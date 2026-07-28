DXC y ElevenLabs anuncian una alianza estratégica para impulsar la innovación en inteligencia artificial y tecnología de voz en el ámbito empresarial

ASHBURN, Virginia, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy una alianza estratégica con ElevenLabs, la empresa de inteligencia artificial especializada en modelos de audio y agentes de voz. Esta colaboración acelerará la estrategia de transformación de DXC centrada en la IA mediante la integración de capacidades avanzadas de IA de voz en todas sus operaciones internas y soluciones para clientes. DXC también anunció que participó en la reciente ronda de financiación de la Serie D de ElevenLabs, de 500 millones de dólares, que valoró a la empresa en aproximadamente 11 mil millones de dólares.

DXC and ElevenLabs Announce Strategic Partnership to Scale Enterprise AI and Voice Innovation Speed Speed

Como parte de esta alianza, DXC integrará capacidades avanzadas de IA de voz en todo su entorno empresarial global, lo que mejorará la productividad de los empleados, modernizará la interacción con los clientes y permitirá ofrecer nuevos servicios basados en la inteligencia artificial.

Ben Budde, responsable de ingresos de ElevenLabs, afirmó: «DXC opera a una escala empresarial global en algunos de los entornos más complejos del mundo. La colaboración con DXC nos permite integrar nuestra tecnología de IA de voz en flujos de trabajo de importancia crítica, lo que abre nuevas posibilidades en materia de automatización, accesibilidad y la forma en que las personas interactúan con la tecnología».

Impulsar la estrategia «AI Fast Track» de DXC

La alianza también se alinea con la estrategia de innovación «Fast Track» de DXC, centrada en impulsar la adopción de soluciones de última generación basadas en IA, SaaS y plataformas en todos los sectores. Al integrar las capacidades de ElevenLabs, DXC fortalecerá su capacidad para ofrecer experiencias digitales diferenciadas y similares a las humanas a gran escala. Estas capacidades se extenderán a clientes de todo el mundo en áreas clave:

Productividad empresarial y fuerza laboral digital

Implementación de agentes de voz y copilotos basados en IA para mejorar las operaciones de la mesa de servicio, la capacitación y la gestión del conocimiento.

Implementación de agentes de voz y copilotos basados en IA para mejorar las operaciones de la mesa de servicio, la capacitación y la gestión del conocimiento. Transformación de la experiencia del cliente

Integración de interfaces de voz multilingües de sonido natural en las plataformas de atención al cliente para permitir interacciones más intuitivas y personalizadas.

Integración de interfaces de voz multilingües de sonido natural en las plataformas de atención al cliente para permitir interacciones más intuitivas y personalizadas. Soluciones específicas para cada sector

Integración de la IA de voz en la oferta de DXC para optimizar los procesos, potenciar los asistentes virtuales y mejorar la prestación de servicios.

Integración de la IA de voz en la oferta de DXC para optimizar los procesos, potenciar los asistentes virtuales y mejorar la prestación de servicios. Ingeniería moderna de aplicaciones y plataformas

Combinación de las capacidades de voz de ElevenLabs con las plataformas de modernización de aplicaciones y orquestación de DXC para crear soluciones empresariales nativas de IA.

«La voz se está convirtiendo en una interfaz fundamental para la forma en que las empresas interactúan con sus clientes y empleados», afirmó Raúl Fernández, presidente y director ejecutivo de DXC. «Nuestra alianza con ElevenLabs permite a DXC avanzar más rápido en la integración de la inteligencia artificial en todo lo que hacemos, desde las operaciones internas hasta las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Este es un paso clave para acelerar el desarrollo de nuestros productos y soluciones basados en la inteligencia artificial».

Reforzar la alineación estratégica mediante la inversión

La alianza de DXC con ElevenLabs se basa en una relación financiera existente, ya que DXC participó en la ronda de financiación más reciente de ElevenLabs. Esta inversión pone de manifiesto la confianza de DXC en el potencial transformador de la IA generativa de voz y refuerza la colaboración entre ambas empresas en su labor conjunta de innovación para los clientes empresariales.

Abriendo el camino a la próxima generación de IA empresarial

La alianza incluye una estrategia conjunta de go-to-market que podría abarcar múltiples casos de uso que aprovechen tanto las capacidades de ElevenLabs como la amplia experiencia sectorial y las relaciones con los clientes de DXC, con el fin de aplicar nuevos casos de uso nativos de IA a toda la base de clientes global de DXC. DXC seguirá ampliando su colaboración con ElevenLabs a través de LabX, la incubadora de productos nativos de IA de DXC y su motor de plataformas de IA, con el objetivo de desarrollar conjuntamente soluciones y llevar estas capacidades al mercado a nivel mundial como parte de su estrategia más amplia en materia de IA.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas internacionales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la inteligencia artificial para obtener resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Gracias a su amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

Acerca de ElevenLabs

ElevenLabs es una empresa dedicada a la investigación y la implementación de inteligencia artificial, especializada en tecnologías avanzadas de síntesis de voz y audio generativo que permiten a los desarrolladores y a las empresas crear experiencias de voz realistas y escalables.

CONTACTO DE PRENSA: Ashley Houk-Temple, Relaciones con Medios, [email protected]

FUENTE DXC Technology Company