DXC et ElevenLabs annoncent un partenariat stratégique visant à déployer l'IA d'entreprise et l'innovation vocale

ASHBURN, Virginie, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence en matière de technologies et d'innovation pour les entreprises, annonce ce jour la signature d'un partenariat stratégique avec ElevenLabs, une société spécialisée dans l'IA appliquée aux modèles audio et aux assistants vocaux. Cette collaboration permettra d'accélérer la stratégie de transformation axée sur l'IA de DXC, grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées d'IA vocale dans l'ensemble de ses opérations internes et de ses solutions clients. DXC a également annoncé avoir participé à la récente levée de fonds de série D d'ElevenLabs, d'un montant de 500 millions USD, qui valorise l'entreprise à 11 milliards USD.

DXC and ElevenLabs Announce Strategic Partnership to Scale Enterprise AI and Voice Innovation Speed Speed

Dans le cadre de ce partenariat, DXC intégrera des fonctionnalités avancées d'IA vocale à l'ensemble de son environnement d'entreprise mondial, ce qui permettra d'améliorer la productivité de ses collaborateurs, de moderniser l'interaction avec ses clients et de proposer de nouvelles offres de services basées sur l'IA.

Ben Budde, responsable des revenus chez ElevenLabs, déclare : « DXC opère à l'échelle de l'ensemble de l'organisation dans certains des environnements les plus complexes au monde. Notre partenariat avec DXC nous permet d'intégrer notre technologie d'IA vocale dans des processus opérationnels essentiels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en matière d'automatisation, d'accessibilité et de manière dont les utilisateurs interagissent avec la technologie ».

La stratégie AI Fast Track de DXC sur la voie express

Ce partenariat s'inscrit également dans le cadre du programme d'innovation Fast Track de DXC, qui vise à déployer à grande échelle, dans tous les secteurs d'activité, des solutions de nouvelle génération basées sur l'IA, le SaaS et les plateformes. En intégrant les capacités d'ElevenLabs, DXC renforcera sa capacité à offrir à grande échelle des expériences numériques différenciées et d'un naturel comparable à celui d'un être humain. Ces capacités s'étendront à des clients internationaux dans des domaines clés :

Productivité d'entreprise et agents numériques

Déploiement d'agents vocaux et de copilotes basés sur l'IA pour renforcer les opérations du centre de services, la formation et la gestion des connaissances.

Déploiement d'agents vocaux et de copilotes basés sur l'IA pour renforcer les opérations du centre de services, la formation et la gestion des connaissances. Transformation de l'expérience client

Intégration d'interfaces vocales multilingues au son naturel dans les plateformes de service client pour permettre des interactions plus intuitives et personnalisées.

Intégration d'interfaces vocales multilingues au son naturel dans les plateformes de service client pour permettre des interactions plus intuitives et personnalisées. Solutions sectorielles

Intégration de l'IA vocale aux offres de DXC pour rationaliser les processus, optimiser les assistants virtuels et consolider la prestation de services.

Intégration de l'IA vocale aux offres de DXC pour rationaliser les processus, optimiser les assistants virtuels et consolider la prestation de services. Ingénierie moderne des applications et des plateformes

Les capacités vocales d'ElevenLabs sont combinées aux plateformes de modernisation et d'orchestration des applications de DXC pour créer des solutions d'entreprise natives IA.

« La voix est en train de devenir une interface relationnelle de base entre les entreprises et leurs clients et collaborateurs », déclare Raul Fernandez, président et CEO de DXC. « Notre partenariat avec ElevenLabs permet à DXC d'accélérer l'intégration de l'IA dans toutes nos activités, qu'il s'agisse de nos opérations internes ou des solutions que nous proposons à nos clients. Cette collaboration représente une étape cruciale pour accélérer le développement de nos produits et solutions natifs IA. »

Renforcer l'alignement stratégique grâce à l'investissement

Le partenariat entre DXC et ElevenLabs s'inscrit dans le prolongement d'une relation financière préexistante, DXC ayant participé au dernier tour de table d'ElevenLabs. Cet investissement indique que DXC croit fermement au potentiel transformateur de l'IA vocale générative et renforce la synergie entre les deux entreprises, qui innovent ensemble au service de leurs clients professionnels.

Ouvrir la voie à la prochaine génération d'IA d'entreprise

Ce partenariat prévoit une stratégie commune de commercialisation susceptible de couvrir de multiples cas d'utilisation en s'appuyant à la fois sur les capacités d'ElevenLabs et sur l'expertise sectorielle et les relations clients de DXC, afin de proposer de nouveaux cas d'utilisation natifs IA à l'ensemble de la clientèle mondiale de DXC. DXC poursuivra le développement de sa collaboration avec ElevenLabs par l'intermédiaire de LabX, l'incubateur de produits natifs IA de DXC et son moteur de plateformes d'IA, dans le but de développer conjointement des solutions et de commercialiser ces capacités à l'échelle mondiale dans le cadre de sa stratégie IA globale.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque d'évolution exponentielle. Doté d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

À propos d'ElevenLabs

ElevenLabs est une entreprise spécialisée dans la recherche et le déploiement d'intelligences artificielles, notamment dans les domaines de la synthèse vocale avancée et des technologies audio génératives, qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer des expériences vocales réalistes et évolutives.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS : Ashley Houk-Temple, relations avec les médias, [email protected]