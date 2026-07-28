DXCとElevenLabs、企業向けAIと音声イノベーションの大規模展開に向けた戦略的提携を発表

バージニア州アッシュバーン, 2026年7月28日 /PRNewswire/ -- DXC Technology（NYSE：DXC）は、エンタープライズテクノロジーおよびイノベーション分野の主要パートナーであり、オーディオモデルと音声エージェントを専門とするAI企業ElevenLabsとの戦略的提携を発表しました。この協業は、DXCの社内業務と顧客向けソリューション全体に高度な音声AI機能を組み込むことで、同社のAIファースト変革戦略を加速します。DXCはまた、ElevenLabsが最近実施した、同社の企業価値が約110億ドルと評価された5億ドルのシリーズD資金調達ラウンドに参加したことを発表しました。

この提携の一環として、DXCは世界各地の社内環境全体に高度な音声AI機能を組み込み、従業員の生産性を高め、顧客エンゲージメントを刷新し、AIを活用した新たなサービスの提供を可能にします。

DXC and ElevenLabs Announce Strategic Partnership to Scale Enterprise AI and Voice Innovation Speed Speed

ElevenLabsの収益部門責任者Ben Budde氏は、次のように述べています。「DXCは、世界でも特に複雑な環境のいくつかにおいて、世界規模で事業を展開しています。DXCとの提携により、当社の音声AI技術をミッションクリティカルなワークフローに導入し、自動化、アクセシビリティ、人々がテクノロジーを活用して働くあり方に新たな可能性を切り拓くことができます。」

DXCのAI Fast Track戦略の推進

この提携は、次世代AI、SaaS、プラットフォーム主導型ソリューションをさまざまな業界で大規模に展開することに重点を置く、DXCのFast Trackイノベーション方針とも合致しています。ElevenLabsの機能を統合することで、DXCは、独自性の高い人間らしいデジタル体験を大規模に提供する能力を強化し、これらの機能を次の主要分野で世界中の顧客に展開します。

企業の生産性とデジタルワークフォース

AI音声エージェントとコパイロットを導入し、サービスデスク業務、研修、ナレッジ管理を強化します。

AI音声エージェントとコパイロットを導入し、サービスデスク業務、研修、ナレッジ管理を強化します。 顧客体験の変革

自然な音声による多言語インターフェースをカスタマーサービス・プラットフォームに組み込み、より直感的で個々の顧客に合わせたやり取りを実現します。

自然な音声による多言語インターフェースをカスタマーサービス・プラットフォームに組み込み、より直感的で個々の顧客に合わせたやり取りを実現します。 業界特化型ソリューション

音声AIをDXCの提供サービスに統合し、プロセスを効率化するとともに、バーチャルアシスタントを強化し、サービス提供を改善します。

音声AIをDXCの提供サービスに統合し、プロセスを効率化するとともに、バーチャルアシスタントを強化し、サービス提供を改善します。 モダンアプリケーションとプラットフォーム・エンジニアリング

ElevenLabsの音声機能とDXCのアプリケーションモダナイゼーションおよびオーケストレーション・プラットフォームを組み合わせ、AIネイティブの企業向けソリューションを構築します。

DXCの社長兼最高経営責任者Raul Fernandezは、次のように述べています。「音声は、企業が顧客や従業員と関わる際の主要なインターフェースになりつつあります。」「ElevenLabsとの提携により、DXCは、社内業務から顧客向けに提供するソリューションに至るまで、当社のあらゆる活動にAIを組み込む取り組みをより迅速に進めることができます。これは、当社のAIネイティブ製品とソリューションの展開を加速する上で重要な一歩です。」

投資を通じた戦略的連携の深化

DXCとElevenLabsの提携は既存の投資関係を基盤としており、DXCはElevenLabsの直近の資金調達ラウンドに参加しています。今回の投資は、生成型音声AIが持つ変革の可能性に対するDXCの確信を示すとともに、企業顧客向けに共同でイノベーションを進める両社の連携をさらに強化するものです。

次世代の企業向けAIの可能性を切り拓く

この提携には共同市場開拓も含まれ、ElevenLabsの機能とDXCの深い業界知見および顧客との関係を活用して、DXCのグローバルな顧客基盤全体に複数の新たなAIネイティブ・ユースケースを展開できる可能性があります。DXCは、同社のAIネイティブ製品インキュベーターであり、AI Platforms Engineを含むLabXを通じて、ElevenLabsとの協業を今後も拡大します。より広範なAI戦略の一環として、ソリューションを共同開発し、これらの機能を世界市場に投入することを目指します。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は世界をリードするテクノロジー企業であり、グローバル企業や公共機関のイノベーションパートナーとして、ソフトウェア、サービス、ソリューションを提供しています。急速に変化する時代に、AIの活用を促進し、お客様の迅速なビジネス成果の創出に貢献します。マネージドインフラストラクチャサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を活かし、DXCは世界で最も複雑なテクノロジー資産の近代化、セキュリティ強化、統合運用を実現します。詳細については、dxc.comをご覧ください。

ElevenLabsについて

ElevenLabsは、高度な音声合成技術と生成オーディオ技術を専門とする、AIの研究開発と実用化を手掛ける企業であり、開発者や企業がリアルで拡張性の高い音声体験を構築できるよう支援しています。

メディア連絡先：Ashley Houk-Temple（メディア担当）、[email protected]

SOURCE DXC Technology Company