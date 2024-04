La educación no puede esperar para responder a la crisis regional derivada del conflicto armado en Sudán

Declaración de la directora ejecutiva de la ECW, Yasmine Sherif, sobre el primer aniversario de las hostilidades en Sudán

NUEVA YORK, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El conflicto en Sudán es uno de los peores del mundo hoy en día, y millones de niños y adolescentes son los más afectados dentro y fuera de la frontera con Sudán.

Al conmemorar el primer aniversario de este conflicto despiadado, hacemos un llamamiento a los líderes mundiales para que garanticen que todas las niñas y niños afectados por el conflicto puedan acceder a una educación de calidad que salve vidas. Su esperanza y futuro dependen de esto.

Sudán tiene hoy la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo. Más de 8 millones de personas han sido desplazadas dentro y fuera de Sudán desde el 15 de abril de 2023, incluidos 4 millones de niños. La mayoría de las escuelas están cerradas o tienen dificultades para reabrir en todo el país, lo que deja a casi 19 millones de niños en edad escolar en riesgo de perder su educación. Para poner esto en perspectiva, eso es más niños en riesgo que las poblaciones totales de Finlandia, Irlanda y Noruega combinadas.

Sudán vive una crisis humanitaria de proporciones épicas. Sin una acción internacional urgente, esta catástrofe podría afectar a todo el país y tener impactos aún más devastadores en los países vecinos, ya que los refugiados huyen a través de las fronteras hacia los estados vecinos.

El brutal conflicto sigue cobrando vidas inocentes, con más de 14.000 niños, mujeres y hombres ya asesinados. Según las Naciones Unidas, la mitad de la población de Sudán, 25 millones de personas, incluidos 14 millones de niños, necesitan urgentemente asistencia humanitaria. Se estima que 5 millones de personas están a un paso de la hambruna.

Como fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas organizado dentro de las Naciones Unidas, la Educación no puede esperar (ECW) y nuestros socios estratégicos globales han respondido con rapidez, agilidad y coordinación para proporcionar a las niñas y niños afectados por este complejo conflicto la seguridad, la esperanza y la oportunidad de una educación de calidad.

ECW ha proporcionado US$ 10 millones hasta la fecha en respuesta a las necesidades regionales de educación de los refugiados, con subvenciones para la Primera Respuesta de Emergencia anunciadas en la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur. En Sudán, hemos proporcionado US$ 28 millones en fondos, incluida una subvención de US$ 5 millones anunciada en agosto de 2023 que llegará a más de 86 000 niñas y niños con acceso a una educación inclusiva y de calidad.

Sin embargo, estas inversiones simplemente no son suficientes. Debemos aumentar la financiación mundial para la educación en todas las crisis olvidadas del mundo, en lugares como Sudán, República Centroafricana, Chad, el Sahel, Sudán del Sur y muchos más. En total, más de 224 millones de niñas y niños tienen su futuro arrancado de sus manos por los conflictos armados, los desplazamientos forzados, el cambio climático y otras crisis prolongadas en todo el mundo.

Esto no solo amenaza la seguridad global y los esfuerzos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que también es una afrenta a su humanidad. Sin lugares seguros para aprender y crecer, las niñas se enfrentan a una serie de riesgos graves, como el matrimonio infantil, la violencia sexual, la trata de personas y el trabajo forzoso. Los niños se encuentran contra todo pronóstico y corren el riesgo de ser reclutados forzosamente como niños soldados, trabajos forzados y otros ataques a sus derechos humanos. Es un ciclo imposible e interminable de violencia, desplazamiento, pobreza, hambre, caos e incertidumbre.

Con los programas de alimentación escolar, tienen comidas nutritivas. Con aulas inclusivas de género, tienen lugares seguros para aprender. Con salud mental y apoyo psicosocial, encuentran una manera de recuperar su dignidad y construir comunidades fuertes y resilientes. Es un enfoque de todo el sistema que prioriza a los niños en nuestras inversiones en desarrollo sostenible y prioriza a la humanidad en nuestros esfuerzos globales para poner fin a la guerra y construir un futuro mejor para las generaciones venideras.

A medida que nos basamos en los llamamientos de la Conferencia de Alto Nivel de hoy para Sudán y sus Vecinos, el Año Africano de la Educación y otros esfuerzos importantes para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacemos un llamamiento a los donantes públicos, al sector privado y a las fundaciones filantrópicas para que movilicen urgentemente 600 millones de dólares en apoyo renovado al Plan Estratégico 2023-2026 de ECW. Con un total de US$ 1.500 millones, podemos llegar a 20 millones de niños, niñas y adolescentes.

En Sudán del Sur, la educación es una oportunidad para "cambiar mi vida" para Living Sunday, una joven madre adolescente que reanudó su educación contra viento y marea. En Etiopía, donde la prolongada sequía agravada por el cambio climático ha interrumpido la educación para toda una generación, significa que Nakurchel, de 12 años, asiste a la escuela por primera vez en su vida. En sus propias palabras: "La educación me ha dado alas para volar". Aún queda mucho por hacer, en el África subsahariana, solo 1 de cada 9 niños puede leer un texto simple.

Sudán no puede esperar. África no puede esperar. El resto del mundo debe ser impaciente y sin disculpas al prestar atención a sus llamadas.

