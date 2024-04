Fond Education Cannot Wait reaguje na regionálnu krízu vyplývajúcu z ozbrojeného konfliktu v Sudáne

Vyhlásenie výkonnej riaditeľky ECW Yasmine Sherifovej k ročnému výročiu konfliktov v Sudáne.

NEW YORK, 15. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Konflikt v Sudáne je dnes jedným z najhorších na svete a doplácajú naň milióny detí a dospievajúcich v Sudáne aj za jeho hranicami.

Pri príležitosti ročného výročia tohto krutého konfliktu vyzývame svetových lídrov, aby zabezpečili, že všetky dievčatá a chlapci postihnutí konfliktom budú mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ktoré je pre život nevyhnutné. Závisí od toho ich nádej a budúcnosť.

Sudan has the largest forced displacement crisis in the world today. Over 8 million people have been displaced inside and outside Sudan since 15 April 2023, including 4 million children. Most schools are shuttered or are struggling to re-open across the country, leaving nearly 19 million school-aged children at risk of losing out on their education. To put this in perspective, that’s more children at risk than the total populations of Finland, Ireland and Norway combined.

Sudán zažíva humanitárnu krízu obrovských rozmerov. Bez naliehavých medzinárodných opatrení by táto katastrofa mohla zachvátiť celú krajinu s ďalšími ničivými dôsledkami pre susedné krajiny, pretože utečenci utekajú cez hranice do susedných štátov.

Brutálny konflikt naďalej berie nevinné životy, pričom už bolo údajne zabitých viac ako 14 000 detí, žien a mužov. Podľa Organizácie Spojených národov naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc až polovica sudánskeho obyvateľstva c 25 miliónov ľudí vrátane 14 miliónov detí. Približne 5 miliónov ľudí žije na hranici hladomoru.

Sudán okrem toho zažíva aktuálne najväčšiu krízu núteného vysídľovania na svete. Od 15. apríla 2023 bolo v Sudáne a mimo neho vysídlených viac ako 8 miliónov ľudí vrátane 4 miliónov detí.



Väčšina škôl v celej krajine je zatvorená alebo má problém znovu otvoriť, takže takmer 19 miliónom detí v školskom veku hrozí strata vzdelania. Aby sme to uviedli do perspektívy, ide o viac ohrozených detí ako je celková populácia Fínska, Írska a Nórska dohromady.

Education Cannot Wait (ECW), ako globálny fond pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach v rámci Organizácie Spojených národov, spolu s globálnymi strategickými partnermi, reagovali rýchlo, pružne a koordinovane, aby poskytli dievčatám a chlapcom postihnutým týmto zložitým konfliktom bezpečnosť, nádej a príležitosť kvalitného vzdelávania.

Fond ECW doteraz poskytol 10 miliónov USD v reakcii na potreby regionálneho vzdelávania utečencov, pričom granty prvej núdzovej reakcie boli ohlásené v Stredoafrickej republike, Čade, Egypte, Etiópii a Južnom Sudáne. V Sudáne sme poskytli finančné prostriedky vo výške 28 miliónov USD vrátane grantu vo výške 5 miliónov USD ohláseného v auguste 2023, ktorý poskytne viac ako 86 000 dievčatám a chlapcom prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelaniu.

Tieto investície však jednoducho nestačia. Musíme zvýšiť globálne financovanie vzdelávania vo všetkých zabudnutých svetových krízach, v miestach ako Sudán, Stredoafrická republika, Čad, Sahel, Južný Sudán a mnoho ďalších. Ozbrojené konflikty, nútené vysídľovanie, klimatické zmeny a iné dlhotrvajúce krízy na celom svete pripravujú o budúcnosť viac ako 224 miliónov dievčat a chlapcov.

To ohrozuje nielen globálnu bezpečnosť a úsilie o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ale je to aj urážka ich ľudskej dôstojnosti. Bez bezpečných miest, kde sa môžu dievčatá vzdelávať a rásť, čelia mnohým vážnym rizikám vrátane detských sobášov, sexuálneho násilia, obchodovania s ľuďmi a nútenej práce. Chlapci čelia beznádejným vyhliadkam a riskujú nútený nábor ako detskí vojaci, nútené práce a iné útoky na ich ľudské práva. Je to beznádejný nekonečný cyklus násilia, vysídľovania, chudoby, hladu, chaosu a neistoty.

V rámci školských stravovacích programov dostávajú výživné jedlá. Vďaka rodovo inkluzívnym triedam majú bezpečné miesta na učenie. S psychologickou a psychosociálnou podporou nájdu spôsob, ako znovu získať svoju dôstojnosť a budovať silné a odolné komunity. Ide o systémový prístup, ktorý kladie v našich investíciách do udržateľného rozvoja na prvé miesto deti a v našom globálnom úsilí ukončiť vojnu a vybudovať lepšiu budúcnosť pre budúce generácie sa zameriava v prvom rade na ľudskosť.

Na základe výziev dnešnej Konferencie na vysokej úrovni pre Sudán a jeho susedov, Afrického roka vzdelávania a ďalších významných iniciatív na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, vyzývame verejných darcov, súkromný sektor a filantropické nadácie, aby urýchlene zmobilizovali 600 miliónov USD na obnovu podpory Strategického plánu ECW na roky 2023 – 2026. S celkovou sumou 1,5 miliardy USD môžeme pomôcť až 20 miliónom detí a dospievajúcich.

V Južnom Sudáne je vzdelanie príležitosťou „zmeniť svoj život" napríklad pre Living Sunday, mladú dospievajúcu matku, ktorá sa napriek všetkému vrátila do školy. V Etiópii, kde dlhotrvajúce sucho zhoršené klimatickou zmenou narušilo vzdelávanie pre celú generáciu, to znamená, že 12-ročná Nakurchel, chodí do školy prvýkrát v živote. Ako sama povedala: „Vzdelanie mi dalo krídla, aby som mohla lietať." Stále je potrebné robiť viac, v subsaharskej Afrike iba 1 z 9 detí dokáže prečítať jednoduchý text.

Sudán už nemôže čakať. Afrika viac nemôže čakať. Zvyšok sveta musí bezvýhradne a urgentne počúvať ich volanie.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2386093/Sudan_has_the_largest_forced_displacement_crisis.jpg