの工程に統合することでこの課題を解決し、液体汚れ、食べかす、ホコリ、ペットの毛といった日常的な汚れを一度の作業で清掃できるようにします。機器を切り替える手間を減らすことで、日常の床清掃を簡素化し、清掃効率の向上に寄与するこのカテゴリーは、子どもやペットのいる家庭を含む、忙しい家庭に適したソリューションです。

Dreame Technologyについて

2017年に設立されたDreame Technologyは、「テクノロジーを通じて生活を向上させる」というビジョンの下、ハイエンド家電およびインテリジェント製造におけるグローバルリーダーとしての地位を確立しています。Facebook、Instagram、TikTok、Twitterでフォローしてください。詳細については、https://www.dreametech.com/ をご覧ください。

メディア関連問い合わせ先：

Lin YANG

[email protected]

SOURCE Dreame Technology