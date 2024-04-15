Education Cannot Wait 應對蘇丹武裝衝突引發的區域危機

ECW 行政總裁 Yasmine Sherif 發佈關於蘇丹衝突一週年的聲明

紐約2024年4月15日 /美通社/ -- 蘇丹的衝突是當今世界上最嚴重的衝突之一，蘇丹境內外的數百萬兒童和青少年首當其衝。

在我們紀念這場惡性衝突一週年之際，我們呼籲全球領導人確保所有受衝突影響的女孩和男孩都能獲得生死攸關的優質教育。他們的希望和未來都取決於此。

蘇丹面臨著當今世界上最嚴重的被迫流離失所的危機。自 2023 年 4 月 15 日以來，蘇丹境內外已有超過 800 萬人流離失所，其中包括 400 萬名兒童。 全國大多數學校都已停課或正努力重新複課，近 1,900 萬名學齡兒童面臨失學的風險。從長遠來看，面臨風險的兒童數量比芬蘭、愛爾蘭和挪威的總人口還要多。

蘇丹正在經歷一場史無前例的人道主義危機。 如果國際社會不採取緊急國際行動，這場災難可能會席捲整個國家，並由於難民越境逃往鄰國，對鄰國造成更具破壞性的影響。

殘酷的衝突持續奪走無辜者的生命，據報道已有超過 14,000 名兒童、婦女和男子喪生。據聯合國稱，蘇丹有一半人口（2500 萬人，其中包括 1400 萬兒童）迫切需要人道主義援助。據估計，有 500 萬人即將面臨飢荒。

蘇丹也面臨著當今世界上最嚴重的被迫流離失所的危機。自 2023 年 4 月 15 日以來，蘇丹境內外已有超過 800 萬人流離失所，其中包括 400 萬名兒童。



全國大多數學校都已停課或正努力重新複課，近 1,900 萬名學齡兒童面臨失學的風險。從長遠來看，面臨風險的兒童數量比芬蘭、愛爾蘭和挪威三國的總人口還要多。

作為聯合國負責緊急狀況和長期危機中教育的全球基金，Education Cannot Wait (ECW) 和我們的全球戰略合作夥伴一道，以快速、敏捷和協調的方式做出反應，為受這場複雜衝突影響的女孩和男孩提供接受優質教育的安全保障、希望和機會。

ECW 迄今已提供 1,000 萬美元，以滿足地區難民教育的需求，並宣佈在中非共和國、查德、埃及、衣索比亞和南蘇丹提供第一應急撥款。 在 蘇丹，我們提供了 2,800 萬美元的資金，其中包括 2023 年 8 月宣佈的 500 萬美元撥款，將使超過 86,000 名女孩和男孩獲得包容性的優質教育。

然而，這些投資遠遠不夠。我們必須在蘇丹、中非共和國、查德、薩赫勒地區、南蘇丹等世界上所有被遺忘的危機地區加大全球教育資助力度。全球總計有超過 2.24 億男孩和女孩的未來因武裝衝突、被迫流離失所、氣候變遷和其他曠日持久的危機而遭到剝奪。

這不僅威脅到全球安全和實現永續發展目標的舉措，而且也是對人性的侮辱。如果沒有安全的學習和成長場所，女孩將面臨許多嚴重風險，包括童婚、性暴力、人口販運和強迫勞動。男孩也面臨艱難處境，包括被強征為兒童兵、強迫勞動和其他侵犯人權的風險。這是一個充滿暴力、流離失所、貧窮、飢餓、混亂和不確定性的無休止循環。

透過學校供餐計劃，他們可以獲得營養餐。有了性別包容的教室，他們可以獲得安全的學習場所。透過心理健康和社會心理支援，他們擁有了重新獲得尊嚴並獲得建立強大、彈性社區的方法。這是一種全系統的方法，在我們對永續發展的投資中將兒童放在首位，在我們結束戰爭和為子孫後代建立更美好未來的全球舉措中將人類放在首位。

當我們響應今天的蘇丹及其鄰國高級別會議、非洲教育年以及其他重要舉措的呼籲，以實現永續發展目標時，我們呼籲公共捐助者、私營部門和慈善基金會緊急動員起來為 ECW 的 2023 -2026 年戰略計劃提供 6 億美元的新支援。有了總共 15 億美元的資金，我們可以惠及 2000 萬兒童和青少年。

在南蘇丹，教育為年輕的少齡母親 Living Sunday 提供了「改變生活」的契機，讓其克服重重困難並重新開始接受教育。 在衣索比亞，由於氣候變遷而加劇的長期乾旱已經擾亂了整整一代人的教育，這意味著 12 歲的 Nakurchel 將有生以來第一次上學。用她自己的話說：「教育給了我飛翔的翅膀。」在撒哈拉以南非洲，只有九分之一的兒童能夠閱讀簡單的文字，目前的教育情況任重而道遠。

蘇丹無法等待。非洲無法等待。世界上的其他國家需要毫不猶豫地響應他們的呼籲。

SOURCE Education Cannot Wait