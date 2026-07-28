-DXC y ElevenLabs anuncian alianza estratégica para impulsar la innovación en IA y voz en el ámbito empresarial

ASHBURN, Va., 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha dado a conocer hoy una alianza estratégica con ElevenLabs, la empresa de IA especializada en modelos de audio y agentes de voz. Esta colaboración acelerará la estrategia de transformación de DXC centrada en la IA, mediante la integración de capacidades avanzadas de IA de voz en sus operaciones internas y soluciones para clientes. DXC también anunció su participación en la reciente ronda de financiación Serie D de ElevenLabs, que recaudó 500 millones de dólares y valoró la empresa en aproximadamente 11.000 millones de dólares.

DXC and ElevenLabs Announce Strategic Partnership to Scale Enterprise AI and Voice Innovation Speed Speed

Como parte de esta colaboración, DXC va a integrar sus capacidades avanzadas de IA de voz en todo su entorno empresarial global, mejorando la productividad de los empleados, modernizando la interacción con los clientes y habilitando nuevas ofertas de servicios impulsadas por IA.

Ben Budde, director de ingresos de ElevenLabs, comentó: "DXC opera a escala empresarial global en algunos de los entornos más complejos del mundo. La colaboración con DXC nos permite integrar nuestra tecnología de IA de voz en flujos de trabajo críticos, lo que abre nuevas posibilidades para la automatización, la accesibilidad y la forma en que las personas interactúan con la tecnología".

Impulsando la estrategia de vía rápida de IA de DXC

Esta alianza se alinea además con la agenda de innovación Fast Track de DXC, centrada en escalar soluciones de IA, SaaS y plataformas de próxima generación en diversos sectores. Al integrar las capacidades de ElevenLabs, DXC fortalecerá su capacidad para ofrecer experiencias digitales diferenciadas y con un trato humano a gran escala, extendiendo estas capacidades a clientes globales en áreas clave:

Productividad empresarial y fuerza laboral digital

Implementación de agentes de voz y copilotos de IA para mejorar las operaciones, la formación y la gestión del conocimiento en el servicio de asistencia técnica.

Implementación de agentes de voz y copilotos de IA para mejorar las operaciones, la formación y la gestión del conocimiento en el servicio de asistencia técnica. Transformación de la experiencia del cliente

Integrar interfaces de voz multilingües con sonido natural en las plataformas de atención al cliente, lo que permite interacciones más intuitivas y personalizadas.

Integrar interfaces de voz multilingües con sonido natural en las plataformas de atención al cliente, lo que permite interacciones más intuitivas y personalizadas. Soluciones específicas para cada sector

Integrar la IA de voz en las ofertas de DXC para optimizar los procesos, mejorar los asistentes virtuales y optimizar la prestación de servicios.

Integrar la IA de voz en las ofertas de DXC para optimizar los procesos, mejorar los asistentes virtuales y optimizar la prestación de servicios. Ingeniería moderna de aplicaciones y plataformas

Combinando las capacidades de voz de ElevenLabs con las plataformas de modernización y orquestación de aplicaciones de DXC para crear soluciones empresariales nativas de IA.

"La voz se está convirtiendo en una interfaz principal para la interacción de las empresas con clientes y empleados", afirmó Raúl Fernández, presidente y consejero delegado de DXC. "Nuestra alianza con ElevenLabs permite a DXC avanzar más rápidamente en la integración de la IA en todo lo que hacemos, desde las operaciones internas hasta las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Este es un paso clave para acelerar nuestros productos y soluciones nativos de IA".

Profundizar la alineación estratégica mediante la inversión

La alianza de DXC con ElevenLabs se basa en una relación financiera ya existente, dado que DXC participó en la ronda de financiación más reciente de ElevenLabs. Esta inversión subraya la convicción de DXC en el potencial transformador de la IA de voz generativa y refuerza la sinergia entre ambas compañías en su colaboración para innovar en beneficio de clientes empresariales.

Desbloqueando la próxima generación de IA empresarial

La alianza incluye una estrategia conjunta de comercialización que tiene el potencial de abarcar múltiples casos de uso que aprovechan tanto las capacidades de ElevenLabs como la amplia experiencia de DXC en el sector y sus relaciones con los clientes para ofrecer nuevos casos de uso nativos de IA a la base de clientes global de DXC. DXC continuará ampliando su colaboración con ElevenLabs a través de LabX, la incubadora de productos nativos de IA y el motor de plataformas de IA de DXC, con el objetivo de desarrollar conjuntamente soluciones y llevar estas capacidades al mercado global como parte de su estrategia de IA más amplia.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

Acerca de ElevenLabs

ElevenLabs es una empresa de investigación e implementación de IA especializada en síntesis de voz avanzada y tecnologías de audio generativo, que permite a desarrolladores y empresas crear experiencias de voz realistas y escalables.

CONTACTO PARA MEDIOS: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, [email protected]