Education Cannot Wait para responder à crise regional decorrente do conflito armado no Sudão

Declaração da Diretora Executiva da ECW, Yasmine Sherif, sobre o aniversário de um ano das hostilidades no Sudão

NOVA IORQUE, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O conflito no Sudão é um dos piores do mundo atualmente, e milhões de crianças e adolescentes sofrem o impacto dentro e além da fronteira com o Sudão.

Ao assinalarmos o aniversário de um ano deste conflito cruel, apelamos aos líderes mundiais para que garantam que todas as raparigas e rapazes afectados pelo conflito possam ter acesso a uma educação de qualidade que salva vidas. A sua esperança e o seu futuro dependem disto.

O Sudão tem hoje a maior crise de deslocamento forçado do mundo. Mais de 8 milhões de pessoas foram deslocadas dentro e fora do Sudão desde 15 de Abril de 2023, incluindo 4 milhões de crianças. A maioria das escolas está fechada ou enfrenta dificuldades para reabrir em todo o país, deixando quase 19 milhões de crianças em idade escolar em risco de perder a sua educação. Para colocar isto em perspectiva, há mais crianças em risco do que as populações totais da Finlândia, Irlanda e Noruega juntas.

O Sudão vive uma crise humanitária de proporções épicas. Sem uma acção internacional urgente, esta catástrofe poderá engolir todo o país e ter impactos ainda mais devastadores nos países vizinhos, à medida que os refugiados fogem através das fronteiras para os estados vizinhos.

O conflito brutal continua a ceifar vidas inocentes, tendo já sido mortos mais de 14 mil crianças, mulheres e homens. Segundo as Nações Unidas, metade da população do Sudão – 25 milhões de pessoas, incluindo 14 milhões de crianças – necessita urgentemente de assistência humanitária. Estima-se que 5 milhões de pessoas estão a um passo da fome.

Como fundo global para a educação em emergências e crises prolongadas sediadas nas Nações Unidas, a Education Cannot Wait (ECW) e nossos parceiros estratégicos globais responderam com rapidez, agilidade e coordenação para fornecer às meninas e aos meninos afetados por esta conflito complexo com a segurança, esperança e oportunidade de uma educação de qualidade.

A ECW forneceu US$ 10 milhões até o momento em resposta às necessidades regionais de educação dos refugiados, com subsídios de Primeira Resposta a Emergência anunciados na República Centro-Africana, Chade, Egito , Etiópia e Sudão do Sul. No Sudão, fornecemos US$ 28 milhões em financiamento, incluindo um subsídio de US$ 5 milhões anunciado em agosto de 2023 que alcançará mais de 86.000 meninas e meninos com acesso a uma educação inclusiva e de qualidade.

No entanto, estes investimentos simplesmente não são suficientes. Devemos intensificar o financiamento global para a educação em todas as crises esquecidas do mundo, em lugares como o Sudão, a República Centro-Africana, o Chade, o Sahel, o Sudão do Sul e muitos outros. No total, mais de 224 milhões de raparigas e rapazes estão a ver o seu futuro arrancado das suas mãos devido a conflitos armados, deslocações forçadas, alterações climáticas e outras crises prolongadas em todo o mundo.

Isto não só ameaça a segurança global e os esforços para cumprir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também é uma afronta à sua humanidade. Sem locais seguros para aprender e crescer, as raparigas enfrentam uma série de riscos graves, incluindo o casamento infantil, a violência sexual, o tráfico de seres humanos e o trabalho forçado. Os rapazes enfrentam probabilidades impossíveis e arriscam-se ao recrutamento forçado como crianças-soldados, ao trabalho forçado e a outros ataques aos seus direitos humanos. É um ciclo impossível e interminável de violência, deslocamento, pobreza, fome, caos e incerteza.

Com programas de alimentação escolar, eles recebem refeições nutritivas. Com salas de aula inclusivas em termos de género, eles têm locais seguros para aprender. Com saúde mental e apoio psicossocial, encontram uma forma de recuperar a sua dignidade e construir comunidades fortes e resilientes. É uma abordagem sistêmica que coloca as crianças em primeiro lugar nos nossos investimentos no desenvolvimento sustentável e coloca a humanidade em primeiro lugar nos nossos esforços globais para acabar com a guerra e construir um futuro melhor para as gerações vindouras.

À medida que aproveitamos os apelos da Conferência de Alto Nível para o Sudão e seus Vizinhos, do Ano Africano da Educação e de outros esforços importantes para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apelamos a doadores públicos, o setor privado e fundações filantrópicas para mobilizar urgentemente US$ 600 milhões em apoio renovado ao Plano Estratégico 2023-2026 da ECW. Com um total de US$ 1,5 bilhão, podemos atingir 20 milhões de crianças e adolescentes.

No Sudão do Sul, a educação é uma oportunidade de "mudar minha vida" para Living Sunday, uma jovem mãe adolescente que retomou seus estudos contra todas as probabilidades. Na Etiópia, onde a seca prolongada agravada pelas mudanças climáticas prejudicou a educação de uma geração inteira, isso significa que Nakurchel, 12 anos, está frequentando a escola pela primeira vez na vida. Em suas próprias palavras: "A educação me deu asas para voar". Ainda é necessário fazer mais: na África Subsariana, apenas 1 em cada 9 crianças consegue ler um texto simples.

O Sudão não pode esperar. África não pode esperar. O resto do mundo precisa de ser assumidamente impaciente em atender aos seus apelos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2386061/Sudan_has_the_largest_forced_displacement_crisis.jpg

FONTE Education Cannot Wait