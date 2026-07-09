DXC e Wilton Re celebram uma parceria de 20 anos e concluem a migração para a nuvem de uma carteira de 400.000 apólices

Concluindo uma das maiores e mais complexas transformações da empresa até hoje, a DXC migrou mais de 400.000 apólices Wilton Re para uma única e moderna plataforma de nuvem.

Isso estabelece as bases para os futuros recursos de IA e a eficiência operacional da Wilton Re.

Tambén marca uma parceria de 20 anos que apoiou o crescimento da Wilton Re de ~5.000 apólices em 2005 para mais de 500.000 hoje, com as funções operacionais de seguros da DXC de ponta a ponta.

ASHBURN, Virgínia, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de um dos maiores programas de transformação da história da empresa com a Wilton Re, uma das principais empresas adquirentes de carteiras de seguros de vida e de renda vitalícia em vigor. O programa converteu mais de 400.000 apólices de tecnologias anteriores da DXC para o ecossistema de administração de apólices de seguros em nuvem mais avançado da DXC. Esse feito foi alcançado graças à combinação da expertise da DXC em Serviços de Processos de Negócios (BPS) para o setor de seguros, de seus recursos de conversão em grande escala e de seu modelo de suporte operacional com a abordagem exclusiva da Wilton Re em gestão de riscos e sua ampla experiência na execução desse tipo de grande transformação.

DXC and Wilton Re Mark 20-Year Partnership, Complete Cloud Conversion of 400,000 Policy Portfolio

Projetada e Construída para o Futuro

Nos últimos mais de 20 anos, a Wilton Re expandiu significativamente sua carteira, gerando uma necessidade crescente de integrar com rapidez os negócios de seguro de vida e anuidades recém-adquiridos. Cada aquisição exige a adaptação de sistemas, estruturas de dados e processos de atendimento específicos, que devem ser migrados sem prejudicar a experiência do segurado. Para apoiar o crescimento futuro e acelerar a integração, a Wilton Re padronizou o Wealth Management Accelerator (wmA) da DXC, uma plataforma unificada de administração de apólices baseada na nuvem. Ao criar um ambiente operacional comum para as carteiras adquiridas, a Wilton Re pretende promover uma integração mais rápida e maior eficiência operacional, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para a implementação de futuras estratégias de IA.

"Nossa parceria de 20 anos com a Wilton Re reflete como é a execução de longo prazo com excelência em escala. Essa transformação ajuda a Wilton Re a expandir seus negócios, integrar aquisições mais rapidamente, operar de forma mais eficiente e oferecer uma experiência melhor para os segurados. Juntos, concluímos um dos maiores e operacionalmente mais complexos programas de transformação da nossa história, criando uma base que ajudará a Wilton Re a integrar futuras aquisições mais rapidamente, operar de forma mais eficiente e continuar crescendo com confiança." — Ray August, presidente da DXC Insurance Software and Business Process Services

Uma parceria de duas décadas construída para crescer

A DXC BPS opera grande parte do ambiente central de seguros da Wilton Re, incluindo administração de apólices, processamento de sinistros e atendimento ao cliente, atuando como uma extensão da equipe operacional da Wilton Re. Apoiada por mais de 6.000 especialistas em seguros globalmente, mais de 13 milhões de apólices e contratos sob administração e mais de 200 conversões bem-sucedidas de sistemas legados, a DXC traz profunda experiência operacional e de conversão para o negócio da Wilton Re. Com as aquisições da Wilton Re, a DXC lidera a integração de sistemas, dados, regras de produtos, processos e, em alguns casos, equipes operacionais das seguradoras originadoras, ajudando a garantir uma transição tranquila para os segurados e, ao mesmo tempo, acelerando os prazos de integração. Nas últimas duas décadas, a DXC e a Wilton Re desenvolveram uma metodologia de conversão e um modelo operacional repetíveis e escaláveis, ajudando a empresa a crescer de aproximadamente 5.000 apólices em 2005 para mais de 500.000 atualmente.

"A DXC tem sido muito mais do que uma fornecedora de tecnologia. Além de apoiar a integração de múltiplas aquisições, ela desempenha um papel fundamental em nossas operações diárias, desde a administração de políticas e atendimento ao cliente até os principais processos financeiros. A parceria nos ajudou a operar com mais eficiência, realizar aquisições de forma mais eficaz e atender melhor nossos segurados, mantendo os altos padrões que caracterizam nossos negócios. Nas últimas duas décadas, nossa colaboração se tornou referência para o setor." — Enrico Treglia, conselheiro sênior, Wilton Re

Construída para a próxima fase do crescimento impulsionado por IA

Ao consolidar suas operações na wmA, a Wilton Re estabeleceu uma base moderna em nuvem capaz de suportar futuras capacidades de fluxo de trabalho habilitadas por IA sem exigir transformações adicionais do sistema central, criando uma base para inovação contínua e eficiência operacional à medida que a empresa cresce.

Com mais de 40 anos de experiência no setor de seguros, a DXC é uma parceira confiável de 21 das 25 maiores seguradoras do mundo. Como fornecedora líder de plataformas, produtos e serviços de seguros essenciais, a DXC ajuda seguradoras a modernizar suas operações principais, melhorar a eficiência e oferecer melhores experiências ao cliente por meio da inovação impulsionada por IA.

Para saber mais, acesse www.dxc.com/insurance.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em um momento de mudança exponencial, com rapidez. Com profunda experiência em Serviços de Infraestrutura Gerenciada, Modernização de Aplicações e Soluções de Software Específicas para o Setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos conjuntos tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Sobre a Wilton Re

A Wilton Re é uma das principais fornecedoras de soluções para apólices em vigor e resseguro no setor de seguros de vida da América do Norte. Com sua experiência comprovada, a Wilton Re cria soluções personalizadas que atendem às necessidades de capital e operacionais de seus clientes. Nossa solução central de Resseguro Administrativo tem sido o padrão do setor para remediar sistemas de administração legados, ao lado de blocos de seguros de vida e anuidades tradicionais. Nos últimos 22 anos, convertemos 27 sistemas legados para nossa plataforma de administração baseada em tecnologia DXC, ao mesmo tempo em que ganhamos eficiência de custos e aprimoramos tecnologias, controles e processos administrativos para nossas contrapartes. Para mais informações sobre a Wilton Re, acesse www.wiltonre.com.

CONTATOS de imprensa: DXC Technology, Ashley Houk-Temple, [email protected]; Wilton Re, Kaitlyn Telvi, [email protected]

FONTE DXC Technology Company